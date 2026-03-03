Feria de las fresas Irapuato 2026: fechas, artistas, precios y todo lo que debes saber

La Feria de las Fresas Irapuato 2026 es uno de los eventos más importantes del Bajío y cada año reúne a miles de personas que buscan disfrutar de música en vivo, comida típica, exposiciones y diversión familiar.

En esta edición, la celebración vuelve con una cartelera que combina artistas nacionales e internacionales, espacios dedicados al cultivo de la fresa (el producto emblemático de la región), zonas comerciales y actividades culturales.

Esta feria no solo es un espacio de entretenimiento, también representa una tradición profundamente ligada a la identidad de Irapuato, ciudad reconocida por su producción agrícola y, en especial, por la calidad de sus fresas.

¿Cuándo es la Feria de las Fresas?

La Feria de las Fresas 2026 se realizará del 13 al 29 de marzo de 2026, con una duración de 17 días consecutivos de actividades. Durante este periodo, el recinto ferial abrirá sus puertas para ofrecer conciertos, juegos, exposiciones y propuestas gastronómicas.

El evento tendrá como sede el Inforum Irapuato, un espacio que tradicionalmente alberga esta celebración. El recinto se ubica en la zona moderna de la ciudad y cuenta con áreas amplias para espectáculos, pabellones comerciales y juegos mecánicos.

Cada año, este lugar se transforma en el centro de reunión para habitantes locales y visitantes de otras partes de Guanajuato y del país.

La feria tiene un impacto importante para la economía local. Autoridades estatales han señalado que se espera la asistencia de más de 500 mil personas, lo que genera movimiento en hoteles, restaurantes, transporte y comercios. Y se espera una derrama económica de cerca de $200,000 para el municipio.

Además de lo económico, la feria fortalece el sentido de identidad regional. Para el gobierno estatal y municipal, este evento es una forma de promover la cultura, el turismo y los productos que distinguen a la ciudad.

¿Quién estará en la Feria de las Fresas 2026?

Uno de los principales atractivos de la Feria de las Fresas es su oferta musical. Para 2026 habrá dos espacios principales: el Foro de la Gente, incluido en el boleto general, y el tradicional Palenque, con acceso mediante boleto independiente.

Foro de la Gente

El espacio conocido anteriormente como Teatro del Pueblo ahora lleva el nombre de Foro de la Gente, y busca que más personas puedan acceder a conciertos sin pagar un costo extra, ya que están incluidos con la entrada general. Entre los artistas confirmados en este foro se encuentran:

Grupo Liberación - 13 de marzo

Picus - 14 de marzo

Marshmello - 15 de marzo

Enanitos Verdes - 16 de marzo

Camila - 19 de marzo

La Arrolladora Banda El Limón - 20 de marzo

OneRepublic - 21 de marzo

Grupo Frontera - 22 de marzo

Mi Banda el Mexicano - 26 de marzo

Duelo de acordeones: con Cardenales e Invasores de Nuevo León - 27 de marzo

Ozuna - 28 de marzo

Los Tigres del Norte - 29 de marzo

La programación incluye géneros variados como pop, electrónica, rock en español, música urbana y regional mexicano, lo que permite que públicos de distintas edades encuentren un concierto de su interés.

Palenque de la Feria

El Palenque ofrece espectáculos con boleto aparte y una experiencia más cercana con los artistas. Para esta edición se han confirmado presentaciones de:

Los Parras - 13 de marzo

Banda MS - 20 de marzo

Carlos Rivera - 21 de marzo

Conjunto Primavera - 22 de marzo

Carín León - 26 de marzo

Edén Muñoz - 27 de marzo

Los conciertos en este espacio suelen tener diferentes zonas de asiento y precios que cambian según el artista y la ubicación elegida.

Feria de las fresas Irapuato 2026 Cortesía Instagram @turismo.irapuato

¿Cuánto cuesta ir a la Feria de las Fresas?

El boleto general permite ingresar al recinto y disfrutar de las actividades disponibles, además de los conciertos en el Foro de la Gente sin pagar adicional. Para el primer día, el acceso a la feria no tendrá costo alguno; a partir del 14 de marzo, la entrada general tiene un costo de $60.

Los boletos del Palenque se venden por separado. Los precios cambian dependiendo del artista y de la zona elegida, que puede ser general, preferente, VIP u oro. Por ejemplo, artistas como Carín León suelen tener boletos en zonas altas con costos mayores, mientras que otros conciertos pueden ofrecer opciones más económicas en áreas generales.

Se recomienda adquirir entradas en sitios oficiales o puntos autorizados para evitar fraudes. La venta se realiza en línea a través de plataformas autorizadas y también en puntos físicos en la ciudad. Es importante revisar los anuncios oficiales para confirmar fechas de inicio de venta y métodos de pago disponibles.

¿Qué hay en la Feria de las Fresas?

La Feria de las Fresas no se limita a la música. Ofrece una experiencia completa con actividades para niños, jóvenes y adultos.

Dentro del recinto se instalan juegos mecánicos para distintas edades. Hay atracciones familiares y también opciones para quienes buscan emociones más intensas. Estas áreas suelen ser de las más concurridas, especialmente los fines de semana.

Uno de los elementos centrales de la feria es la fresa. Irapuato es ampliamente reconocido por su producción de esta fruta, por lo que durante el evento se presentan exposiciones agrícolas y espacios donde se muestran productos derivados. Los visitantes pueden encontrar postres, bebidas, mermeladas y otros alimentos elaborados con fresa, además de comida típica mexicana y antojitos.

También hay espacios dedicados a la venta de productos locales y regionales. Comerciantes y emprendedores instalan puestos donde ofrecen ropa, artesanías, artículos para el hogar y diversos servicios. Esto convierte a la feria en un punto de encuentro no solo cultural, sino también comercial.

Durante los días de feria se programan actividades culturales como presentaciones de danza folclórica, espectáculos familiares y muestras artísticas. Estas actividades complementan los conciertos y ayudan a mantener un ambiente variado durante todo el día.

Feria de las fresas Irapuato Cortesía Instagram @turismo.irapuato

La Feria de las Fresas Irapuato 2026 es una de las fiestas más representativas del estado de Guanajuato. Con una combinación de conciertos, espectáculos, juegos mecánicos, gastronomía y exposiciones agrícolas, el evento ofrece opciones para todos los gustos.

Más allá del entretenimiento, la feria reafirma la importancia de Irapuato como ciudad productora de fresa y como punto clave del turismo regional, una de las celebraciones más esperadas del año en Guanajuato.