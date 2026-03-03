¿Te acuestas con el cuello y la espalda rígidos? Estos movimientos suaves pueden ayudar a relajarte

Dormir no siempre depende de estar exhausto. Muchas veces el verdadero obstáculo no es la falta de sueño, sino la tensión acumulada en el cuerpo al final del día. Hombros rígidos, mandíbula apretada y respiración superficial son señales de que el organismo sigue en estado de alerta o con estrés.

La ciencia ha mostrado que la intensidad y el momento en que se realiza actividad física influyen directamente en la calidad del descanso. Por eso, incorporar una rutina breve de ejercicios suaves antes de acostarse puede ser una herramienta útil para facilitar la transición entre la actividad diaria y el sueño nocturno.

Estrés nocturno ¿Por qué el cuerpo no “se apaga” aunque estés cansado?

Estar cansado no siempre significa estar listo para dormir. El cansancio físico y la relajación del sistema nervioso no son lo mismo. El estrés activa mecanismos biológicos que elevan la frecuencia cardiaca y mantienen el organismo atento, como si aún tuviera que responder a una exigencia.

Un estudio publicado en Nature Communications encontró que el ejercicio intenso realizado dentro de las cuatro horas previas a dormir se asocia con un inicio más tardío del sueño, menor calidad de descanso y mayor frecuencia cardiaca nocturna.

También se observó una reducción en la variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV), un indicador que refleja qué tan bien el cuerpo logra relajarse y recuperarse durante la noche. Cuando la HRV disminuye, el sistema nervioso permanece más activo y el descanso se vuelve menos profundo.

Estos hallazgos no significan que el ejercicio sea perjudicial, sino que el momento y la intensidad influyen en el sueño. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la actividad física regular mejora la salud mental y reduce el estrés, pero también recomienda adaptar la intensidad al momento del día para favorecer el descanso.

Rutina de baja intensidad para soltar tensión antes de dormir

Una rutina nocturna eficaz no busca aumentar el rendimiento ni quemar calorías. Su objetivo es liberar tensión muscular y enviar al cerebro una señal clara de calma. La clave es la baja intensidad: movimientos lentos, sin rebotes, que no eleven demasiado la frecuencia cardiaca ni provoquen sudoración.

Una revisión publicada en la revista Sleep Medicine analizó diversos estudios sobre ejercicio e insomnio. En términos generales, concluyó que la actividad física puede mejorar la calidad del sueño, pero sus efectos dependen del tipo y la intensidad.

Los ejercicios suaves, como estiramientos y prácticas mente-cuerpo, resultan más apropiados cuando se realizan cerca de la hora de dormir. La organización recomienda la siguiente rutina:

1. Respiración lenta con exhalación prolongada (2 minutos)

Inhala por la nariz durante cuatro segundos. Exhala de seis a ocho segundos. Mantén los hombros relajados. Esta técnica favorece la activación del sistema nervioso parasimpático, encargado de promover la calma.

2. Movilidad de columna (2 minutos)

Desde una posición cómoda, realiza movimientos suaves tipo “gato-vaca”. Arquea y redondea la espalda lentamente, sin forzar.

3. Estiramiento de cuello y trapecios (2 minutos)

Inclina la cabeza hacia un lado y mantén de 30 a 40 segundos. Cambia de lado. Evita movimientos bruscos.

4. Cadera y glúteos (2 minutos)

Acostado boca arriba, cruza un tobillo sobre la rodilla contraria y acerca suavemente la pierna hacia el pecho. Mantén un minuto por lado.

5. Torsión lumbar suave (2 minutos)

Con las rodillas flexionadas, llévalas hacia un lado mientras mantienes los hombros apoyados. Permanece un minuto y cambia de lado.

Esta secuencia abarca las zonas donde suele acumularse mayor tensión tras una jornada prolongada: cuello, espalda y cadera. La respiración acompaña cada movimiento y ayuda a consolidar el efecto relajante.

Seis ejercicios para relajar el cuerpo antes de dormir

Un estudio publicado en el European Journal of Applied Physiology revisó programas de estiramiento y su relación con la calidad del sueño. Los resultados mostraron una tendencia positiva en personas que practican estiramientos de manera constante, con mejoras en la percepción de descanso y menor rigidez muscular.

Aunque la evidencia todavía es limitada, estos datos respaldan la inclusión de estiramientos suaves como parte del ritual nocturno. Los ejercicios recomendados son:

Estiramiento lateral de cuello: Inclina la cabeza hacia un lado y mantén 30-45 segundos.Repite al otro lado.

Inclina la cabeza hacia un lado y mantén 30-45 segundos.Repite al otro lado. Apertura de pecho con manos entrelazadas detrás de la espalda: De pie, coloca tus manos detrás de la espalda y abre el pecho 45-60 s.

De pie, coloca tus manos detrás de la espalda y abre el pecho 45-60 s. Postura del niño (Desde yoga): Arrodíllate y estira brazos hacia adelante 60-90 s.

Arrodíllate y estira brazos hacia adelante 60-90 s. Movilidad suave de columna: En cuatro puntos, alterna arqueo y curvatura de columna, 8 repeticiones lentas.

En cuatro puntos, alterna arqueo y curvatura de columna, 8 repeticiones lentas. Glúteo y cadera: cruza un tobillo sobre la rodilla opuesta, mantén 60 s.

Estiramiento de isquiotibiales con apoyo de toalla: Con una toalla alrededor del pie, estira lentamente 45-60 s por lado.

Cada postura debe mantenerse entre 30 y 60 segundos, sin dolor y sin rebotes.

Respiración para bajar el ritmo

Más allá de los movimientos físicos, la respiración cumple un papel central. Mayo Clinic explica que la respiración profunda y lenta puede disminuir la frecuencia cardiaca y reducir la tensión muscular, lo que facilita la transición hacia el sueño.

Cuando la exhalación dura más que la inhalación, el cuerpo recibe una señal de seguridad y relajación. Para practicarla:

Inhala por la nariz cuatro o cinco segundos.

Exhala lentamente seis a ocho segundos.

Mantén la mandíbula relajada y los hombros sueltos.

Si aparece mareo, vuelve a tu respiración habitual.

No se requiere equipo especial ni experiencia previa. Solo constancia y atención.

Ejercicios que conviene evitar antes de dormir

No toda actividad física favorece el descanso nocturno.

Entrenamientos intensos cerca de la hora de dormir: El estudio de Nature Communications confirma que el ejercicio de alta intensidad pocas horas antes de acostarse puede dificultar el sueño. Estiramientos con rebotes o dolor: El dolor activa mecanismos de defensa muscular que incrementan la tensión. Confundir relajación con agotamiento: Sudar o sentir el pulso acelerado indica que la intensidad fue mayor a la recomendada para ese momento del día.

Un estudio publicado en BMJ Open Sport & Exercise Medicine señaló que breves pausas de ejercicio moderado durante la tarde pueden incluso mejorar la duración total del sueño, siempre que la carga no sea elevada. Esto refuerza la idea de que la intensidad marca la diferencia.

¿Cuándo consultar a un especialista?

Conviene buscar orientación médica si existe dolor persistente en espalda o cuello, entumecimiento en extremidades, mareos frecuentes durante la respiración profunda o insomnio crónico.

Los especialistas recomiendan acudir a valoración cuando las alteraciones del sueño se prolongan por varias semanas o afectan la calidad de vida.

La evidencia científica indica que el ejercicio influye en la calidad del sueño según su intensidad y horario. Mientras las actividades intensas cerca de la hora de dormir pueden interferir con el descanso, los movimientos suaves acompañados de respiración lenta pueden favorecer la relajación fisiológica.

Integrar estiramientos controlados y técnicas de respiración en una rutina breve antes de acostarse representa una estrategia sencilla que puede contribuir a reducir la tensión acumulada y facilitar un descanso más estable.