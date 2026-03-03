Paternidad activa: el taller en Iztapalapa que enseña a peinar, cambiar pañales y criar mejor

¿Te imaginas un taller donde los hombres aprendan consejos prácticos de crianza, desde cómo hacer un peinado hasta cómo cambiar un pañal correctamente?

Si eres papá de una niña y alguna vez te ha pedido que la peines antes de ir a la escuela, pero el resultado no fue el esperado, este espacio puede ser justo lo que necesitas. Existe un taller pensado especialmente para fomentar la crianza compartida y la corresponsabilidad en el hogar.

Durante años, muchas tareas domésticas y de cuidado han recaído principalmente en las mujeres: planchar, cambiar pañales, preparar el biberón o arreglar a los hijos para la escuela.

Sin embargo, hoy existen iniciativas que buscan equilibrar estas responsabilidades y promover una paternidad más activa. Te contamos de qué se trata.

Taller “El Reto es Cuidar”

Se trata del taller “El Reto es Cuidar”, un programa dirigido a hombres que busca fortalecer su participación en las tareas de cuidado y crianza.

Esta iniciativa forma parte de los Sistemas Públicos de Cuidados y tiene como objetivo principal impulsar la corresponsabilidad doméstica, es decir, que las labores del hogar y el cuidado de los hijos sean una responsabilidad compartida entre mamá y papá.

Más que un taller, es una invitación a construir una crianza más equitativa.

¿Qué es el taller el reto es cuidar de Utopías CDMX? Foto: Canva

¿Cuál es el objetivo de un taller para padres?

El taller está pensado tanto para papás primerizos como para aquellos que desean involucrarse más en las actividades diarias del hogar.

Desde 2024, se han impulsado actividades prácticas e informativas que ayudan a los hombres a desarrollar habilidades básicas de cuidado infantil y tareas domésticas que tradicionalmente se han asignado a las mujeres.

Estos espacios no solo enseñan técnicas, también promueven un cambio cultural: entender que cuidar también es cosa de hombres.

Entre las actividades que se realizan se encuentran:

Área de peinado: apoyo para papás con hijas

Peinar a una niña para ir a la escuela puede parecer sencillo, pero no siempre lo es. En este espacio, los padres aprenden peinados básicos y prácticos para que puedan apoyar en la rutina diaria sin que esta responsabilidad recaiga únicamente en las mamás.

Es una forma de fortalecer el vínculo con sus hijas y participar activamente en su día a día.

Área de cambiadores: cómo cambiar un pañal correctamente

Cambiar un pañal puede generar dudas, especialmente en padres primerizos. En esta área se enseña paso a paso cómo hacerlo de manera correcta e higiénica.

También se brindan consejos sobre cómo preparar y dar el biberón, ya que aunque parezca sencillo, existen formas adecuadas para hacerlo que garantizan el bienestar del bebé.

¿Qué es el taller el reto es cuidar de Utopías CDMX? Foto: Canva

Área de planchado: tareas del hogar compartidas

El taller también incluye orientación sobre cómo planchar correctamente la ropa, ya sea de los hijos o la propia.

El objetivo es que los hombres desarrollen habilidades domésticas que contribuyan al equilibrio en las responsabilidades del hogar.

¿Qué es el taller el reto es cuidar de Utopías CDMX? Foto: Canva

¿Dónde puedo encontrar el Taller “El Reto es Cuidar”?

Si estás interesado en participar, puedes consultar las redes oficiales de las Utopías de la alcaldía Iztapalapa para conocer horarios y sedes disponibles.

Esta iniciativa busca demostrar que las tareas del hogar y el cuidado infantil pueden y deben ser una responsabilidad compartida. Si quieres involucrarte más en la crianza de tus hijos y aprender herramientas prácticas, este taller puede ser una excelente opción.