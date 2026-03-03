¿Qué hacer en el Centro de Tlalpan? 5 lugares imperdibles para visitar en familia

Si andas por Tlalpan o simplemente quieres descubrir un rincón con historia en la Ciudad de México, visitar el centro de esta alcaldía puede ser una parada obligada.

Aunque se trata del corazón de la alcaldía más grande de la CDMX, conserva un ambiente pintoresco, cultural y lleno de tradición que vale la pena conocer, aunque sea por unas horas.

Aquí encontrarás desde museos con relojes antiguos y edificios del siglo XVII, hasta espacios al aire libre perfectos para relajarte en familia. Si estás buscando qué hacer en Tlalpan, estas son algunas sugerencias que no te puedes perder.

¿Qué hay cerca de Tlalpan?

Museo de Historia de Tlalpan (La Casona)

Si disfrutas los lugares llenos de historia, este museo es una excelente opción. Su sede es conocida como La Casona, un edificio construido en 1847 que por sí solo ya es parte del patrimonio histórico de la zona.

Aquí podrás conocer la historia de la alcaldía Tlalpan a través de documentos, fotografías y exposiciones que narran su transformación a lo largo del tiempo. Es un espacio ideal para quienes desean aprender mientras pasean por el Centro de Tlalpan.

Ubicación: Plaza de la Constitución No. 10, Tlalpan Centro I, CDMX

Ubicación: Plaza de la Constitución No. 10, Tlalpan Centro I, CDMX Abierto de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas

Entrada libre

¿Dónde queda la Parroquia San Agustín?

Esta construcción del siglo XVII es uno de los símbolos arquitectónicos más importantes del Centro de Tlalpan. Su belleza y valor histórico la convierten en un punto imperdible.

Fue fundada por frailes franciscanos en 1532 y, aunque ha sido restaurada en distintas ocasiones, conserva su esencia colonial. En su interior encontrarás una capilla dedicada a la Virgen del Rosario y un bautisterio que forman parte de su riqueza histórica y espiritual.

Ubicación: Francisco I. Madero 10, Tlalpan Centro I, CDMX

¿Cuál es la historia de la Casa Frissac?

Si lo tuyo es la arquitectura, este espacio te encantará. Construida en el siglo XIX con un estilo europeo, principalmente francés, Casa Frissac destaca por sus arcos, jardines y su emblemática fachada de ladrillo rojo.

Fue edificada por Jesús Pliego Frissac, hacendado y presidente municipal en su época. Actualmente funciona como centro cultural con exposiciones y talleres, por lo que siempre hay algo interesante que descubrir.

Ubicación: Calle Moneda s/n, Tlalpan Centro I, CDMX

Ubicación: Calle Moneda s/n, Tlalpan Centro I, CDMX Entrada libre

Museo del Tiempo Tlalpan

Aquí podrás admirar relojes mecánicos del siglo XVIII, así como antigüedades de música, aparatos eléctricos antiguos y muebles históricos. Además, cuentan con un Centro de Servicio especializado en la restauración de relojes y aparatos antiguos.

Una experiencia diferente para quienes buscan algo fuera de lo común en la CDMX.

Ubicación: Plaza de la Constitución 7, Tlalpan Centro I, CDMX

Plaza de la Constitución Tlalpan

Si prefieres un plan más relajado al aire libre, la Plaza de la Constitución es el corazón del Centro de Tlalpan. Este espacio histórico y pintoresco es perfecto para caminar, tomar un café o simplemente disfrutar del ambiente familiar.

Su kiosco, inaugurado en 1872, es uno de los íconos del lugar. Con el paso del tiempo ha sido remodelado, como la incorporación de una escalera doble en 1950, pero sigue siendo el punto de reunión favorito de locales y visitantes.

Ideal para cerrar el día con una tarde tranquila en familia.

Ubicación: Plaza de la Constitución s/n, Tlalpan Centro, CDMX

¿Cómo llegar al Centro de Tlalpan?

Si quieres ir a disfrutar alguna de estas actividades, saliendo de Metro Taxqueña puedes tomar un camión que te deja cerca del Centro de Tlalpan.

Puedes consultar Google Maps para arribar al lugar desde esa estación, que de acuerdo a la aplicación de navegación está a aproximadamente 47 minutos.

Si buscas un lugar con historia, arquitectura, cultura y espacios al aire libre en la Ciudad de México, el Centro de Tlalpan tiene opciones para todos los gustos.

Ya sea para una visita cultural, un paseo en familia o una tarde relajada, este rincón del sur de la CDMX demuestra que no necesitas salir de la ciudad para vivir una experiencia llena de tradición.