De ganadores del Oscar a políticos: 5 famosos que estudiaron en Eton con la realeza británica

Con la llegada del príncipe George a Eton College, surge el recuerdo de su padre, William, y su tío, Harry, caminando por el mismo lugar hace un par de años. Sin embargo, la institución educativa ha recibido a diversos famosos que estudiaron en dicha escuela, además de la realeza británica.

Eton College fue fundado en 1440 por el rey Enrique VI y actualmente es una de las escuelas más prestigiosas del mundo.

La institución ha servido históricamente como la cuna de formación para príncipes, duques y futuros reyes; pero este internado exclusivo de varones, también ha funcionado durante casi seis siglos como una de las máquinas creadoras de talento, poder e influencia cultural más eficaces del planeta.

Por los pasillos de Eton no solo han transcurrido los futuros líderes del imperio británico, sino también mentes de la actuación, la literatura y la política internacional.

George Orwell MUBI

5 famosos que estudiaron en Eton (junto a la realeza)

George Orwell

El ensayista, periodista y novelista George Orwell (cuyo nombre real era Eric Arthur Blair), autor de obras maestras universales como 1984 y Rebelión en la granja, estudió en Eton College hasta diciembre de 1921.

Orwell ingresó a Eton tras ganar la King’s Scholarship (Beca del Rey), demostrando una inteligencia superior desde muy corta edad. Aunque más tarde expresó opiniones críticas hacia el sistema de clases británico, Orwell siempre reconoció que su paso por Eton le permitió disfrutar de un ambiente de libertad intelectual.

Tom Hiddleston

Tom Hiddleston, conocido por interpretar al villano y antihéroe Loki en el Universo Cinematográfico de Marvel, es uno de los Old Etonians de renombre en Hollywood.

Hiddleston asistió a Eton justo un año por delante del príncipe William; durante su estancia en la escuela, comenzó a desarrollar su talento interpretativo participando activamente en producciones teatrales escolares.

El actor ha relatado en múltiples ocasiones que la rigurosa preparación académica y el fomento del teatro clásico en Eton le dieron la disciplina necesaria para ingresar posteriormente a la Royal Academy of Dramatic Art (RADA).

Eddie Redmayne Academy Awards

Eddie Redmayne

Eddie Redmayne, famoso por encarnar a Stephen Hawking en La teoría del todo (papel que le valió el premio Oscar al Mejor Actor) y por protagonizar la saga de Animales Fantásticos, asistió a Eton College entre los años 1995 y 2000, junto al príncipe William.

Ambos pertenecieron al mismo equipo escolar de rugby y fueron seleccionados para formar parte de Pop, el grupo de prefectos distinguidos del colegio.

En diversas entrevistas, Redmayne ha recordado cómo los alumnos de otros colegios rivales solían placar con mayor fuerza al príncipe durante los partidos de rugby, lo que dejaba más espacio libre en el campo para que él pudiera jugar sin recibir tantos golpes.

David Cameron

El primer ministro del Reino Unido número 54 cursó sus estudios en Eton College entre 1979 y 1984. David Cameron continuó su educación en la política y terminó por unirse al Departamento de Investigación del Partido Conservador.

En 2001 fue elegido miembro del Parlamento; para el 11 de mayo de 2010.. asumió el cargo de primer ministro del Reino Unido tras la dimisión de Gordon Brown.

Eton ha formado a más de 20 de los 55 primeros ministros que ha tenido el Reino Unido a lo largo de su historia, entre ellos, Boris Johnson.

Iam Fleming Britannica

Ian Fleming

El escritor y periodista Ian Fleming, la mente detrás de la creación del agente secreto James Bond, ingresó a Eton College en 1921. Se convirtió en una leyenda deportiva dentro de la escuela al ostentar durante dos años consecutivos el título de Victor Ludorum (Ganador de los Juegos), distinción otorgada al atleta más destacado del colegio.

Además de destacar en los deportes, Fleming fue el editor de la revista escolar The Wyvern. Muchas de las vivencias, la elegancia, el elitismo y la fascinación por el peligro que plasmó décadas más tarde en las novelas de James Bond tienen su inspiración en las experiencias que vivió en Eton.

¿Por qué Eton es tan exclusivo?

Eton es uno de los colegios privados más elitistas del planeta. Ha sido apodado históricamente como “la cuna de los caballeros de Inglaterra”.

El proceso de admisión es sumamente exigente: las familias deben registrar a sus hijos desde que tienen 10 años para poder optar por una plaza a los 13, superando exámenes de admisión y evaluaciones de perfil.

La infraestructura del colegio combina una arquitectura gótica con instalaciones deportivas, de arte y drama. Además de su exclusividad financiera y académica, el verdadero peso de Eton reside en su influencia institucional.

La escuela ha educado a más de 20 primeros ministros del Reino Unido a lo largo de su historia, incontables diplomáticos y premios Nobel.

Su método pedagógico combina una estricta disciplina, el fomento de la oratoria, la independencia personal y la creación de una red de contactos intergeneracional que perdura durante toda la vida profesional de sus graduados, conocidos popularmente como los Old Etonians.

El legado de Eton College va más allá de la realeza, pues se trata de una escuela que ha alimentado a las industrias creativas y políticas más influyentes del mundo occidental.