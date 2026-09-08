¡Duro golpe al turismo! Prohíben alquileres de Airbnb en Tokio; más de la mitad quedarían fuera y todo debido a la estricta convivencia nipona que ha ‘explotado’ ante los viajeros.

Viajar a Japón y alojarse en un departamento en medio de Tokio ha sido el sueño dorado de millones de turistas. Sin embargo, este idilio acaba de chocar de frente contra los vecinos locales cansados.

Y es que desde hace años, los residentes en busca de paz se han sobrepasado por los viajeros faltos de respeto por las reglas de convivencia del país; lo que terminó por desencadenar una normativa gubernamental para endurecer los alquileres en la capital japonesa, especialmente en la zona de Tokio.

Prohíben alquileres de Airbnb en Tokio AFP

Autoridades prohíben alquileres de Airbnb en Tokio

El popular barrio Shinjuku de Tokio prohibirá más de la mitad de sus alojamientos vacacionales, incluidas viviendas de alquiler temporal anunciadas en Airbnb, informó este lunes un funcionario, tras un aumento de las quejas causadas por los turistas, según reportó AFP.

Este distrito comercial y de ocio alberga cerca del 10% de los 42.000 alquileres temporales que hay en Japón. Pero, al mismo tiempo, cuenta con una amplia población residencial.

Ambos grupos han llegado a un límite, especialmente expuesto por los residentes, quienes señalan los comportamientos de los turistas, quienes no tiran la basura correctamente, fuman donde no deben y hacen demasiado ruido.

En Shinjuku, el número de quejas por los alquileres vacacionales aumentó alrededor de un 40% en el año fiscal hasta marzo, señaló un funcionario de la zona. Esta medida planea revisar el alojamiento privado de particulares en las zonas residenciales y en las áreas cercanas a escuelas, según se comentó a AFP.

La problemática de la renta de Airbnb a turistas no es exclusiva de Japón, sino que ha llegado a otras ciudades, como Nueva York y Barcelona. Los vecinos vieron cómo sus pasillos residenciales se transformaron de la noche a la mañana en vestíbulos de hotel informales e incontrolados.

Prohíben alquileres de Airbnb en Tokio Canva

Un choque cultural

Para entender por qué tirar la basura mal puede desencadenar una prohibición masiva de departamentos turísticos, hay que adentrarse en la cultura cotidiana de Japón.

La gestión de residuos en las ciudades japonesas es un sistema intrincado y riguroso. Los vecinos deben clasificar minuciosamente la basura entre quemable, no quemable, plásticos PET, latas y cartón, sacándola únicamente en días y horarios específicos en bolsas transparentes o homologadas.

Muchos viajeros internacionales, desconociendo estas reglas o ignorándolas por completo, arrojan bolsas mezcladas a cualquier hora del día o las abandonan en las banquetas. Esto no solo genera suciedad en las calles, sino que molesta a las comunidades locales.

A esto se le suma el hábito de fumar en la vía pública, estrictamente regulado y prohibido en las calles de Shinjuku fuera de las zonas designadas, y las fiestas o ruidos a altas horas de la noche en edificios multifamiliares donde las paredes suelen ser delgadas.

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¿Qué pasará con los turistas que planean viajar a Tokio?

Las opciones fuera de Shinjuku o en zonas catalogadas como comerciales en Tokio seguirán estando disponibles, aunque se prevé un aumento general de precios por la contracción de la oferta total.

Sin embargo, también existen otras opciones para viajeros en grupo o en familia, como hoteles convencionales y hostales tradicionales (ryokans) que seguramente experimentarán un repunte considerable.

Y para quienes sigan buscando opciones en plataformas digitales, será indispensable verificar que la propiedad cuente con un número de registro legal oficial (Minpaku) visible en la descripción del anuncio.

Así como en Shinjuku, la prohibición de alquileres de Airbnb en diversas ciudades parece que se llevará a cabo cada vez más frecuentemente si comienzan a generar un problema entre la comunidad local y turistas.