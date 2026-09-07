Six Flags México lanza el Pase Anual 2027 con pago mensual mediante PayPal

Qué tienen en común una tarde de adrenalina en juegos mecánicos, una noche en el Festival del Terror y un plan navideño en Christmas in the Park: todos pueden caber en un presupuesto de $84 pesos al mes.

El Pase Anual 2027 de Six Flags México ahora permitirá disfrutar el parque durante 16 meses gracias a su alianza con PayPal.

En un momento en el que hacer rendir el presupuesto también forma parte de elegir cómo divertirse, el dato cobra relevancia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 del INEGI, el rubro que agrupa educación y esparcimiento representa 9.6 % del gasto corriente monetario promedio de los hogares mexicanos.

Entonces, ¿hasta dónde pueden rendir $84 pesos al mes? En este caso, desde agosto de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027.

Al adquirir en línea el Pase Anual 2027 de Six Flags México y pagar con PayPal, el costo puede distribuirse en 12 mensualidades sin intereses de $84 pesos, mientras que el acceso al parque se extiende durante 16 meses.

Y esos 16 meses dan para más de una visita. Además del acceso regular al parque, el pase incluye Festival del Terror, Christmas in the Park y estacionamiento, abriendo la posibilidad de armar distintos planes a lo largo del año sin tener que pagar una nueva entrada en cada ocasión.

Qué incluye el Pase Anual 2027

• 16 meses de acceso a Six Flags México, desde agosto de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2027.

• Acceso a Festival del Terror.

• Acceso a Christmas in the Park.

• Estacionamiento incluido.

• Pago de $84 pesos al mes durante 12 meses sin intereses, al adquirirlo en línea y pagar con PayPal.