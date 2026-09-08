5 rincones del mundo para dar El Grito de Independencia como si estuvieras en México

Dicen que un mexicano nace donde se le da la gana, pero cuando llega septiembre y las fiestas patrias, la necesidad de celebrar “como en casa” te invade. Para esos momentos, te presentamos dónde dar El Grito si estás en el extranjero, ya sea por turismo o por cambio de residencia.

Para los millones de connacionales que viven, estudian o viajan por el extranjero, la noche del 15 de septiembre suele despertar un sentimiento agridulce. Estar lejos de la tierra patria cuando las calles mexicanas se llenan de papel picado, olor a pozole y el retumbar de los fuegos artificiales puede provocar nostalgia.

Por suerte, en cada rincón del mundo hay mexicanos dispuestos a festejar el orgullo nacional. Gracias a la red de embajadas, consulados, asociaciones de migrantes y comunidades de restauranteros, la ceremonia del Grito de Dolores retumba en Europa, Norteamérica e incluso en barrios de Asia.

No importa la zona horaria ni si el clima local exige un abrigo en lugar de una guayabera: el orgullo de gritar "¡Viva México!" se siente con la misma intensidad.

Plaza Olvera Los Angeles Tourism

¿Dónde celebrar El Grito en el extranjero?

Plaza Olvera

¿Dónde? Los Angeles, California

Con una población de origen mexicano que se cuenta por millones, en Los Angeles se celebra el 15 de septiembre con un festival masivo que se extiende durante todo el fin de semana.

El epicentro de esta celebración es el Pueblo de Los Ángeles Historical Monument, mejor conocido como Plaza Olvera (Olvera Street). Ubicada en el centro de la ciudad. Esta zona se viste de gala con puestos de artesanías, antojitos mexicanos que van desde tamales y elotes preparados hasta tacos al pastor tradicionales.

La ceremonia protocolaria del Grito es encabezada por el Cónsul General de México en Los Ángeles, acompañado por autoridades locales y personalidades del espectáculo.

Plaza de Colón

¿Dónde? Madrid, España

Puede ser irónico festejar el día de la independencia en España, pero este país alberga una de las comunidades mexicanas más activas y dinámicas de Europa.

La celebración popular masiva suele concentrarse en puntos como la Plaza de Colón o el Jardín del Arte, además de eventos culturales en la Fundación Casa de México en España (Calle de Alberto Aguilera, 20).

Los mejores restaurantes mexicanos de la ciudad montan barras temporales donde es posible degustar pozole rojo, tacos de guisado, churros y bebidas preparadas con tequila y mezcal con Denominación de Origen.

Y el Embajador de México en España ondea la Bandera Nacional, rinde homenaje a los héroes de la Independencia y la jornada culmina con presentaciones de mariachis locales y conjuntos de danza.

Distrito de Roppongi y Shibuya Go Tokyo

Distrito de Roppongi y Shibuya

¿Dónde? Tokio, Japón

¿Estás en Japón y piensas que no habrá festejo a la mexicana? ¡Error! en los distritos de Roppongi y Shibuya encuentras formas de celebrar El Grito con una comunidad mexicana pequeña, pero entusiasta.

Los eventos oficiales suelen ser coordinados por la Embajada de México en Japón en espacios culturales de Roppongi. Paralelamente, los bares y restaurantes mexicanos de zonas icónicas como Shibuya y Shinjuku organizan noches temáticas masivas.

También suele organizarse un festival mexicano cada año como muestra de hermandad cultural. Este 2026, prepárate para la versión número 25 de la Fiesta Mexicana, del 20 al 22 de septiembre.

Se presentarán grupos de música mexicana a cargo de artistas japoneses, así como interpretaciones de bailes tradicionales mexicanos. Además, habrá más de 30 puestos de comida mexicana, artesanías y souvenirs.

Römerberg

¿Dónde? Frankfurt, Alemania

La ciudad de Frankfurt se convierte en la capital temporal de la mexicanidad gracias a la labor de la red de mexicanos residentes en el estado de Hesse y el Consulado General.

Aunque los actos protocolares se realizan en salones de eventos como el Saalbau o recintos culturales cercanos a la emblemática plaza histórica de Römerberg, la fiesta se extiende por diversos locales gastronómicos mexicanos de la ciudad.

La ceremonia protocolaria se lleva a cabo con la solemnidad requerida, entonando el Himno Nacional a todo pulmón; se instalan estantes con venta de dulces típicos mexicanos, salsas artesanales, pan dulce recién horneado y platillos emblemáticos como el mole poblano y la barbacoa.

Maison du Mexique Cité internationale universitaire de Paris

Maison du Mexique

¿Dónde? París, Francia

El punto principal de las celebraciones de El Grito en París es la Maison du Mexique (Casa de México), ubicada dentro de la Cité Internationale Universitaire. Asimismo, el Consulado General de México suele organizar eventos en recintos culturales a orillas del río Sena.

Los jardines de la Maison du Mexique se llenan de banderas, guirnaldas de papel picado y puestos improvisados de antojitos mexicanos preparados por los propios estudiantes y emprendedores gastronómicos locales.

Tras los honores a la bandera y la proclama patriótica por parte de las autoridades diplomáticas, la noche se transforma en una pista de baile al aire libre donde suenan ritmos que van desde la cumbia y el mariachi hasta el pop mexicano.

Es el espacio ideal para conseguir una horchata helada, un mezcal o un plato de cochinita pibil en pleno suelo francés.

Si estás en el extranjero, sí puedes dar El Grito en alguna de estas localidades para no olvidar tus raíces mexicanas.