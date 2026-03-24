¡Expo Jersey llega a México! Lo que encontrarás en el evento de camisetas de futbol en CDMX

El futbol no solo se vive en la cancha. También se guarda, se colecciona y se convierte en memoria. En ese universo donde cada camiseta cuenta una historia, surge un evento que busca reunir a quienes entienden el valor de esos símbolos.

La cultura futbolera suma un nuevo espacio en la capital del país. La Expo Jersey MX aterriza en la Ciudad de México como un punto de encuentro para aficionados, coleccionistas y amantes de las camisetas de futbol, en un evento que combina nostalgia, comunidad y oportunidad de compra.

De acuerdo con información difundida por los organizadores a través de sus canales oficiales, esta iniciativa reunirá a decenas de expositores especializados en jerseys originales, piezas retro y artículos relacionados con el balompié. La propuesta se consolida como uno de los encuentros más relevantes en su tipo dentro del país.

Expo Jersey llega a México: ¿qué es el evento que reúne a coleccionistas de camisetas de futbol?

La Expo Jersey MX es una experiencia dedicada al coleccionismo deportivo. En este espacio convergen vendedores, fanáticos y especialistas en camisetas de futbol.

El objetivo consiste en generar un punto de encuentro para compartir, intercambiar y adquirir piezas que, en muchos casos, representan momentos históricos del deporte.

Según información publicada en sus redes sociales, el evento contará con la participación de más de 50 expositores en una edición con temática mundialista. Esto permitirá a los asistentes explorar una amplia oferta que incluye jerseys de clubes nacionales e internacionales, así como de selecciones de distintas épocas.

Expo Jersey en CDMX: camisetas únicas y fiebre mundialista Captura de pantalla

¿Cuándo y dónde será Expo Jersey en CDMX?

La edición en la Ciudad de México se realizará en el Frontón Bucareli, recinto ubicado en la colonia Centro de la capital.

Los organizadores confirmaron que el evento se llevará a cabo los días 30 y 31 de mayo, en un horario de 10:00 a 19:00 horas. Uno de los principales atractivos es que la entrada será gratuita. Esta condición facilita el acceso a todo tipo de público, desde coleccionistas experimentados hasta personas que buscan adquirir su primera camiseta.

¿Qué encontrarás en Expo Jersey?

La Expo Jersey está diseñada como una experiencia integral para los asistentes. Durante el evento será posible:

Comprar camisetas originales de equipos y selecciones

Intercambiar piezas con otros coleccionistas

Encontrar jerseys retro y ediciones especiales

Explorar artículos relacionados con la cultura futbolera

De acuerdo con información difundida en las redes sociales del evento, también estará disponible el álbum Panini México del Mundial, un producto que suele captar el interés de los aficionados en cada ciclo mundialista.

La variedad de artículos convierte a la Expo Jersey en un espacio donde conviven distintas generaciones de aficionados, desde quienes buscan piezas históricas hasta quienes se acercan por primera vez al coleccionismo.

El día en que México derrotó a Alemania, en el Mundial de 2018, se registró uno de los picos de felicidad colectiva más altos. Excelsior

¿Por qué los jerseys de futbol se han vuelto objetos de colección?

En los últimos años, las camisetas de futbol han adquirido un valor que supera su función como prenda deportiva. La relevancia histórica de ciertos partidos, las ediciones limitadas y su vínculo con figuras emblemáticas han impulsado su demanda.

Este fenómeno ha dado paso a un mercado en crecimiento. El coleccionismo se posiciona como una práctica que combina interés cultural y dinámica económica. Algunas piezas alcanzan precios elevados debido a su rareza o estado de conservación.

Eventos como Expo Jersey reflejan esta tendencia al reunir en un mismo espacio artículos que resultan difíciles de encontrar en canales tradicionales, lo que fortalece el interés de compradores y coleccionistas.

Expo Jersey y el Mundial 2026: el boom de camisetas que impulsa el mercado en México

La cercanía del Mundial 2026, que tendrá a México como una de sus sedes, ha incrementado el interés por productos relacionados con el futbol, en particular las camisetas.

En este contexto, la Expo Jersey se presenta como una plataforma que responde a esa demanda. El evento ofrece a los aficionados la posibilidad de adquirir artículos vinculados con selecciones y competiciones internacionales en un momento en el que el entusiasmo por el torneo comienza a crecer.

La Expo Jersey MX se integra a la agenda de actividades en la Ciudad de México como un evento enfocado en el coleccionismo deportivo y la cultura futbolera. Su formato permite la interacción entre aficionados, vendedores y especialistas en un entorno accesible para el público.

La combinación de entrada gratuita, diversidad de expositores y contexto mundialista posiciona a este encuentro como una opción relevante para quienes buscan acercarse al universo de las camisetas de futbol desde distintas perspectivas.