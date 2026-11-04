¿Cuánto ganarías si inviertes 10 mil pesos en GBM Smartcash cada mes?

GBM Smartcash es una cuenta de inversión digital de la casa de bolsa GBM que permite invertir dinero con alta liquidez. A diferencia de otros instrumentos, el dinero invertido puede retirarse en cualquier momento sin esperar un plazo fijo.

El rendimiento de Smartcash se genera a través de instrumentos de deuda de bajo riesgo, y la ganancia se calcula y abona de forma diaria sobre el saldo invertido. No se necesita experiencia previa para empezar a usarlo.

Por su facilidad de uso, muchas personas lo utilizan como una alternativa a tener el dinero sin invertir en una cuenta bancaria tradicional. La aplicación permite ver el rendimiento generado en tiempo real.

Además, no se cobran comisiones por manejar la cuenta ni por retirar el dinero cuando se necesita, lo que lo vuelve atractivo para quienes empiezan a ahorrar.

Esta semana, GBM Smartcash ofrece un rendimiento de 4.00 por ciento anual, de acuerdo con la información publicada por la propia GBM. Con esa tasa, así es cuánto se puede ganar invirtiendo 10 mil pesos.

¿Cuánto se gana invirtiendo 10 mil pesos en GBM Smartcash en un mes?

Si una persona invierte 10 mil pesos en GBM Smartcash y los mantiene ahí durante un mes, con la tasa vigente de 4.00 por ciento anual, la ganancia aproximada sería de 33 pesos.

Esto quiere decir que, al cabo de 30 días, el inversionista tendría disponibles 10 mil 33 pesos, entre su dinero original y la ganancia generada por el rendimiento diario.

A diferencia de los CETES, en GBM Smartcash no existe un plazo fijo que cumplir: el dinero y la ganancia están disponibles para retirarse en cualquier día, sin perder el rendimiento acumulado.

Esta flexibilidad convierte a Smartcash en una opción práctica para quienes buscan que su dinero genere intereses mientras deciden en qué usarlo o lo mantienen como respaldo.

¿Qué pasa si se invierten 10 mil pesos cada mes durante un año en GBM Smartcash?

Si la misma persona destina 10 mil pesos mensuales a GBM Smartcash durante 12 meses, el ahorro acumulado durante el año sería de 120 mil pesos.

Cada uno de esos depósitos generaría, por su cuenta, una ganancia aproximada de 33 pesos mensuales, siempre que la tasa se mantenga en 4.00 por ciento anual.

Al sumar las ganancias de los 12 meses, el rendimiento acumulado llegaría a 396 pesos adicionales, sin que el inversionista tenga que mover su dinero entre plataformas.

De esta manera, al cierre del año, el total disponible —entre el ahorro y la ganancia generada— sumaría 120 mil 396 pesos.

Esa cantidad se consigue sin firmar contratos, sin plazos forzosos y con la posibilidad de disponer del dinero en cualquier momento del año.

Es importante recordar que, al tratarse de una tasa variable, el rendimiento de GBM Smartcash puede ajustarse según las condiciones del mercado, a diferencia del rendimiento fijo de los CETES.