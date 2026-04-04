¿Niños aburridos en vacaciones? Estos ejercicios pueden ayudarlos a divertirse y mantenerse activos

Hacer ejercicio es una de las actividades físicas más importantes para la salud y bienestar, incluso durante las vacaciones. Y esto también aplica para los más pequeños del hogar.

Durante las vacaciones de Semana Santa, muchos niños aprovechan para descansar, divertirse o pasar más tiempo en casa. Sin embargo, incluir momentos de actividad física en su rutina puede ser muy beneficioso para su desarrollo.

Si estás buscando ideas para que los niños se mantengan activos y se diviertan al mismo tiempo, aquí te contamos por qué es importante que hagan ejercicio y cuáles son las mejores actividades para ellos.

¿Por qué es importante realizar ejercicio?

En los últimos años han surgido diversas campañas que promueven la actividad física en la infancia. Pero lejos de la recomendación general, el ejercicio aporta múltiples beneficios para la salud de los niños.

De acuerdo con especialistas de KidsHealth, mantenerse activos puede ayudar a que los niños desarrollen una mejor salud física y emocional.

Entre los principales beneficios del ejercicio en la infancia se encuentran

Fortalecer huesos y músculos Mantener un peso saludable Reducir el riesgo de sobrepeso Disminuir la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 Mantener niveles más bajos de tensión arterial y colesterol Favorecer una actitud más positiva ante la vida

Por ello, fomentar el movimiento desde edades tempranas puede contribuir a que los niños desarrollen hábitos saludables que mantendrán durante su vida.

Ejercicio para niños: actividades recomendadas para mantenerlos saludables Foto: Canva

¿Cuáles son los mejores ejercicios para niños?

Muchos padres se preguntan cuáles son las actividades más adecuadas para los pequeños. Lo cierto es que el ejercicio para niños debe centrarse en el juego, la exploración y la diversión.

Especialistas de Cleveland Clinic recomiendan permitir que los niños exploren el movimiento mediante juegos, imaginación y actividades dinámicas.

Ejercicios para niños de 5 años

A esta edad lo ideal son actividades que fomenten el movimiento libre y la coordinación:

Correr, saltar o brincar Caminar Juegos acuáticos Hula hoop Bailar Escalar o trepar Montar en triciclo o bicicleta de equilibrio Rodar, gatear o caer de forma controlada

Ejercicio para niños: actividades recomendadas para mantenerlos saludables Foto: Canva

Ejercicios para niños de 6 a 8 años

A partir de esta edad pueden comenzar a probar actividades con mayor estructura:

Calistenia básica (saltos de tijera, sentadillas o flexiones modificadas) Yoga para niños Saltar la cuerda o jugar rayuela Montar en bicicleta o patinete Juegos de persecución Circuitos o pistas de obstáculos Juegos recreativos como béisbol o “pilla-pilla”

Siempre es recomendable consultar con el pediatra para saber cuáles son las actividades más adecuadas para cada niño y cuánto tiempo deberían realizarlas.

Ejercicio para niños: actividades recomendadas para mantenerlos saludables Foto: Canva

Recomendaciones para motivar a los niños a hacer ejercicio

Los especialistas señalan que los niños suelen imitar lo que observan en su entorno, por lo que el ejemplo de los padres es fundamental.

El fisiólogo del ejercicio Christopher Travers, especialista de Cleveland Clinic, recomienda algunas estrategias para fomentar la actividad física en casa.

Que los padres den el ejemplo

Realizar actividades en familia puede motivar a los niños a moverse más. Algunas ideas son jugar baloncesto, pasear en bicicleta o salir a caminar juntos.

Priorizar el juego

Permitir que los niños tengan tiempo de juego libre también es importante. Actividades como trepar árboles, correr o jugar con amigos son excelentes formas de mantenerse activos.

Variar las actividades

Aunque practicar un deporte puede ser positivo, a edades tempranas es recomendable evitar la especialización excesiva, ya que puede provocar agotamiento o lesiones por sobreesfuerzo. Lo mejor es que los niños prueben diferentes actividades.

Ejercicio para niños: actividades recomendadas para mantenerlos saludables Foto: Canva

Mantener a los niños activos no solo mejora su salud, también puede convertirse en una oportunidad para convivir en familia y crear momentos divertidos.

Así que si durante las vacaciones tus hijos dicen que están aburridos, recuerda que una actividad física sencilla puede ayudarlos a divertirse, liberar energía y pasar un momento agradable contigo.