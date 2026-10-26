Chapada dos Veadeiros: destino de wellness en América Latina

La Chapada dos Veadeiros, en Goiás, reúne cascadas, senderos del Cerrado y tradiciones espirituales, un entorno con potencial para el turismo internacional de bienestar. Allí, Marinice Vieira, terapeuta integrativa y presidenta de la Associação de Terapeutas da Chapada dos Veadeiros, impulsa experiencias para visitantes de Brasil y otros países. Con más de 20 años de trayectoria, combina orientación espiritual y prácticas integrativas.

Una experiencia de bienestar que va más allá del turismo convencional

Sus programas pueden incluir caminatas, relajación, sesiones individuales y actividades de autoconocimiento. Se adaptan a cada participante y van desde experiencias breves hasta estancias de siete a diez días, para personas, parejas o grupos.

Marinice Vieira: liderazgo espiritual con proyección internacional

La trayectoria de Vieira ha sido destacada en publicaciones internacionales, entre ellas Forbes Latina, que publicó un perfil sobre su trabajo con saberes ancestrales e impacto social. Ofrece consultas presenciales en Alto Paraíso de Goiás y sesiones en línea en portugués, español e inglés. Sus servicios incluyen Tarot, Baralho Cigano, Apometría, Reiki Teramai, Cura Quântica y consultoría espiritual.

Leer el perfil de Marinice Vieira en Forbes Latina .

Más de 100 modalidades terapéuticas en una red regional

La Associação de Terapeutas da Chapada dos Veadeiros (ATV), que Vieira preside, reúne, según la información del proyecto, más de 100 modalidades terapéuticas. La red busca fortalecer la colaboración profesional y facilitar itinerarios personalizados.

Más información: www.terapeutasveadeiros.com.br

La Iglesia de la Trinidad y las experiencias de espiritualidad

La propuesta contempla contemplación, prácticas espirituales y encuentros vinculados a tradiciones ancestrales, según las preferencias de cada visitante. Las experiencias con medicinas ancestrales requieren evaluación individual, consentimiento informado, cumplimiento legal y condiciones adecuadas de supervisión y seguridad.

La naturaleza como parte esencial de la experiencia

Las caminatas, los baños en cascadas autorizadas y la contemplación permiten conocer el Cerrado desde una perspectiva que une turismo y bienestar. Cada estancia debe considerar la condición física de los participantes, la protección ambiental y las indicaciones de seguridad locales.

Atención presencial y online para una comunidad internacional

Las consultas en línea permiten que personas de otros países conozcan los servicios antes de viajar a Brasil o mantengan el contacto tras una experiencia presencial. La iniciativa también busca generar oportunidades para profesionales locales.

Chapada dos Veadeiros: una oportunidad para el futuro del wellness latinoamericano

La biodiversidad, los paisajes y la diversidad de prácticas posicionan a la Chapada dos Veadeiros como una región con potencial para viajeros interesados en experiencias conscientes. Vieira busca ampliar la visibilidad internacional del destino y contribuir al turismo de bienestar en América Latina.

Sobre Marinice Vieira

Marinice Vieira es terapeuta integrativa, taróloga, médium y consultora espiritual, con más de 20 años de experiencia. Preside la Associação de Terapeutas da Chapada dos Veadeiros y ofrece actividades presenciales en Brasil y consultas en línea en portugués, español e inglés.