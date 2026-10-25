Plasman tradición del Día de Muertos en esculturas de gran formato en Oaxaca

El conjunto de columnas de la zona arqueológica de Mitla, el Lugar de los Muertos, en la región de los Valles Centrales, Oaxaca, inspiró al artista plástico Noel Gómez Lorenzo (San Juan Colorado, 1982) a llevar la representación de las muerteadas, que son comparsas nocturnas organizadas en barrios, colonias y municipios para festejar el Día de Muertos, desde los murales en bardas hasta cilindros de gran formato.

Hablamos de la columna de la muerte —o columna de la vida—. No es solo arquitectura; es un oráculo zapoteca”, comenta en entrevista.

La leyenda popular dice que si abrazas este monolito gigante y mides su perímetro con tus manos, la porción que te falte por cubrir o el número de mediciones que hagas te revelará con exactitud cuántos años de vida te quedan.

Esta fijación con el destino reflejaba la intensa vida ceremonial de Mitla, un centro de peregrinación clave hasta su caída. La idea fue retomada por el creador costeño, quien cuenta con 30 años de trayectoria en pintura acrílica, acuarela, gis, pastel, lápiz y carboncillo.

Diablos, brujas, mezcal y flores forman parte de piezas que rinden homenaje a una celebración que honra a los difuntos y a la vida. Foto: Patricia Briseño.

Las muerteadas inspiran esculturas monumentales

Los cilindros o estructuras tubulares de tres metros de alto por 40 centímetros de diámetro, elaborados con resina y fibra de vidrio, muestran a los personajes más representativos de la verbena nocturna, tan esperada por chicos y grandes, que vuelve parodia la realidad cotidiana”, explica el artista.

El diablo, el anciano, el altar, la bruja, el chocolate, el mezcal, las flores y la comida aparecen en las tres piezas intervenidas por Noel, a manera de tributo a esta colorida tradición oaxaqueña. Una tradición ancestral que se mantiene vigente como una forma de celebrar tanto a los difuntos como a la vida.

Desde hace un par de años, el pintor colabora además con las organizadoras de La muerteada de las morras, una variante contemporánea de la tradicional comparsa oaxaqueña, gestionada y protagonizada exclusivamente por mujeres. Esta festividad, celebrada principalmente en municipios del Valle de Etla durante el Día de Muertos y sus “octavas”, busca romper con la restricción histórica que limitaba la participación en las comparsas únicamente a los hombres.

Cráneos de gran formato complementan las obras

Los cilindros de Gómez Lorenzo se complementan con cráneos de gran formato creados por Pablo García (Oaxaca de Juárez, 1972), maestro artesano y capitán retirado del Ejército.

Las piezas superan el metro de altura y están elaboradas en fibra de vidrio, un material que permite crear estructuras de grandes dimensiones”, refiere García.

Foto: Patricia Briseño.

Explica además que cada cráneo consta de cinco partes: “Se realizan mediante un molde, se ponen a secar al aire libre y al final se unen. Posteriormente, el maestro Noel realiza la intervención mediante pintura, color y detalles ornamentales, transformando cada cráneo en una obra artística con identidad propia”.

Las esculturas se exhiben en Oaxaca y Guatemala

El año pasado, estos cráneos monumentales itineraron por distintos espacios públicos de la capital, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Oaxaca. En esta ocasión, la obra conjunta de Gómez y García se expone entre los campos de flor de cempasúchil en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, donde el público puede interactuar con las piezas y tomarse fotografías.

Finalmente, como parte de la proyección internacional de las tradiciones oaxaqueñas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Consulado de México en Tecún Umán, Guatemala, expondrá las tres columnas y dos de los cráneos de gran formato a partir del próximo 30 de octubre.

*mcam