Conviértete en astronauta en CDMX con esta experiencia inmersiva de la Luna

Vive una experiencia Inmersiva de la Luna en CDMX y visita el satélite sin salir de la capital; conoce todo sobre los boletos, precio y lugar para que sea parte de tus actividades en las vacaciones de verano.

La CDMX se ha consolidado como una de las capitales mundiales del entretenimiento digital y las experiencias sensoriales de vanguardia.

En los últimos años, la metrópoli ha albergado desde exposiciones históricas digitalizadas hasta recorridos multisensoriales que desafían la percepción humana.

Por eso no es casualidad que el espacio exterior sea ahora la nueva propuesta, una aventura diseñada para tocar las fibras más profundas de la curiosidad humana, recordándonos que los límites de nuestra especie se hicieron para romperse.

Con una propuesta que combina el rigor documental con el entretenimiento interactivo, esta experiencia inmersiva de la Luna logra que los asistentes se vean inmersos en una narrativa que celebra el valor, el trabajo en equipo y la audacia que definieron la era dorada de la exploración espacial.

Luna: La Experiencia Inmersiva en CDMX Fever

¿De qué trata la experiencia inmersiva de la Luna en CDMX?

Luna: La Experiencia Inmersiva (conocida como LUNA: A Journey to the Moon) utiliza realidad virtual (VR) de última generación para hacer una simulación espacial se vuelve completamente personal, permitiendo que cada participante deje de ser un mero espectador pasivo y se transforme en un miembro activo de la tripulación que cambió el curso de la historia del siglo XX.

El eje central de esta travesía tridimensional es la recreación de la icónica misión del Apollo 11, el viaje que en 1969 mantuvo al planeta entero con el alma en un hilo mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin descendían hacia lo desconocido.

El recorrido, que tiene una duración estimada de entre 40 y 45 minutos por sesión, está estructurado a para simular el progreso de un verdadero viaje espacial:

Adiestramiento inicial: los participantes comienzan su inducción en la Tierra, comprendiendo los protocolos de comunicación, las habilidades fundamentales de navegación espacial y la importancia vital del trabajo en equipo.

los participantes comienzan su inducción en la Tierra, comprendiendo los protocolos de comunicación, las habilidades fundamentales de navegación espacial y la importancia vital del trabajo en equipo. Cuenta regresiva y despegue: una simulación envolvente permite sentir la brutal energía mecánica del histórico cohete Saturno V mientras rompe la gravedad terrestre de camino al cosmos.

una simulación envolvente permite sentir la brutal energía mecánica del histórico cohete Saturno V mientras rompe la gravedad terrestre de camino al cosmos. Maniobras en órbita: los visitantes experimentan visualmente la inmensidad del vacío y el aislamiento absoluto mientras se preparan para las complejas maniobras de acoplamiento.

los visitantes experimentan visualmente la inmensidad del vacío y el aislamiento absoluto mientras se preparan para las complejas maniobras de acoplamiento. Alunizaje: permite a los asistentes caminar virtualmente sobre la superficie polvorienta del Mar de la Tranquilidad, contemplando el majestuoso brillo de la Tierra a la distancia.

Luna: La Experiencia Inmersiva en CDMX Canva

¿A partir de cuándo se puede visitar Luna: La Experiencia Inmersiva?

La producción de la plataforma Fever abrirá sus puertas al público a partir del próximo 2 de julio de 2026. Estará ubicada en Samara Satélite Centro Comercial, en Circuito Centro Comercial 16, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Se aconseja a todos los futuros astronautas arribar con al menos 15 minutos de anticipación al horario reservado en sus pases de abordar digitales, permitiendo un ingreso ordenado y evitando retrasos en los exigentes preparativos del lanzamiento virtual.

Los horarios van desde las 12 pm hasta las 7:40 pm. La edad mínima recomendada para ingresar es de 10 años, requiriéndose además una estatura mínima de 1.30 metros para optimizar el funcionamiento de los sensores de movimiento.

Luna: La Experiencia Inmersiva en CDMX Fever

¿Qué precio tienen los boletos para Luna: La Experiencia Inmersiva?

Los boletos se venden de forma exclusiva mediante la plataforma oficial o la aplicación móvil de Fever. Actualmente, es posible encontrar entradas con tarifas promocionales de lanzamiento y descuentos de hasta el 20% para las primeras fechas, situando los costos base desde los $200 y $280 pesos mexicanos.

De manera regular, los precios establecidos contemplan un costo general de $325 pesos, mientras que los niños, estudiantes y adultos mayores con credencial vigente disfrutan de un precio preferencial de $250 pesos.

Disfruta de esta experiencia inmersiva de la Luna en CDMX, hecha para los amantes de la ciencia y las familias que buscan un plan fuera de este mundo sin alejarse demasiado de la Tierra.