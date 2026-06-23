Frida Kahlo bate récord histórico de ventas anticipadas en el Tate Modern

Una retrospectiva de la pintora mexicana Frida Kahlo (1907-1954) abrirá sus puertas el 25 de junio en el Tate Modern londinense, siendo la exposición con más entradas vendidas por adelantado en la historia de ese museo de arte contemporáneo.

La galería confirmó a que se han vendido más de 41 mil entradas para Frida: The Making of an Icon (Frida: La construcción de un icono), superando el récord anterior de 32.000 vendidas de forma anticipada en la exposición de 2017 sobre el artista británico David Hockney, fallecido a los 88 años el pasado 11 de junio.

“Esta exhibición habla de la historia, de cómo llegamos a Frida como icono como artista, como personaje mexicano o internacional. Hoy es la artista mujer más famosa. Está en este nivel con Picasso, Van Gogh o Warhol”, explicó Tobias Ostrander, el comisario principal de exposición.

El estadunidense, con 25 años de residencia en México, es el comisario principal de arte latinoamericano dentro del programa internacional del museo.

A finales de los años 60 del siglo XX el movimiento mexicano en Estados Unidos adoptó a Frida Kahlo como símbolo de orgullo cultural. Foto: Elizabeth Velázquez.

La exposición, abierta al público hasta el 3 de enero de 2027, reúne 32 cuadros de la mexicana, para un total de aproximadamente 250 trabajos, destacando obras de otros pintores sobre la artista, o influenciados por Kahlo.

La muestra también incluye fotografías y objetos personales de la artista.

Segunda vez en el Tate Modern

Después de una primera retrospectiva en 2005, el Tate Modern recibe por segunda vez una exposición sobre Kahlo. Esta muestra trata de

cómo llegamos a este momento de tanta fama, de tanta iconización de Frida. Porque desde 2005 hasta hoy su fama ha crecido muchísimo. Cada década hay más y más interés en su obra”, señala Ostrander.

Además de 32 cuadros de Frida Kahlo, esta exposición presenta objetos personales y fotografías de la artista. Foto: Elizabeth Velázquez.

El estadunidense es uno de los dos comisarios de la exposición junto a la española Beatriz García Velasco.

“Hay muchas exhibiciones de Frida, pero ésta es única en su perspectiva, porque está enfocándose sobre ella como un fenómeno cultural. Realmente investigando o construyendo cómo llegamos a este momento de tanta visibilidad, tanto amor, tanta atracción a la historia y arte de Frida”, señala Ostrander.

Las obras de la exposición Frida: The Making of an Icon están divididas en diez salas.

Kahlo fue considerada como una creadora del surrealismo, aunque ella no se identificaba con ese movimiento, ya que su obra es muy personal, simbólica y autobiográfica, ya que pintaba principalmente su cuerpo, el dolor, la identidad y la experiencia emocional.

Entre las obras más destacadas de la muestra están Autorretrato con vestido de terciopelo, (1926) y Autorretrato con el cabello suelto (1938) “con los que abraza su herencia mexicana, su autoimagen queer, sus ideales feministas y su experiencia como mujer con discapacidad”, según el museo. En la exposición se presentan también obras de otros artistas, como Retrato de Frida Kahlo, de Diego Rivera (1935), y Sueño y presentimiento (1947), de María Izquierdo.

Icono mexicano

Kahlo se convirtió en un icono del arte, del feminismo y de la identidad mexicana, especialmente a partir de finales del siglo XX, y su obra es parte de la cultura popular mundial.

La exposición, que pasó antes por la ciudad de Houston, en el estado de Texas, reúne obras principalmente de México y Estados Unidos, aunque también de Europa o Japón.

El curador principal de la muestra destaca la influencia de esta artista.

Frida Kahlo no se consideraba una surrealista, ya que su obra es muy personal y autobiográfica. Foto: Elizabeth Velázquez.

Pienso que ella inauguró un estilo de autorretrato que ha tenido una influencia mundial en la historia del arte muy profunda. Su manera de pintarse a ella misma, con fortaleza, con sufrimiento, con símbolos y referencias a la pintura religiosa, la pintura colonial de México, y con alusiones prehispánicas, logra una mezcla de culturas, de estilos, que ha tenido una influencia muy fuerte. Pienso que Frida Kahlo es un símbolo de muchas cruces de identidad”, explica Ostrander.

A finales de los años 60, el movimiento mexicano en Estados Unidos adoptó a Kahlo como un símbolo de orgullo cultural y resistencia política.

“El híbrido en su identidad es parte de su fama. Siempre estaba proyectando esta visión de una identidad compleja, múltiple desde su época”, finaliza Ostrander.