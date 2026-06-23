Vacaciones de verano en La Paz, Baja California Sur: un viaje fantástico por el Golfo de California

El Golfo de California permite imaginar, organizar y vivir una travesía en barco en pareja, con amigos o familiares. Armar el itinerario dependiendo el gusto y presupuesto, decidir qué hacer, a qué islas y playas llegar, dónde navegar y por cuántos días.

Todo inicia en alguna de las marinas de La Paz, BCS. La ciudad cuenta con múltiples empresas que ofrecen recorridos y experiencias a la medida en embarcaciones de lujo.

El recorrido

El Golfo de California se navega y explora con tranquilidad y seguridad, se disfruta su inmensidad y belleza. Es el punto de encuentro de los ecosistemas marinos y desérticos. Llegar a Balandra, desplazarse a las islas Espíritu Santo, Partida, San Francisquito y San José, así como a Isla Cerralvo.

Balandra es un área de protección de flora y fauna y un espacio emblemático que se debe visitar. Un verdadero paraíso imperdible.

Hacia el norte se encuentran las increíbles islas Espíritu Santo y Partida. Ambas están catalogadas como Parques Nacionales y como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

Siguiendo esa ruta, la embarcación y su tripulación pueden visitar otras 2 islas paradisíacas: San Francisquito y San José, frente a la pequeña comunidad de San Evaristo. Entre ambas, se encuentra la isla El Pardito (habitada por pescadores).

Ahora bien, hacia el este de La Paz, BCS, el velero se puede desplazar a Cerralvo —frente a la comunidad de El Sargento—, otra isla fascinante del Golfo de California.

El desembarque

Desde la Paz, BCS, se puede llegar a las playas más hermosas que tiene México. Algunas de ellas catalogadas entre las mejores del mundo por su extraordinario nivel de conservación y el contraste que generan los colores, las texturas y la biodiversidad del mar y las islas.

En Isla Partida, explorar las playas Ensenada Grande y El Embudo; en la punta norte, encontrar La Lobera.

En Espíritu Santo, la Bahía de San Gabriel, Playa Corralito, El Hormiguero y El Candelero pueden formar parte de la lista del recorrido.

San Francisquito cautiva con su bahía en forma de "gancho". Bien vale la pena caminarla y subir al mirador.

En Isla San José, el Mar de Cortés se disfruta desde la Bahía Amortajada.

Desde la Paz, BCS, se puede llegar a las playas más hermosas que tiene México.

Las actividades

Para conectar con la naturaleza, todo a su ritmo y a su tiempo. A lo largo del viaje, se puede bucear, hacer snorkel, practicar paddle o kayak. Observar todo tipo de animales marinos y aves; flora y fauna endémicas en cada isla; caminar y hacer senderismo. Y para pesca deportiva, este también es el viaje ideal.

Vivir a bordo

El catamarán ofrece todas las comodidades a bordo: una casa flotante, con espacios para disfrutar, convivir y descansar.

Las tripulaciones se encargan de ofrecer alimentos y bebidas: productos locales, alimentos frescos, sabores inigualables.

La Paz, BCS, está desarrollando experiencias culinarias "del mar, del huerto y del rancho a la mesa", propuestas en las que participan múltiples prestadores de servicios turísticos y comunidades que se traducen en auténtica comida "paceña".

Detalles y más información en www.golapaz.com