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Vacaciones de verano en La Paz, Baja California Sur: un viaje fantástico por el Golfo de California

Llega el verano y La Paz, BCS, ofrece unas vacaciones extraordinarias en el "acuario del mundo". Tiempo para explorar, divertirse y descansar a bordo de un catamarán en el Golfo de California

Por: Diana Jaramillo

Todo inicia en alguna de las marinas de La Paz, BCS.
Todo inicia en alguna de las marinas de La Paz, BCS.

El Golfo de California permite imaginar, organizar y vivir una travesía en barco en pareja, con amigos o familiares. Armar el itinerario dependiendo el gusto y presupuesto, decidir qué hacer, a qué islas y playas llegar, dónde navegar y por cuántos días.

Todo inicia en alguna de las marinas de La Paz, BCS. La ciudad cuenta con múltiples empresas que ofrecen recorridos y experiencias a la medida en embarcaciones de lujo.

El recorrido

El Golfo de California se navega y explora con tranquilidad y seguridad, se disfruta su inmensidad y belleza. Es el punto de encuentro de los ecosistemas marinos y desérticos. Llegar a Balandra, desplazarse a las islas Espíritu Santo, Partida, San Francisquito y San José, así como a Isla Cerralvo.

Balandra es un área de protección de flora y fauna y un espacio emblemático que se debe visitar. Un verdadero paraíso imperdible.

Hacia el norte se encuentran las increíbles islas Espíritu Santo y Partida. Ambas están catalogadas como Parques Nacionales y como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

Siguiendo esa ruta, la embarcación y su tripulación pueden visitar otras 2 islas paradisíacas: San Francisquito y San José, frente a la pequeña comunidad de San Evaristo. Entre ambas, se encuentra la isla El Pardito (habitada por pescadores).

Ahora bien, hacia el este de La Paz, BCS, el velero se puede desplazar a Cerralvo —frente a la comunidad de El Sargento—, otra isla fascinante del Golfo de California.

El desembarque

Desde la Paz, BCS, se puede llegar a las playas más hermosas que tiene México. Algunas de ellas catalogadas entre las mejores del mundo por su extraordinario nivel de conservación y el contraste que generan los colores, las texturas y la biodiversidad del mar y las islas.

En Isla Partida, explorar las playas Ensenada Grande y El Embudo; en la punta norte, encontrar La Lobera.

En Espíritu Santo, la Bahía de San Gabriel, Playa Corralito, El Hormiguero y El Candelero pueden formar parte de la lista del recorrido.

San Francisquito cautiva con su bahía en forma de "gancho". Bien vale la pena caminarla y subir al mirador.

En Isla San José, el Mar de Cortés se disfruta desde la Bahía Amortajada.

Desde la Paz, BCS, se puede llegar a las playas más hermosas que tiene México.
Desde la Paz, BCS, se puede llegar a las playas más hermosas que tiene México.

Las actividades

Para conectar con la naturaleza, todo a su ritmo y a su tiempo. A lo largo del viaje, se puede bucear, hacer snorkel, practicar paddle o kayak. Observar todo tipo de animales marinos y aves; flora y fauna endémicas en cada isla; caminar y hacer senderismo. Y para pesca deportiva, este también es el viaje ideal.

Vivir a bordo

El catamarán ofrece todas las comodidades a bordo: una casa flotante, con espacios para disfrutar, convivir y descansar.

Las tripulaciones se encargan de ofrecer alimentos y bebidas: productos locales, alimentos frescos, sabores inigualables.

La Paz, BCS, está desarrollando experiencias culinarias "del mar, del huerto y del rancho a la mesa", propuestas en las que participan múltiples prestadores de servicios turísticos y comunidades que se traducen en auténtica comida "paceña".

Detalles y más información en www.golapaz.com

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