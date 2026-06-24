Curazao: dónde está y qué hacer en la isla que hace historia en el Mundial 2026

Curazao se ha convertido en uno de los países que más curiosidad ha generado durante el Mundial 2026. La selección caribeña logró hacer historia al sumar su primer punto en una Copa del Mundo, un resultado que mantiene vivas sus aspiraciones en el torneo y que ha llevado a muchas personas a preguntarse dónde está este país y qué tiene para ofrecer como destino turístico.

Aunque su nombre suele aparecer con menos frecuencia que otros destinos del Caribe, esta isla destaca por sus playas de aguas cristalinas, su arquitectura colorida, sus paisajes naturales y una mezcla cultural que refleja influencias europeas, africanas y caribeñas.

Especial

¿Dónde está Curazao?

Ubicada en el sur del mar Caribe, Curazao se encuentra a unos 60 kilómetros de la costa de Venezuela. Forma parte de las conocidas islas ABC, junto con Aruba y Bonaire, y es un país autónomo perteneciente al Reino de los Países Bajos.

Su posición geográfica le permite disfrutar de temperaturas cálidas durante gran parte del año. Además, al estar fuera de la ruta habitual de huracanes, suele ser una opción atractiva para los viajeros que buscan buen clima en cualquier temporada.

¿Cómo llegar a Curazao desde México?

Viajar desde México a Curazao generalmente implica realizar una escala, ya que los vuelos directos son limitados.

Las rutas más comunes parten desde la Ciudad de México y hacen conexión en ciudades como Panamá, Bogotá, Miami o algunas terminales aéreas del Caribe antes de llegar al Aeropuerto Internacional Hato, principal puerta de entrada a la isla.

Foto: Canva

La duración total del viaje suele variar dependiendo de la escala elegida, pero normalmente puede tomar entre siete y diez horas.

¿Qué hacer en Curazao?

Además de descansar frente al mar, la isla ofrece actividades para distintos tipos de viajeros, desde quienes buscan relajarse hasta quienes prefieren explorar la naturaleza o conocer la historia local.

Recorrer Willemstad

Uno de sus mayores atractivos es Willemstad, la capital de la isla. Sus edificios de colores pastel inspirados en la arquitectura holandesa le dieron reconocimiento internacional y le valieron ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

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Entre los sitios más visitados destacan la Plaza Brion, el Rif Fort, el Palacio del Gobernador y el Museo Kura Hulanda, que permite conocer parte de la historia de Curazao y del Caribe.

Disfrutar de sus playas

Las playas son uno de los principales motivos para visitar la isla. Algunas de las más populares son Cas Abao, Jan Thiel, Bahía Azul, Sea Aquarium Beach y Caracasbaai.

Muchas de ellas cuentan con aguas transparentes ideales para nadar, practicar snorkel o simplemente disfrutar de un día de descanso frente al mar.

Bucear o hacer snorkel

Gracias a sus arrecifes de coral y a la claridad del agua, Curazao es considerado uno de los mejores destinos del Caribe para practicar buceo y snorkel.

Los visitantes pueden observar peces tropicales, tortugas marinas y una gran variedad de especies que habitan en los arrecifes cercanos a la costa.

Visitar las cuevas de Hato

Entre las atracciones naturales más conocidas se encuentran las cuevas de Hato, un sistema de cavernas de piedra caliza que alberga impresionantes formaciones rocosas y antiguos grabados indígenas.

Las visitas guiadas permiten conocer tanto la historia geológica como algunos episodios importantes del pasado de la isla.

Conocer el Parque Nacional Shete Boka

Los amantes de la naturaleza pueden recorrer este parque ubicado en la costa norte de Curazao. El lugar destaca por sus acantilados, formaciones rocosas y espectaculares vistas del mar Caribe golpeando la costa.

Además, algunas de sus zonas sirven como punto de anidación para tortugas marinas.

Observar flamencos en libertad

Otro de los atractivos naturales de la isla son las salinas de Jan Kok, donde es posible ver flamencos rosados en su hábitat natural.

La zona se ha convertido en uno de los lugares favoritos para los visitantes que disfrutan de la fotografía y la observación de aves.

flamenco rosado

Probar el famoso licor de Curazao

La isla también es conocida por el licor Curaçao, elaborado a partir de la cáscara de la fruta laraha, un cítrico originario del lugar.

Los turistas pueden visitar la histórica destilería Landhuis Chobolobo para conocer el proceso de producción y degustar algunas de sus variedades más populares.