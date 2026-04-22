Día Internacional de la Madre Tierra 2026: ¿qué es y por qué se conmemora el 22 de abril?

El Día de la Tierra es una conmemoración global que se realiza cada 22 de abril y que busca recordar la importancia de cuidar nuestro planeta. A lo largo de los años, esta fecha se ha convertido en un llamado a la acción para millones de personas que buscan generar cambios positivos en favor del medio ambiente.

Más allá de ser una celebración simbólica, esta jornada también impulsa la educación ambiental y el entendimiento de temas como el cambio climático. En 2017, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas centró la conmemoración en la “Alfabetización Ambiental y Climática”, con el objetivo de que la población mundial comprenda mejor los desafíos ambientales y participe activamente en su solución.

¿Qué es el Día de la Tierra?

Esta fecha representa una oportunidad para reflexionar sobre la relación entre los seres humanos y el planeta. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el Día de la Tierra invita a promover modelos económicos que respeten los límites naturales y aseguren el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

También se trata de un momento para analizar los problemas que enfrenta el planeta, desde la contaminación hasta la pérdida de biodiversidad, y cómo estos impactan directamente en la vida diaria de las personas.

El origen del Día de la Tierra

El inicio de esta conmemoración se remonta a 1970 en Estados Unidos, cuando el senador Gaylord Nelson impulsó una movilización ambiental sin precedentes. En ese evento participaron más de dos mil universidades y miles de escuelas, con el objetivo de exigir acciones concretas frente a la contaminación y el deterioro ecológico.

La presión social generada por esta movilización tuvo resultados importantes. Según la revista científica Nature, este movimiento contribuyó a la creación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, así como a la implementación de leyes enfocadas en el cuidado del aire y el agua.

Años después, en 2009, la Asamblea General de la ONU formalizó el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra mediante la Resolución Nº 63/278. Con esta decisión, se buscó reforzar la idea de que existe una relación de interdependencia entre los seres humanos, otras especies y el planeta.

Los desafíos ambientales actuales

En la actualidad, el planeta enfrenta múltiples problemas que requieren atención urgente. Los océanos presentan altos niveles de contaminación por plásticos, además de cambios en su composición química. A esto se suman fenómenos como olas de calor, incendios forestales e inundaciones que han afectado a millones de personas en todo el mundo.

El cambio climático, junto con actividades humanas como la deforestación, el uso intensivo del suelo, la producción agrícola y ganadera a gran escala, así como el comercio ilegal de especies, acelera el deterioro ambiental. Estas acciones impactan directamente en la biodiversidad y en el equilibrio de los ecosistemas.

Especial

Un llamado a la acción global en el Día de la Tierra

El Día de la Tierra también funciona como un recordatorio de que es necesario avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles. La promoción de una economía que considere tanto a las personas como al medio ambiente es clave para enfrentar los retos actuales.

Cada año, esta fecha da lugar a actividades educativas, campañas y acciones comunitarias que buscan fomentar el respeto por la naturaleza. La invitación es clara: actuar de manera consciente y sumarse a los esfuerzos globales para restaurar el equilibrio del planeta.

PJG