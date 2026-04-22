¿Te eligieron padrino? Esto necesitas cumplir para un bautizo en México

El bautizo es uno de los sacramentos más importantes dentro de la Iglesia católica, ya que marca el inicio de la vida cristiana. Sin embargo, una de las dudas más comunes entre los padres es cuáles son los requisitos y cómo elegir a los padrinos adecuados para su hijo.

Muchas veces se piensa primero en un familiar cercano, pero lejos del cariño, hay aspectos clave que se deben considerar. Si te has hecho esta pregunta, aquí te explicamos qué tomar en cuenta para tomar una buena decisión.

“El bautismo es dejar de ser criaturas de Dios para convertirnos en hijos de Dios”.

¿Qué es el bautismo y qué significa?

De acuerdo con la Catedral Metropolitana de Monterrey, el bautismo es el primer sacramento de la iniciación cristiana. A través del agua y del Espíritu Santo, se limpia el pecado original y se recibe la gracia de Dios para comenzar una nueva vida en Cristo.

Este momento es fundamental dentro de la Iglesia católica, ya que representa el paso para convertirse en hijo de Dios. Así lo explica el sacerdote Daniel Barajas Reyes, de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario:

“El bautismo es dejar de ser criaturas de Dios para convertirnos en hijos de Dios”.

¿Cuáles son los requisitos para ser padrino de bautizo en México? Foto: Canva

¿Qué es lo más importante al escoger los padrinos?

Si no sabes qué tomar en cuenta al elegir padrinos, es importante enfocarte en algo más que el afecto o la cercanía familiar.

El sacerdote Daniel Barajas señala que, aunque muchas familias eligen al familiar que más quiere al niño, esto no siempre es lo ideal:

“Muchas familias eligen como padrinos, al tío que más quiere al niño. El padrinazgo rompe lazos consanguíneos y no siempre el que más quiere a tu hijo será el mejor padrino, porque a veces los sentimientos hacen que seamos laxos en la educación”, explica.

Por ello, recomienda considerar aspectos como del que estén dispuestos a guiar espiritualmente al ahijado.

¿Cuáles son los requisitos para ser padrino de bautizo en México? Foto: Canva

¿Qué requisitos piden para ser padrinos de bautizo?

Una vez elegidos, los padrinos deben cumplir con ciertos requisitos que pueden variar según la parroquia, pero en general incluyen:

Si son pareja, deben estar casados por la Iglesia (presentar acta de matrimonio eclesiástico e identificación oficial).

Si son pareja, deben estar casados por la Iglesia (presentar acta de matrimonio eclesiástico e identificación oficial). Practicar la fe católica (asistir a misa y participar en actividades religiosas).

Si son solteros, presentar acta de bautismo e identificación oficial.

Asistir a pláticas prebautismales, según lo indique la parroquia.

¿Cuáles son los requisitos para ser padrino de bautizo en México? Foto: Canva

¿Cuál es el deber de los padrinos con sus ahijados?

Los padrinos no solo cumplen un papel simbólico, también tienen una responsabilidad importante en la formación espiritual del niño.

De acuerdo con el sacerdote, su deber es acompañar a los padres en la educación en la fe, ayudando a que el ahijado crezca espiritualmente. Algunas de sus principales responsabilidades son:

Procurar que el ahijado no pierda la fe. Ayudar a que no se aleje de Dios. Motivar a que continúe dentro de la Iglesia.

Elegir padrinos es una decisión importante que va más allá de lo social o familiar. Se trata de personas que acompañarán a tu hijo en su crecimiento espiritual.

¿Cuáles son los requisitos para ser padrino de bautizo en México? Foto: Canva

Si estás por bautizar a tu bebé, tómate el tiempo para elegir a alguien que realmente pueda cumplir con este compromiso y ser una guía en su vida de fe.