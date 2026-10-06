El Día de Muertos llega a la Riviera Maya con el Festival de Vida y Muerte

El Día de Muertos es una de las festividades más importantes en México, por su carga simbólica y cultural. Si buscas un lugar para vivir la tradición fuera de la Ciudad de México, donde además haya diversión, lánzate al Festival de Vida y Muerte en la Riviera Maya.

Algo por lo que el mundo identifica a México es el Día de Muertos. Inscrita en 2008 como parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, la historia de esta festividad es una muestra del sincretismo cultural y religioso.

En ella se unen las creencias y rituales funerarios de los pueblos indígenas mesoamericanos, como la existencia del Mictlán, las ofrendas, el copal y la flor de cempasúchil, con elementos del catolicismo traídos durante la Colonia, incluyendo los rezos, las veladoras y las cruces.

Por lo tanto, mantener viva esta tradición no solo permite honrar y recordar a nuestros difuntos, también unirnos con nuestras raíces y preservarla generación tras generación.

Con este objetivo, a lo largo del país se abren las puertas de muchos lugares donde cada año realizan diferentes rituales, como ocurre en Pátzcuaro, Michoacán, pero también han surgido festivales que permiten acercar esta celebración a locales y extranjeros, como el Festival de Vida y Muerte que este 2026 cumple 20 años.

Pátzcuaro es uno de los lugares más emblemáticos para vivir el Día de Muertos, pero no es el único Canva

¿Dónde es el Festival de la Vida y Muerte en la Riviera Maya?

El Festival de la Vida y Muerte se lleva a cabo en el Parque Xcaret, ubicado en la zona de la Riviera Maya en Quintana Roo, desde 2006, por lo que este año se celebra su edición número 20 honrando esta tradición y acercándola a miles de personas que los visitan.

Este año la edición se llevará a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre, por lo que, durante estos cuatro días, además de disfrutar las atracciones del parque, encontrarás una atmósfera con colores, aromas y la música que celebra la vida y la muerte.

En la Riviera Maya, Xcaret ofrece una celebración que combina tradición con diversión Canva

¿Qué habrá en el Festival de la Vida y Muerte de Xcaret?

El Festival de la Vida y Muerte de Xcaret se ha convertido en un referente, pues combina diversión con tradición, gastronomía y una gran variedad de actividades culturales que no se quedan en el parque, sino que se extienden a sus hoteles.

Uno de los elementos más atractivos son los altares. En esta ocasión habrá 35, entre ellos, dos monumentales en representación del estado invitado. Además, encontrarás una colección de Catrinas con diseños que fusionan arte, identidad y creatividad.

Por otro lado, habrá exposición de grabados y un mural que combina el muralismo con el arte urbano y el grafiti, recuperando elementos del imaginario popular, las raíces prehispánicas y la naturaleza.

Asimismo, podrás disfrutar de espectáculos de danza, teatro y talleres para toda la familia, además de una muestra gastronómica donde podrás comprar comida tradicional de Quintana Roo y Guanajuato.

Justamente, Guanajuato tiene un peso muy importante dentro del festival, pues se trata del estado invitado en esta vigésima edición. De esta forma podrás conocer más sobre sus tradiciones, historias y rituales alrededor del Día de Muertos.

Finalmente, el 31 de octubre habrá un concierto de gala donde participarán Pandora y Flans para revivir todos sus éxitos de los ochenta.

¿Te hospedas en algún hotel Xcaret durante estas fechas? Aquí también cuentan con actividades relacionadas con el festival, incluyendo altares, talleres y espectáculos culturales.

El Festival de Vida y Muerte combina gastronomía, arte y cultura Cortesía Xcaret

¿Cuánto cuesta la entrada al Festival de la Vida y Muerte de Xcaret?

El costo de la entrada al Festival de la Vida y Muerte de Xcaret es por día y ofrecen tres opciones para los visitantes: entrada solo por la tarde-noche, a partir de las 4:00 p.m., o entrada desde las 8:30 a.m., con opción tradicional o plus.

Los costos van de los 2 mil 017 a los 3 mil 312 pesos mexicanos, pero si compras con hasta siete días de anticipación, se reduce el precio y quedarían en mil 815 y 2 mil 981 pesos mexicanos. En el caso de la entrada al parque temprano con el boleto básico, quedaría en 2 mil 481 con descuento y 2 mil 757 sin él.

En el caso de vivir en Quintana Roo o Guanajuato, existe un descuento especial, pues el boleto sale en 909 pesos a partir de las 16:00 horas y mil 379 todo el día, pero debes acreditar tu residencia con tu credencial de elector.

Eso sí, toma en cuenta que en ningún caso incluye la entrada al concierto de gala, este tiene un costo de 2 mil 400 pesos, ya sea que lo añadas a tu estancia en el parque o solo asistas a ver el espectáculo a las 21 horas.

México cuenta con una amplia variedad de manifestaciones culturales alrededor del Día de Muertos, pero si buscas vivir esta fiesta al tiempo que disfrutas de unas vacaciones divertidas, anota el Festival de Vida y Muerte de Xcaret en tu lista.