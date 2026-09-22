Día de Muertos 2026: ¿Cuándo y dónde será la pasarela de Catrinas “Por amor a México”?
El Día de Muertos 2026, tendrá una celebración especial en el Centro Histórico de CDMX con una gala que reunirá moda, arte, maquillaje y tradición alrededor de la icónica Catrina
La celebración del Día de Muertos 2026 tendrá entre sus propuestas una gala dedicada a una de las figuras más representativas de la cultura mexicana: la Catrina. Se trata de “Por amor a México”, una experiencia que reunirá moda, maquillaje, arte, música y tradición en el corazón de la Ciudad de México.
La gala presentará distintas interpretaciones de la Catrina a través del trabajo de 40 diseñadores, quienes llevarán esta figura emblemática a una propuesta contemporánea mediante vestuarios y caracterizaciones inspiradas en la identidad mexicana.
¿En qué consistirá la gala de Catrinas?
El espectáculo buscará mostrar una versión renovada de la Catrina, combinando elementos tradicionales con propuestas de diseño y maquillaje artístico. Cada participante presentará una creación propia para convertir el escenario en una muestra de creatividad y cultura.
La pasarela estará acompañada por música y danza, con la intención de construir una experiencia escénica que permita celebrar las tradiciones mexicanas desde una perspectiva actual.
La noche contará con la presencia de diferentes agrupaciones y artistas invitados. Entre ellos se encuentran Los Chinacos de Toño Medina, Paloma Fierro, el Ballet Folklórico “Amo a México” de Lolita Menchaca, el Mariachi Lira de Oro de Fabián Flores y el Grupo Voz de México.
La conducción de esta celebración estará a cargo de Álvaro Cueva, quien será el encargado de acompañar al público durante la velada.
¿Cuándo y dónde será la pasarela de Catrinas?
La cita será el miércoles 14 de octubre de 2026 a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, uno de los recintos culturales más emblemáticos del Centro Histórico de la CDMX.
El teatro se encuentra en Donceles 36, Centro Histórico, por lo que la gala también representa una oportunidad para disfrutar de una noche dedicada al arte y las tradiciones mexicanas en uno de los espacios históricos de la capital.
¿Cuánto cuestan los boletos?
Los accesos ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse en las taquillas del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y a través de Ticketmaster.
Los precios van de 110 a 220 pesos, a los que se deben sumar los cargos correspondientes por servicio.
¿Qué ofrecerá esta celebración del Día de Muertos?
“Por amor a México, Catrinas Contemporáneas” plantea una noche en la que la moda y el arte se unirán con elementos tradicionales para rendir homenaje a la identidad mexicana.
Con 40 Catrinas y 40 diseñadores, la gala llevará al escenario distintas formas de representar esta figura, a través de propuestas que buscan destacar la creatividad, el diseño y la riqueza cultural de México.