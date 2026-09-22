Día de Muertos 2026: ¿Cuándo y dónde será la pasarela de Catrinas “Por amor a México”?

La celebración del Día de Muertos 2026 tendrá entre sus propuestas una gala dedicada a una de las figuras más representativas de la cultura mexicana: la Catrina. Se trata de “Por amor a México”, una experiencia que reunirá moda, maquillaje, arte, música y tradición en el corazón de la Ciudad de México.

La gala presentará distintas interpretaciones de la Catrina a través del trabajo de 40 diseñadores, quienes llevarán esta figura emblemática a una propuesta contemporánea mediante vestuarios y caracterizaciones inspiradas en la identidad mexicana.

Foto: Facebook Esme Hinojosa

¿En qué consistirá la gala de Catrinas?

El espectáculo buscará mostrar una versión renovada de la Catrina, combinando elementos tradicionales con propuestas de diseño y maquillaje artístico. Cada participante presentará una creación propia para convertir el escenario en una muestra de creatividad y cultura.

La pasarela estará acompañada por música y danza, con la intención de construir una experiencia escénica que permita celebrar las tradiciones mexicanas desde una perspectiva actual.

La noche contará con la presencia de diferentes agrupaciones y artistas invitados. Entre ellos se encuentran Los Chinacos de Toño Medina, Paloma Fierro, el Ballet Folklórico “Amo a México” de Lolita Menchaca, el Mariachi Lira de Oro de Fabián Flores y el Grupo Voz de México.

La conducción de esta celebración estará a cargo de Álvaro Cueva, quien será el encargado de acompañar al público durante la velada.

Foto: Facebook Teatros Ciudad de México

¿Cuándo y dónde será la pasarela de Catrinas?

La cita será el miércoles 14 de octubre de 2026 a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, uno de los recintos culturales más emblemáticos del Centro Histórico de la CDMX.

Foto: Facebook Esme Hinojosa

El teatro se encuentra en Donceles 36, Centro Histórico, por lo que la gala también representa una oportunidad para disfrutar de una noche dedicada al arte y las tradiciones mexicanas en uno de los espacios históricos de la capital.

Foto: Facebook Teatros Ciudad de México

¿Cuánto cuestan los boletos?

Los accesos ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse en las taquillas del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y a través de Ticketmaster.

Los precios van de 110 a 220 pesos, a los que se deben sumar los cargos correspondientes por servicio.

¿Qué ofrecerá esta celebración del Día de Muertos?

“Por amor a México, Catrinas Contemporáneas” plantea una noche en la que la moda y el arte se unirán con elementos tradicionales para rendir homenaje a la identidad mexicana.

Con 40 Catrinas y 40 diseñadores, la gala llevará al escenario distintas formas de representar esta figura, a través de propuestas que buscan destacar la creatividad, el diseño y la riqueza cultural de México.