Día Internacional del Periquito Australiano: el peligro de alimentarlo solo con alpiste

El periquito australiano es una de las mascotas más comunes en hogares de todo el mundo. Originario de Australia, su vistoso plumaje que suele combinar tonos verdes, amarillos, azules y blancos, los hace sumamente adorables.

En libertad, estas aves recorren grandes distancias en busca de agua y alimento, especialmente en regiones áridas del interior australiano. Ese estilo de vida activo contrasta con la realidad de muchos periquitos domésticos, que pasan la mayor parte del tiempo en jaulas y dependen completamente de la alimentación que les proporcionan sus cuidadores.

Por ello, los expertos coinciden en que una dieta adecuada es clave para su bienestar y longevidad.

Periquito australiano Freepik

La mala alimentación, el problema más común en periquitos

De acuerdo con especialistas de la Association of Avian Veterinarians y con información del Merck Veterinary Manual, la mala alimentación es una de las principales causas de enfermedad en aves de compañía.

Datos recopilados por veterinarios de animales exóticos señalan que hasta el 80% de los problemas de salud en periquitos australianos están relacionados con una alimentación incorrecta, especialmente cuando la dieta se basa casi exclusivamente en semillas como el alpiste.

alpiste

Aunque el alpiste y otras semillas son parte de su alimentación natural, por sí solas no aportan todos los nutrientes necesarios. Entre las principales deficiencias destacan:

Vitamina A , esencial para la salud del sistema inmunológico.

, esencial para la salud del sistema inmunológico. Calcio , fundamental para los huesos y la formación de huevos.

, fundamental para los huesos y la formación de huevos. Lisina, un aminoácido importante para el desarrollo muscular y el plumaje.

La falta de vitamina A, en particular, puede debilitar las mucosas del ave y volverla más vulnerable a infecciones respiratorias y problemas oculares.

El problema del “Selective Feeding”

Otro factor que complica la alimentación de los periquitos es su propio comportamiento alimentario. Estudios sobre conducta aviar señalan que estas aves tienden a elegir los alimentos que les resultan más sabrosos, no necesariamente los más nutritivos.

Este fenómeno, conocido como “selective feeding”, provoca que el periquito seleccione las semillas con mayor contenido graso (como el mijo o el girasol) y deje de lado otras opciones más equilibradas.

Periquito australiano Freepik

El resultado es un desequilibrio nutricional que puede derivar en obesidad, falta de vitaminas y problemas metabólicos.

Para evitarlo, muchos veterinarios recomiendan incorporar pellets o alimentos extruidos, diseñados para que cada porción tenga una composición nutricional equilibrada y evitar que el ave seleccione solo lo que le gusta.

Enfermedades silenciosas: el riesgo de la lipidosis hepática

Uno de los problemas más graves asociados a una dieta rica en semillas es la lipidosis hepática, una enfermedad que consiste en la acumulación excesiva de grasa en las células del hígado.

Investigaciones difundidas en plataformas académicas como ResearchGate describen cómo esta condición puede desarrollarse cuando el ave consume más grasa de la que su organismo puede procesar.

Periquito australiano Freepik

En la naturaleza, los periquitos queman energía al volar largas distancias. En cautiverio, sin embargo, el sedentarismo reduce el gasto energético y facilita la acumulación de grasa.

Lo más preocupante es que esta enfermedad suele avanzar sin síntomas evidentes. Muchos dueños detectan el problema solo cuando aparecen señales tardías, como:

Crecimiento excesivo del pico

Manchas oscuras en el pico o uñas

Falta de energía

Problemas en el plumaje

En etapas avanzadas, el hígado puede agrandarse y volverse frágil, lo que compromete seriamente la salud del ave.

La dieta recomendada por veterinarios para periquitos australianos

Según asociaciones veterinarias especializadas en animales exóticos, la alimentación ideal del periquito debe ser variada y equilibrada.

Una dieta saludable puede incluir:

Pellets de alta calidad , como base nutricional.

, como base nutricional. Verduras ricas en vitamina A , como zanahoria, espinaca o brócoli.

, como zanahoria, espinaca o brócoli. Fuentes de calcio , como hueso de jibia o bloques minerales.

, como hueso de jibia o bloques minerales. Proteínas ocasionales , como huevo cocido en pequeñas cantidades.

, como huevo cocido en pequeñas cantidades. Semillas, incluyendo alpiste y mijo, pero solo como complemento.

Los especialistas sugieren que las semillas no representen más del 15% o 20% de la dieta total.

En el Día Internacional del Periquito Australiano, especialistas recuerdan que una mascota saludable no depende solo del cariño de su dueño, sino también de decisiones informadas sobre su cuidado. Alimentarlo únicamente con alpiste puede parecer práctico, pero a largo plazo podría poner en riesgo su bienestar.

AAAT*