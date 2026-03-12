¿Dónde comer en Orlando? Opciones para desayunar, comer y cenar 

Te contamos dónde comer en Orlando, con opciones para desayunar, comer y cenar que se ajustan a tu paladar. Si eres amante del buen comer, sobre todo cuando estás de vacaciones, la famosa “capital mundial de los parques temáticos" se ha convertido en un territorio a explorar.

Además de Disney, la ciudad ha atravesado una metamorfosis silenciosa pero deliciosa. Si planeas un viaje hacia allá, puedes diseñar una ruta gastronómica, ya sea que busques el reconfortante sabor de un desayuno, hasta la sofisticación de un restaurante japonés. Aquí, la magia también se cocina a fuego lento.

Se7ven Bites, Orlando Facebook Se7en Bites

¿Por qué Orlando es un destino gastronómico actual?

En los últimos años, Orlando se está transformando para ofrecer algo más a los turistas que lo visitan y eso incluye un cambio en la oferta culinaria. Uno de los factores determinantes en esta evolución fue la entrada oficial de la Guía Michelin en Florida.

Los chefs locales vieron la oportunidad de elevar su oferta y atrajeron tanto a talentos como a conocedores de la gastronomía; así pudieron competir con cuidades tan famosas como Nueva York o San Francisco.

Barrios como Winter Park, Mills 50 y el Milk District se han convertido en hervideros de creatividad. Aquí, los chefs locales están experimentando con productos de granjas de Florida, fusionando tradiciones globales (especialmente la influencia asiática y latina) con técnicas modernas.

Mythos Restaurant, Orlando Foto: Universal Orlando Resort

¿Dónde comer en Orlando?

Se7ven Bites

Si buscas comenzar el día con el auténtico espíritu del sur de Estados Unidos, Se7en Bites es una parada obligatoria en el Milk District. Este lugar se ha ganado el estatus de culto gracias a su aparición en programas de televisión y a su concepto.

Su famosa galleta buttermilk biscuit es la base de muchos de sus platos estrella, como el "7th Trimester", una torre de sabores que incluye miel, huevo y un toque picante. Aquí, las porciones son generosas y no se limitan solo al desayuno, sino también a los postres.

Boca

Ubicado en la emblemática Park Avenue, Boca Winter Park es el destino ideal para quienes buscan una conexión genuina con los sabores de Florida a través de una propuesta de "granja a la mesa".

Es el lugar perfecto para un brunch tras una tarde de compras o una cena que celebra los ingredientes de temporada, pues toda la propuesta culinaria de Boca se centra en la frescura, ya que colaboran con agricultores y proveedores locales.

Tori Tori, Orlando Foto: Tori Tori

Tori Tori

Si estás buscando una experiencia que combine la sofisticación urbana con los sabores más auténticos del Japón callejero, Tori Tori en el distrito de Mills 50 es una parada obligatoria von sus 4.5 estrellas de calificación en Google.

Su propuesta está enfocada en el arte del yakitori (brochetas a la parrilla) y cócteles de autor; la curaduría de sakes y la fusión de licores japoneses ofrecen un maridaje perfecto.

Fue reconocido por la Guía Michelin dentro de su categoría de Recomendados, destacando no solo la calidad de su cocina, sino también el ambiente contemporáneo de Orlando.

Mythos Restaurant

¿Un restaurante dentro de Universal’s Islands of Adventure que es aclamado por la crítica? Pasa con Mythos, diseñado para parecer una cueva tallada en la roca con vistas al mar interior del parque.

Aquí no esperes comida rápida, sino una cocina contemporánea con influencias mediterráneas, asiáticas y americanas. Si ya estás en el parque y quieres comer bien entre atracciones, aquí se ofrecen platillos deliciosos en medio de la adrenalina.

Capa Steakhouse

Situado en el Four Seasons Resort Orlando, Capa ofrece una de las mejores vistas de la ciudad (incluyendo los fuegos artificiales de Walt Disney World), y ostenta con orgullo su Estrella Michelin.

Aquí se combina el sabor de un asador con las vibras de una taberna española; su cocina abierta permite ver cómo se preparan cortes de carne de primera calidad sobre parrillas de leña.

Las tapas, como el pulpo a la gallega o las croquetas, son la entrada perfecta para una cena de clase mundial. Además, cuentan con cócteles de autor que incorporan sabores ibéricos con un giro moderno.

Orlando ha demostrado que su magia también proviene de los lugares donde se come, la pasión de sus chefs y la riqueza de sus ingredientes. La ciudad ofrece un viaje de sabores que satisface tanto al turista común como al paladar más exigente.