¿Sientes mareo o debilidad? Estas acciones pueden ayudarte a evitar un desmayo

El desmayo, o síncope, ocurre cuando el cerebro recibe menos sangre durante un breve periodo, lo que provoca una pérdida momentánea del conocimiento. Antes del episodio suelen aparecer señales como mareo, debilidad o visión borrosa.

Según especialistas, la causa más común es el síncope vasovagal, que provoca una caída repentina de la presión arterial y del ritmo cardíaco. Aunque generalmente no representa un problema grave, identificar los síntomas y factores desencadenantes puede ayudar a reducir el riesgo de que ocurra.

¿Se pueden prevenir los desmayos?

En muchas situaciones sí es posible prevenir los desmayos o disminuir su frecuencia. La clave está en reconocer qué los provoca y actuar antes de que el episodio ocurra.

Entre los factores más comunes se encuentran el calor excesivo, la deshidratación, permanecer de pie durante mucho tiempo, el estrés intenso o incluso ver sangre. Estas situaciones pueden alterar el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, responsable de regular funciones como la presión arterial y el ritmo cardíaco.

Un análisis del Hospital Universitario Vall d’Hebron y la Universitat Autònoma de Barcelona señala que comprender cómo responde el sistema nervioso ante ciertos estímulos ha permitido mejorar las estrategias para prevenir el síncope en personas con episodios recurrentes.

El estudio destaca que reconocer los síntomas iniciales y modificar algunos hábitos cotidianos puede ayudar a evitar muchos episodios de desmayo.

¿Por qué ocurren los desmayos?

El síncope ocurre cuando la sangre no llega al cerebro en la cantidad necesaria durante unos segundos. Esta situación puede deberse a una caída de la presión arterial, a una disminución del ritmo cardíaco o a ambos factores al mismo tiempo.

En el caso del síncope vasovagal, el cuerpo reacciona de forma exagerada ante ciertos estímulos. Entre los más frecuentes se encuentran:

Ver sangre

Sentir miedo intenso

Permanecer mucho tiempo de pie

Estar expuesto al calor

Cuando esto sucede, los vasos sanguíneos de las piernas se dilatan y el corazón puede latir más lento. Como consecuencia, la sangre se acumula en las extremidades inferiores y el cerebro recibe menos oxígeno de forma momentánea.

La National Library of Medicine indica que el síncope representa entre 1% y 2% de las visitas a los servicios de urgencias, lo que lo convierte en una causa relativamente frecuente de atención médica. Puede presentarse a cualquier edad, aunque ocurre con mayor frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes.

Acciones que pueden ayudar a evitar un desmayo

Reconocer los primeros síntomas permite actuar a tiempo. Cuando aparecen señales como mareo o debilidad, algunos cambios de postura pueden ayudar a evitar la pérdida de conciencia.

Entre las acciones más recomendadas por especialistas se encuentran:

Acostarse y levantar un poco los pies. Esta posición ayuda a que la sangre regrese con mayor facilidad al cerebro, lo que puede evitar que la persona pierda el conocimiento. Cuando el malestar desaparezca, es recomendable incorporarse poco a poco: primero permanecer sentado unos minutos y después ponerse de pie.

Sentarse e inclinar la cabeza hacia las rodillas. Esta postura también favorece que la sangre llegue al cerebro, aunque generalmente resulta menos efectiva que recostarse.

Mantener una buena hidratación. Consumir suficiente agua a lo largo del día, especialmente en climas cálidos o durante la actividad física, contribuye a prevenir descensos de la presión arterial.

Favorecer la circulación. Si una persona debe permanecer mucho tiempo de pie o sentada, conviene realizar pausas, mover las piernas o contraer los músculos para facilitar el retorno de la sangre al corazón.

Evitar ambientes con mucho calor o poca ventilación. Las temperaturas elevadas o los espacios concurridos pueden provocar una disminución de la presión arterial y aumentar el riesgo de desmayo.

Cleveland Clinic señala que las maniobras físicas, como cruzar las piernas y tensar los músculos, pueden ayudar a evitar el desmayo en personas que presentan síncope vasovagal con frecuencia.

Síntomas antes de un desmayo

En muchos casos, el cuerpo envía señales de advertencia antes de un desmayo. Estos síntomas pueden aparecer segundos o minutos antes del episodio. Entre los más comunes se encuentran:

Mareo o sensación de aturdimiento

Visión borrosa o “visión de túnel”

Náuseas

Sudor frío

Piel pálida

Sensación repentina de calor

Estos signos aparecen porque la presión arterial comienza a disminuir y el cerebro recibe menos oxígeno durante un breve periodo. Identificar estas señales puede ayudar a tomar medidas inmediatas para evitar la pérdida de conciencia o reducir el riesgo de una caída.

Hábitos diarios que pueden ayudar a prevenir los desmayos

Además de reaccionar ante los síntomas, algunos hábitos cotidianos pueden disminuir la probabilidad de sufrir un desmayo. Entre las recomendaciones más frecuentes de los especialistas se encuentran:

Beber suficiente agua durante el día

Evitar permanecer de pie durante periodos prolongados

Levantarse lentamente después de estar acostado

Evitar lugares muy calurosos o con poca ventilación

Reconocer los factores personales que desencadenan el desmayo

En ciertos casos, los médicos pueden recomendar aumentar ligeramente el consumo de líquidos o de sal en la dieta para ayudar a mantener la presión arterial estable, siempre bajo supervisión médica.

Cuándo un desmayo puede ser señal de un problema de salud

Aunque la mayoría de los desmayos no representan un riesgo grave, existen situaciones en las que es importante acudir al médico. Se recomienda buscar atención médica si el desmayo:

Ocurre durante la actividad física

Aparece junto con dolor en el pecho

Provoca lesiones por la caída

Se repite varias veces

Ocurre en personas con antecedentes de enfermedad cardíaca

En estos casos, los médicos pueden solicitar estudios como electrocardiogramas, análisis de sangre o pruebas de esfuerzo para descartar problemas cardíacos o neurológicos.

Los desmayos suelen ser episodios breves y, en muchos casos, no representan una enfermedad grave. Sin embargo, reconocer las señales de alerta y adoptar medidas preventivas puede ayudar a reducir su aparición y evitar accidentes.

La hidratación adecuada, evitar el calor excesivo y reaccionar rápidamente ante los primeros síntomas son acciones que pueden marcar la diferencia. Si los desmayos ocurren con frecuencia o aparecen junto con otros síntomas, una evaluación médica permite identificar la causa y descartar problemas de salud que requieran tratamiento.