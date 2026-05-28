El detalle oculto de las estampas del Mundial que ignoras cada vez que las pegas

Le pegas al sobrecito, rompes el papel, revisas el número, buscas su lugar en el álbum, la despegas, y con mucho cuidado esperas que no se doble, se rompa y que quede bien colocada en su lugar. Parece un gesto simple, pero detrás de ese momento hay más ciencia de lo que sueles pensar.

Las estampitas del mundal, asociadas con la nostalgia, el intercambio y la emoción de completar un álbum, también dependen de desarrollos en ciencia de materiales. Desde el papel protector hasta el adhesivo que permite pegarlas sin dañarlas, cada capa cumple una función para que el objeto conserve su forma, su adherencia y, en muchos casos, su valor emocional durante años.

La parte que tiras, pero que lo cambia todo

Aunque suele terminar en la basura segundos después de abrir el sobre, el papel protector cumple una función clave. Este material ayuda a conservar el adhesivo hasta el momento exacto en que la estampita se despega. Para lograrlo, puede incorporar recubrimientos de silicona que permiten separar la estampa sin romperla, sin deformarla y sin afectar su capacidad de adherirse al álbum.

“El silicón funciona como una capa de protección clave para garantizar que la estampita pueda desprenderse sin daños y pegarse de forma uniforme. Si esa etapa falla, toda la experiencia de colección puede verse afectada”, explica Felipe Nascimento, especialista en tecnologías de silicona de Dow.

Pero, ¿cómo logra la silicona esta dualidad de proteger sin quedarse pegada definitivamente? La respuesta está en su baja tensión superficial. A nivel microscópico, este recubrimiento crea una superficie tan resbaladiza que el adhesivo no encuentra los poros necesarios para anclarse de forma permanente.

La ciencia detrás de los materiales

Es una relación química perfectamente calculada: el pegamento se aferra lo suficiente para no secarse con el paso del tiempo, pero cede inmediatamente ante la fuerza mecánica de los dedos al tirar de la estampa.

Por su parte, el verdadero protagonista que se queda en el álbum no es un pegamento cualquiera. Se trata, por lo general, de un adhesivo sensible a la presión (PSA, por sus siglas en inglés).

A diferencia de los pegamentos líquidos que requieren contacto con el aire o calor para curarse, los PSA están siempre "activos". Su formulación debe lograr un equilibrio exacto: ser lo bastante resistente para mantener esa estampa en su lugar durante décadas, pero lo suficientemente elástico para soportar el doblez de las páginas y los cambios de humedad o temperatura.

Y aunque solemos asociar esta ingeniería a la fiebre mundialista o al coleccionismo de álbumes de nuestra infancia, la ciencia detrás de este recubrimiento de silicona es la misma que mantiene en movimiento gran parte de nuestro entorno. Las etiquetas de los empaques en el supermercado, las cintas médicas de los hospitales, los stickers de los paquetes de comercio electrónico y hasta los recubrimientos industriales operan bajo el mismo principio de protección y desprendimiento uniforme.

La ciencia de los materiales de una estampa del mundial Imagen generada con IA

Así que, la próxima vez que abras un sobre y sientas esa pequeña descarga de adrenalina al encontrar la estampa que te faltaba, vale la pena mirar un segundo más ese papelito sobrante. Esa pequeña pieza no solo es la guardiana de la nostalgia, sino una obra de ingeniería química en miniatura.

bgpa