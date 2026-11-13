Descubre Etzatlán, el pueblo de Jalisco donde se teje el cielo

Aunque mucho del turismo de Jalisco se concentra en Guadalajara y Puerto Vallarta, la realidad es que su oferta turística es mucho más amplia. El ejemplo más claro es Etzatlán, un pequeño pueblo que ha ganado popularidad por el proyecto “Cielo Tejido”.

Además de sus principales centros turísticos, Jalisco cuenta con 12 pueblos mágicos, una distinción de la Secretaría de Turismo de México, que reconoce el valor histórico, cultural, natural y turístico de determinadas localidades.

Sin embargo, los paisajes naturales, tradiciones, arquitectura y gastronomía de este estado van mucho más allá de sus destinos más conocidos. Un claro ejemplo es Etzatlán, un municipio que vale la pena conocer por su patrimonio arqueológico, sus paisajes y pintoresco pueblo.

Si nunca habías escuchado sobre este municipio de la Región de Valles, descubre dónde está, qué puedes hacer y por qué es un lugar donde el cielo se teje.

La riqueza turística de Jalisco va más allá de Guadalajara y Puerto Vallarta Canva

¿Dónde está Etzatlán?

Etzatlán es un municipio ubicado en la Región Valles de Jalisco, una de las zonas geográficas en las que se divide este estado, que recibe su nombre por los amplios valles rodeados de sierras, volcanes y elevaciones que la conforman. Su cabecera municipal lleva el mismo nombre.

Un punto a favor de Etzatlán es su cercanía con Guadalajara, pues se ubica a aproximadamente 90 kilómetros de esta ciudad, lo que representa entre una hora y media y dos horas de viaje por carretera.

La Parroquia de la Purísima Concepción es uno de los atractivos turísticos de Etzatlán Facebook Etzatlán

Historia de Etzatlán, un lugar de tradición minera

Etzatlán es un municipio con una larga historia que se remonta a la época prehispánica. En estos tiempos era habitado por tribus indígenas que se desprendían de los toltecas y los aztecas, quienes se quedaron atraídos por la fertilidad y riqueza de las tierras.

Durante este periodo, la región tuvo asentamientos y centros de organización política y ceremonial. El Palacio de Ocomo, ubicado en la localidad de Oconahua, dentro de este municipio, es una de las mayores pruebas de ello.

Con los españoles también llegaron los cambios políticos, económicos y religiosos. Por ejemplo, los franciscanos que se instalaron en Etzatlán construyeron templos y espacios destinados a la evangelización, cambiando el paisaje de la población.

Sin embargo, uno de los episodios más importantes de este lugar es el auge que tuvo como centro minero. Esta actividad comenzó en 1543, durante la época colonial, cuando Juan Fernández de Híjar y Cristóbal de Oñate descubrieron las minas de la región.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Etzatlán vivió su mayor esplendor minero por la extracción de oro, plata, plomo y cobre. Sin embargo, las operaciones fueron disminuyendo por diferentes factores y cesaron entre 1930 y 1940.

Todavía hoy permanecen vestigios de antiguas explotaciones y construcciones, que son parte de los atractivos para los visitantes. Entre estas, las ruinas de la mina El Amparo en la Sierra del Águila, un sitio de interés histórico y turístico.

De igual modo, está el Museo de minería, maíz y su historia en la antigua estación de ferrocarril. Justamente, la combinación entre la herencia prehispánica, arquitectura religiosa y pasado minero, lo convierten en un destino turístico relevante.

La antigua estación del ferrocarril de Etzatlán es hoy un centro cultural Facebook Etzatlán

Cielo Tejido, un proyecto artístico que volteó los ojos a Etzatlán

Uno de los episodios más importantes de la historia reciente de Etzatlán se asocia con el Récord Guiness que obtuvo por el pabellón tejido a crochet más grande del mundo en 2019, que no solo volteó los ojos hacia este municipio, también fue el inicio de un gran proyecto.

Cielo Tejido es un colectivo que inició de manera personal, creado por Lorena Ron y su madre, Paloma Siordia, quienes, tras refugiarse en el tejido derivado de un duelo, no encontraban qué hacer con todas las piezas que realizaban.

Así nació la idea de embellecer su comunidad, primero un andador y tiempo con una pieza monumental de 2 mil 850 metros cuadrados que cubrió cuatro calles del centro e incluyó a 200 artesanas y artesanos de la comunidad, ganando el Récord Guiness.

Todo esto derivado del impacto que tuvieron los pabellones creados por Lorena y Paloma, involucrando a más mujeres que hoy forman una comunidad que comparte el gusto por el tejido, pero que también encuentra en este una fuente de ingresos.

Actualmente, Cielo Tejido no solo viste a Etzatlán, sino que sus pabellones han llegado a diferentes partes de México y el Mundo. Por mencionar un ejemplo, en 2021 forraron con tejidos el Pabellón de México en la Expo Universal de Dubái.

¿Qué hacer en Etzatlán?

Visita el Palacio de Ocomo. Este es uno de los atractivos arqueológicos más importantes del municipio de Etzatlán, ubicado en la comunidad de Oconahua, pues nos acerca a conocer más sobre las comunidades que habitaron la Región Valles durante la época prehispánica.

Date una vuelta por el Museo Oaxicar. Ubicado en la Casa de la Cultura de Etzatlán, este recinto resguarda piezas relacionadas con el pasado prehispánico de la región, entre ellas figuras antropomorfas y ornamentos.

Sin embargo, uno de sus elementos más interesantes es la reproducción de una tumba de tiro, una forma de enterrar a los difuntos característica de distintas zonas del occidente mexicano. Además, el museo cuenta con talleres y exposiciones temporales.

Recorre el centro histórico. Entre sus construcciones más representativas está el templo y convento de la Purísima Concepción, que forma parte del patrimonio histórico de la población.

Asimismo, no dejes de visitar su Plaza de Armas y otros inmuebles representativos, como la antigua Casa de Moneda y las ruinas del molino de plata.

Visita la antigua estación del ferrocarril. No solo es una muestra de la importancia que tuvo el transporte ferroviario en distintas comunidades de Jalisco, también funciona como espacio cultural donde se realizan actividades artísticas y recreativas.

Sube al mirador Cruz de Quezada. Disfruta los paisajes de la región desde las alturas en este mirador, el lugar perfecto para tomar fotografías.

Disfruta su gastronomía. La comida es una parte fundamental de cualquier viaje a Jalisco y en Etzatlán no es la excepción, pues puedes disfrutar de los sabores tradicionales del estado.

Desde birria y pozole, hasta mariscos, debido a su cercanía con la zona lagunar, en este municipio encontrarás excelentes opciones para comer, además de disfrutar de las bebidas tradicionales como el tejuino y el tepache.

Si próximamente visitarás Guadalajara, date una escapada a Etzatlán y conoce este pintorezco pueblo donde se teje el cielo.