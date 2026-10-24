Así se vive la magia en Harry Potter: la experiencia del Bosque Prohibido

La noche cae sobre el Parque Naucalli y el frío comienza a sentirse. Frente a la entrada, la emoción por cruzar hacia el mundo de Harry Potter se hace evidente entre los asistentes de todas las edades que, fieles a la saga, llegan con capas, bufandas y suéteres de las cuatro casas de Hogwarts. Aquí, la espera también forma parte de la aventura y, por un momento, parece que los muggles tendrán que quedarse afuera. Harry Potter, la experiencia del Bosque prohibido llegó a Naucalpan, Estado de México y en Excelsior nos lanzamos para contarte a detalle cómo es cruzar el mundo mágico

En la fila una cosa queda clara: no hace falta recibir una carta de Hogwarts ni esperar la visita de una lechuza para entrar al mundo mágico, que, si soy honesta, como potterhead, esperé mi carta toda la vida y nunca llegó, pero al menos esto pone un curita en mi corazón.

El sombrero seleccionador

La música de fondo recuerda la entrada al Gran Comedor, mientras uno que otro grito de Myrtle la Llorona, que parece llegar desde los baños, consigue ponerles la piel chinita a uno que otro distraído, pero no a los conocedores, que la buscan para saludarla. Porque una cosa es ver a los fantasmas desde el sillón de casa y otra muy distinta escucharlos cuando ya cayó la noche.

Antes de comenzar el recorrido, hay tiempo para hacer una pausa, descansar y disfrutar de alguna bebida o alimento. Pero la magia ya comienza a sentirse entre los asistentes, sobre todo cuando aparecen los colores y emblemas de Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin, pues con total ansiedad cada mago, espera la asignación del Sombrero Seleccionador para saber a qué casa pertenece, como si estuvieran a punto de comenzar su primer año en Hogwarts. Eso sí, habrá que aceptar el veredicto: si el sombrero dice Slytherin y tú jurabas que eras Gryffindor, no queda más que asumir tu destino mágico.

Un Patronus que guía al sendero mágico

Y llega la entrada que resalta al estar adornada con varias ramas, que adentra a un camino por la merch y solo bastan unos cuantos pasos para que un pasillo de luces, acompañado por la figura del ciervo que representa el Patronus de Harry, marque el inicio del recorrido. Al cruzarlo, es fácil imaginar que Hagrid aparecerá en cualquier momento para advertir sobre los peligros del Bosque Prohibido. Y, como invocando al guardabosques, aparece junto con Fang, esperando que no pase lo mismo con Voldemort para que la noche adquiera un aire de misterio, ya de por sí el clima es frío y qué necesidad de pedir que a uno lo llamen sangre sucia.

Harry Potter: la experiencia del Bosque prohibido / Patronus. Foto: Cortesía Fever

¿Merecedor del respeto de Buckbeak o Draco Malfoy?

El sendero continúa y cada paso abre la posibilidad de encontrarse con algún rincón familiar de la saga. Entonces, los visitantes se encuentran frente a frente con Buckbeak, y esperan su turno para comprobar si el hipogrifo, mostrará aceptación y respeto, lo que seguro pasará si no eres Draco Malfoy.

Pero el camino te pone a prueba, en la zona de los hechizos, para saber qué tanto aprendiste del Profesor Filius Flitwick o de Hermione para dominar Wingardium Leviosa, recuerda es “Levi-ó-sa, no Levio-sá”, no vaya a ser que la maguita aparezca para regañarte y con Expelliarmus, para demostrar que tantas horas viendo las películas sirvieron para algo. Aunque, si la varita no coopera, siempre se puede culpar a la falta de práctica o al Sauce Boxeador.

Harry Potter: la experiencia del Bosque / Buckbeak. Foto: Excélsior

“Arañas, arañas… quieren que baile” y reverencia al oponente

De pronto, una frase conocida resuena en el camino: “¡Sigan a las arañas, sigan a las arañas!” y las luces en el suelo dibujan un sendero cubierto de telarañas que conduce hasta el automóvil de Arthur Weasley, con las hijas de Aragog reunidas en el techo. De fondo se escucha la frase “Son criaturas incomprendidas”, una referencia que los fans reconocen de inmediato y que recuerda la fobia de Ron a las arañas. Por fortuna, esta vez no hay que seguirlas hasta una guarida en el bosque ni soportar que alguna intente convertirte en su cena, aunque a esas alturas del camino “ya hace hambre”.

El recorrido continúa con el encantamiento de silencio, necesario para evitar que suene el arpa y despierte a Fluffy, el perro de tres cabezas. Y entonces llega el momento de demostrar lo aprendido: un duelo entre magos que pone a prueba las habilidades de los asistentes ¿Asustado, Potter?, parece preguntar el ambiente, mientras los visitantes se animan a mostrar sus mejores hechizos. Por unos minutos, las varitas toman el protagonismo y cualquiera puede sentirse parte de una batalla mágica, aunque lo más importante sea no confundir el encantamiento y terminar desarmando al compañero equivocado.

El frío acompaña la caminata, pero la oscuridad también tiene su encanto, pues en 40 minutos, el recorrido revela distintas criaturas mágicas: hipogrifos, duendecillos de Cornualles, unicornios, nifflers y arañas. Entre luces y sombras, cada aparición alimenta la sensación de estar en un lugar donde lo extraordinario puede surgir en cualquier momento.

Harry Potter: la experiencia del Bosque prohibido. Foto: Cortesía Fever

“Always”: Expecto Patronum

La experiencia llega a su fin con el hechizo Expecto Patronum, que marca la despedida de un sendero lleno de aventura, nostalgia y magia. Afuera queda la noche y, con ella, el frío que acompañó la caminata para hacer una parada en la merch. En la memoria permanece la sensación de haber regresado, aunque sea por un momento, a ese universo en el que una varita, una palabra y todo el mundo de Harry Potter hacen recordar la conexión entre generaciones a través de la añoranza por este mundo y que para aquellas que crecieron con él solo basta pensar que es nuestro “always”.

Harry Potter: la experiencia del Bosque prohibido. Foto: Excélsior

La experiencia inspirada en Harry Potter estará disponible del 23 de octubre al 29 de noviembre en el Parque Naucalli, en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Los boletos tienen precios dinámicos, que varían de acuerdo con la fecha y la hora seleccionadas.

Organizada por Warner Bros. Discovery Global Experiences en colaboración con Fever, la propuesta abre un espacio para que los seguidores de la saga se acerquen a ese universo que convirtió la magia en una posibilidad y que, años después, sigue despertando la emoción de quienes alguna vez soñaron con recibir su carta de Hogwarts.