¿Tienes 25 mil pesos sin usar? Esto ganas en CETES si los inviertes

Los Certificados de la Tesorería de la Federación, conocidos como CETES, son uno de los instrumentos de inversión más seguros de México. El Gobierno federal los emite y respalda, por lo que el dinero invertido está garantizado al cien por ciento.

A diferencia de otras inversiones, los CETES no exigen grandes cantidades de dinero para empezar. Se pueden comprar desde montos pequeños a través de Cetesdirecto, la plataforma oficial del Gobierno para invertir en estos papeles.

Además de ser seguros, los CETES ofrecen liquidez: al vencer el plazo, el dinero junto con la ganancia queda disponible para retirarlo o volver a invertirlo. Por eso son una puerta de entrada ideal para quienes quieren empezar a generar rendimiento sin asumir riesgo.

Por estas razones, los CETES se han convertido en el instrumento favorito de quienes dan sus primeros pasos en el mundo de las inversiones. No requieren conocimientos avanzados ni comisiones elevadas para empezar a ver resultados.

Así se multiplican 25 mil pesos en solo 28 días

Esta semana, la tasa de rendimiento de los CETES a 28 días se ubica en 6.01 por ciento anual, de acuerdo con la más reciente subasta primaria de Banxico.

Si una persona invierte 25 mil pesos en CETES a 28 días con esa tasa, al término del mes obtiene una ganancia de aproximadamente 117 pesos, además de recuperar íntegro su capital.

Es decir, al final de ese único mes la persona tendría disponibles 25 mil 117 pesos: los 25 mil pesos originales más la ganancia generada por la inversión, sin haber corrido ningún riesgo con su dinero.

Esa ganancia se obtiene sin letras pequeñas ni condiciones ocultas: basta con dejar el dinero invertido durante los 28 días para recibirla de forma automática al vencimiento.

Lo que se acumula invirtiendo 25 mil pesos cada mes durante un año

El verdadero atractivo de los CETES aparece cuando se convierte en un hábito. Si cada mes se invierten 25 mil pesos nuevos a 28 días, manteniendo una tasa similar, el rendimiento se repite doce veces en el año.

Sumando las doce ganancias mensuales, el total generado en CETES durante el año asciende a 1 mil 402 pesos aproximadamente, un dinero extra que no existiría si el efectivo se hubiera quedado guardado sin invertir.

En ese mismo periodo, la persona habría apartado 300 mil pesos en total, producto de los 25 mil pesos mensuales durante doce meses. Sumando el rendimiento obtenido, el monto final asciende a 301 mil 402 pesos.

Ese resultado muestra cómo una disciplina sencilla de ahorro mensual, combinada con un instrumento garantizado por el Gobierno, puede traducirse en cientos de pesos adicionales sin mover un dedo ni asumir riesgos de mercado.

• Ganancia al mes: 117 pesos, por invertir 25 mil pesos en CETES a 28 días a una tasa de 6.01 por ciento anual.

• Ganancia al año: 1 mil 402 pesos, resultado de repetir esa inversión mes con mes durante doce meses.

• Monto ahorrado al año: 301 mil 402 pesos, resultado de sumar los 300 mil pesos de ahorro acumulado (25 mil pesos mensuales durante un año) más los 1 mil 402 pesos de ganancia por la inversión.