Invertir 25 mil pesos en GBM Smartcash: esto es lo que se gana en un mes

GBM Smartcash es una cuenta de inversión digital de la casa de bolsa GBM, pensada para que cualquier persona invierta su dinero sin trámites complicados. Funciona desde la aplicación de GBM.

El dinero que colocas en Smartcash se invierte en instrumentos de deuda de corto plazo, similares a los que usan los grandes inversionistas. El rendimiento se calcula y se abona todos los días.

Una de sus mayores ventajas es la liquidez: puedes depositar o retirar tu dinero cuando quieras, sin plazos forzosos ni penalizaciones por mover tu saldo.

Tampoco exige un monto mínimo elevado para comenzar. Puedes abrir tu cuenta e invertir desde cantidades pequeñas, y el dinero empieza a generar rendimiento desde el primer día.

Por el tipo de instrumentos en los que invierte, Smartcash se considera una opción de riesgo bajo, aunque a diferencia de los CETES no cuenta con garantía directa del Gobierno.

Esta semana, GBM Smartcash paga una tasa de 4.00 por ciento anual, según la información publicada por la propia GBM. Con ese dato, calculemos cuánto se gana invirtiendo una cantidad concreta.

Así se gana invirtiendo 25 mil pesos en GBM Smartcash en un mes

Si inviertes 25 mil pesos en GBM Smartcash y los dejas creciendo durante 28 días, con la tasa vigente de 4.00 por ciento anual obtendrías una ganancia de 77 pesos.

Al cabo de ese mes, tu saldo pasaría de 25 mil pesos a 25 mil 77 pesos. La ganancia se va acumulando día con día, gracias a que el rendimiento se abona diariamente.

A diferencia de un instrumento a plazo fijo, en Smartcash puedes retirar ese dinero en cualquier momento del mes sin perder lo que ya generaste hasta ese día.

Esa combinación de rendimiento diario y liquidez total es justo lo que distingue a este tipo de cuentas frente al ahorro tradicional en una cuenta sin intereses.

Qué pasa si inviertes 25 mil pesos cada mes durante un año

Supongamos ahora que mantienes esta disciplina: depositas 25 mil pesos adicionales en GBM Smartcash cada mes, durante los doce meses del año.

Si la tasa se mantiene alrededor de 4.00 por ciento anual, cada depósito mensual generaría una ganancia parecida a la primera, cercana a los 77 pesos.

Sumando el rendimiento de los doce meses, el resultado acumulado sería de 921 pesos en ganancias durante todo el año.

En ese lapso, habrás aportado un total de 300 mil pesos, resultado de los doce depósitos mensuales de 25 mil pesos cada uno.

Al sumar lo aportado y lo ganado, el total disponible en tu cuenta sería de 300 mil 921 pesos al concluir el año.

Este ejercicio muestra cómo un hábito simple, como invertir la misma cantidad cada mes, puede generar ganancias adicionales sin que tengas que hacer nada extra.