Luna creciente del 18 de octubre: 5 rituales para renovar tu energía y abrir nuevos caminos

La Luna creciente de octubre representa, dentro de algunas tradiciones astrológicas, una oportunidad para renovar propósitos, establecer nuevas metas y realizar rituales simbólicos relacionados con la abundancia.

Esta fase lunar invita a reflexionar sobre los proyectos personales y a identificar las acciones necesarias para avanzar hacia una nueva etapa.

Para quienes siguen el calendario lunar, el cuarto creciente puede convertirse en un momento especial para trabajar en la confianza, la prosperidad y el crecimiento personal.

Aunque estos rituales forman parte de creencias espirituales y no existe evidencia científica de que atraigan dinero o garanticen el éxito, pueden servir como recordatorios para definir objetivos y tomar decisiones concretas.

Luna creciente de octubre 2026: 5 rituales para atraer abundancia Canva.

¿Cuándo es la Luna creciente de octubre de 2026 y a qué hora ocurre?

El cuarto creciente de octubre llegará el domingo 18, a las 10:12 horas del centro de México. Esta fase se producirá después de la Luna nueva del 10 de octubre y antes de la Luna llena del 25 del mismo mes.

En términos astronómicos, la fase creciente corresponde al periodo en el que aumenta la porción iluminada de la Luna que observamos desde la Tierra. Este cambio forma parte del ciclo lunar y depende de la posición relativa del Sol, la Tierra y la Luna.

En la astrología, el significado es distinto. Esta fase se asocia con la expansión y el crecimiento, especialmente dentro de la astrología electiva, una rama que considera la elección de momentos específicos para iniciar determinadas actividades.

Por esta razón, algunas personas aprovechan el cuarto creciente para revisar sus propósitos, organizar sus finanzas o dar los primeros pasos hacia un proyecto personal. No es necesario realizar un ritual a una hora exacta: la fecha puede funcionar como un recordatorio para establecer prioridades y pasar de las intenciones a las acciones.

Luna creciente de octubre 2026: 5 rituales para atraer abundancia Canva.

5 rituales para atraer prosperidad y abundancia durante la Luna creciente

Para el cuarto creciente del 18 de octubre, estas cinco propuestas pueden servir como ejercicios personales para definir propósitos, fortalecer la confianza y organizar nuevas metas.

1. Ritual de intenciones para abrir nuevos caminos

Este ritual simbólico busca ayudarte a definir tus propósitos, establecer nuevas metas y reconocer las acciones que puedes realizar para avanzar hacia una nueva etapa.

Materiales: una hoja de papel y una pluma.

¿Cómo prepararlo?

Busca un espacio tranquilo de tu hogar donde puedas concentrarte sin interrupciones. En la parte superior de la hoja, escribe una frase que represente tus intenciones para los próximos meses, como "Estoy preparado para comenzar una nueva etapa". Anota tres objetivos que quieras alcanzar. Puedes elegir metas relacionadas con el trabajo, el ahorro, los estudios o el bienestar personal. Debajo de cada objetivo, escribe una acción concreta que puedas realizar durante la semana. Si deseas conseguir un nuevo empleo, por ejemplo, puedes actualizar tu currículum o buscar vacantes relacionadas con tu experiencia. Guarda la hoja en un lugar visible y revísala cada semana para identificar tus avances y los pasos que necesitas ajustar.

La intención de esta práctica es convertir tus deseos en objetivos claros. Aunque escribir propósitos no garantiza que se cumplan, puede ayudarte a organizar tus prioridades y mantener presentes las acciones necesarias para avanzar.

Ritual de intenciones para abrir nuevos caminos Inteligencia Artificial.

2. Baño de hierbas para renovar la energía y fortalecer la confianza

Este ritual se basa en el uso simbólico de hierbas asociadas con la vitalidad, la tranquilidad y el crecimiento personal. Puede convertirse en un momento de relajación para reflexionar sobre tus objetivos y reforzar tu confianza.

Ingredientes: agua tibia, romero, menta, lavanda y una pequeña cantidad de canela, de acuerdo con tus preferencias.

¿Cómo prepararlo?

Llena la bañera con agua tibia a una temperatura cómoda para tu piel. Antes de entrar, dedica unos minutos a pensar en las metas que deseas alcanzar y en las cualidades que te ayudarán a conseguirlas. Añade las hierbas, preferentemente dentro de una bolsita de tela o mediante una infusión previamente colada, para evitar que los residuos entren en contacto directo con la piel. Mientras disfrutas del baño, expresa tus intenciones de crecimiento, confianza y superación personal. Permanece en el agua durante unos 15 minutos, o el tiempo que te resulte cómodo, y aprovecha ese momento para relajarte e identificar los pasos que puedes dar hacia tus objetivos.

En algunas tradiciones, el romero se asocia con la claridad mental, la menta con la vitalidad y la lavanda con la tranquilidad. La canela, por su parte, se vincula simbólicamente con el éxito y la prosperidad.

Recomendación: utiliza agua tibia y evita aplicar canela, aceites esenciales o extractos concentrados directamente sobre la piel, ya que pueden causar irritación o reacciones alérgicas.

Baño de hierbas para renovar la energía y fortalecer la confianza Inteligencia Artificial.

3. Ritual de la vela verde para representar el crecimiento

Este ritual se relaciona con el simbolismo del color verde, que en algunas prácticas esotéricas representa la naturaleza, la renovación, el crecimiento y la abundancia. Puedes utilizarlo como un momento de reflexión para reconocer tus recursos y definir qué deseas desarrollar en tu vida.

Materiales: una vela verde y una hoja de papel.

¿Cómo prepararlo?

Busca un espacio tranquilo y coloca la vela sobre una superficie estable y resistente al calor, lejos de cortinas, papel, mascotas y niños. En la hoja de papel, escribe una meta que quieras alcanzar durante los próximos meses. Procura que sea específica y realista. Debajo de tu objetivo, responde dos preguntas: ¿qué recursos necesitas para conseguirlo? y ¿qué puedes hacer esta semana para acercarte a él? Si decides encender la vela, hazlo con precaución y dedica unos minutos a reflexionar sobre tus respuestas. También puedes realizar el ejercicio sin encenderla. Guarda la hoja y consúltala durante la semana para recordar las acciones que te ayudarán a avanzar hacia tu propósito.

Recomendación: nunca dejes una vela encendida sin supervisión. Si tienes mascotas o niños en casa, mantenla fuera de su alcance o elige una vela eléctrica para realizar este ejercicio.

Ritual de la vela verde para representar el crecimiento Inteligencia Artificial.

4. Frasco de la abundancia para atraer prosperidad

Este ritual simbólico se relaciona con la prosperidad económica, la llegada de nuevas oportunidades y el crecimiento financiero.

Materiales: un frasco de vidrio con tapa, monedas, billetes de baja denominación, arroz, semillas y hojas de laurel. De manera opcional, puedes incluir cristales como pirita o citrino, así como un papel con una afirmación relacionada con tus metas económicas.

¿Cómo prepararlo?

Limpia el frasco con agua y jabón. Si forma parte de tus creencias, puedes complementar este paso con una práctica simbólica de limpieza energética. Coloca los elementos dentro del recipiente uno por uno y piensa en los objetivos de prosperidad que deseas alcanzar. En algunas tradiciones, el arroz representa la abundancia, las semillas simbolizan el crecimiento y el laurel se asocia con el éxito. Si escribiste una afirmación, dobla el papel e introdúcelo en el frasco. Cierra el recipiente y colócalo en un sitio visible de tu hogar, donde puedas recordarlo como símbolo de tus propósitos.

Dedica unos minutos al día a observar el frasco y recordar tus objetivos. Puedes acompañar este momento con frases positivas, como: “Trabajo para construir una economía estable” o “Estoy abierto a reconocer nuevas oportunidades”.

Para avanzar hacia una mayor estabilidad, puedes acompañar este ejercicio con acciones como elaborar un presupuesto, establecer prioridades y crear un fondo de ahorro.

Frasco de la abundancia para atraer prosperidad Inteligencia Artificial.

5. Ritual de gratitud para comenzar una nueva etapa

Este ritual propone dedicar unos minutos a reconocer las experiencias positivas de tu vida, valorar los aprendizajes y establecer propósitos para el futuro. Dentro de algunas prácticas espirituales, la gratitud se incorpora como una forma simbólica de cerrar ciclos y dar la bienvenida a nuevas oportunidades.

Materiales: una libreta y una pluma.

¿Cómo prepararlo?

Elige un momento tranquilo del día y busca un lugar donde puedas escribir con comodidad. Anota tres cosas que agradeces de tu vida actual. Pueden ser experiencias, aprendizajes, personas importantes o logros personales. Después, escribe un aspecto de tu vida que quieras mejorar y explica por qué es importante para ti. Identifica un hábito que quieras fortalecer y otro que necesites cambiar para acercarte a tus objetivos. Procura elegir acciones realistas que puedas incorporar a tu rutina. Termina con una frase que resuma tu propósito, como «Quiero construir una vida con mayor estabilidad y tomar decisiones que me acerquen a mis metas». Guarda la libreta y vuelve a tus anotaciones al final de la semana para revisar tus avances.

La gratitud y la escritura reflexiva pueden servir como herramientas para reconocer tus prioridades y dar seguimiento a tus objetivos.

Ritual de gratitud para comenzar una nueva etapa Inteligencia Artificial.

Puedes realizar este ejercicio durante la Luna creciente del 18 de octubre como una referencia simbólica para comenzar una nueva etapa, sin necesidad de esperar a una fase lunar específica.

El significado espiritual de la Luna depende de las creencias de cada persona. Sin embargo, más allá de las tradiciones, establecer objetivos claros, revisar los avances y mantener hábitos que favorezcan el crecimiento personal puede ayudar a construir una ruta hacia aquello que deseas alcanzar.

Aprovecha el 18 de octubre como una fecha simbólica para hacer una pausa, reconocer tus prioridades y decidir qué pasos puedes dar en los próximos meses.