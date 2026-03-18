¿Cuándo empieza la primavera 2026 en México?

El equinoccio de primavera marca uno de los momentos astronómicos más importantes del año. Este fenómeno señala el inicio de una nueva estación en el hemisferio norte y suele relacionarse con cambios visibles en el clima, en la duración de la luz del día y en la actividad de la naturaleza.

Más allá de su significado científico, en México este evento también tiene un valor cultural que se mantiene vigente desde hace décadas. Cada año, miles de personas visitan zonas arqueológicas para recibir la nueva estación en un ambiente que mezcla tradición, turismo y curiosidad por este tipo de fenómenos.

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¿Cuándo ocurrirá el equinoccio de primavera en 2026?

El cambio de estación ocurre en un momento exacto determinado por cálculos astronómicos. Para el año 2026, este fenómeno tendrá lugar el 20 de marzo a las 08:46 horas, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

Este instante marca oficialmente el inicio de la primavera en el hemisferio norte. A partir de ese momento, los días continúan alargándose gradualmente y las temperaturas comienzan a elevarse en distintas regiones del país.

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En México, la llegada de esta fecha también genera interés entre quienes siguen los eventos astronómicos, así como entre turistas y visitantes que planean acudir a lugares históricos para presenciar el cambio de estación.

¿Cuándo ocurrirá el equinoccio de primavera en 2026?

Desde el punto de vista científico, el equinoccio es un evento que ocurre cuando el Sol se posiciona de tal forma que ambos hemisferios de la Tierra reciben casi la misma cantidad de luz solar.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que este fenómeno sucede cuando el Sol pasa directamente sobre el ecuador terrestre. Debido a esta posición, en la mayor parte del planeta se registran aproximadamente 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad.

El término “equinoccio” tiene origen en el latín y su significado literal es “noche igual”, una referencia directa al equilibrio entre el día y la noche que caracteriza este momento del año.

Tradiciones y visitas a zonas arqueológicas en México

Además del interés científico, el equinoccio de primavera también se ha convertido en una fecha importante para el turismo cultural. Varias zonas arqueológicas del país reciben a miles de visitantes que buscan vivir el momento de una manera simbólica.

Entre los sitios más concurridos se encuentran Teotihuacán, en el Estado de México, y Chichén Itzá, en Yucatán. Estos lugares son conocidos por su importancia histórica y por su relación con la observación de fenómenos astronómicos.

Durante estas visitas es común ver a personas vestidas de blanco, un color que suele asociarse con la renovación y el comienzo de una nueva etapa. También es frecuente que los asistentes levanten los brazos hacia el cielo mientras reciben los primeros rayos del Sol de la temporada.

Aunque esta práctica no forma parte de rituales prehispánicos documentados, con el paso de los años se ha convertido en una tradición contemporánea para quienes buscan “recargar energía” o simplemente participar en una experiencia simbólica vinculada con el inicio de la primavera.

PJG