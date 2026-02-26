8M, equinoccio de primavera y más: las efemérides más importantes de marzo 2026
Otro mes llega y con él fechas que debemos tener marcadas en el calendario. Aquí te decimos las efemérides de marzo 2026.
Marzo está muy cerca y con el tercer mes del año nuevas efemérides que debemos de tomar en cuenta y marcar en los calendarios para así conmemorarlas.
Una de las fechas que más destacan es la llegada de la primavera y el Día de la Mujer, pero ¿sabes qué otros días conmemoramos este mes? Aquí te decimos cuáles son las fechas que debes tener presente.
¿Qué se celebra en marzo 2026?
- 1 de marzo: Día Internacional de la Cero Discriminación
- 1 de marzo: Día Internacional de la Silla de Ruedas
- 1 de marzo: Día Mundial de la Concientización sobre la Autolesión
- 2 de marzo: Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes
- 3 de marzo: Día Mundial de la Vida Silvestre
- 3 de marzo: Día Mundial de los Defectos Congénitos
- 3 de marzo: Día Mundial de la Audición
- 3 de marzo: Día Internacional de los Escritores
- 4 de marzo: Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible
- 4 de marzo: Día Mundial de la Obesidad
- 4 de marzo: Día Internacional de la Concientización sobre el Virus del Papiloma Humano
- 5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
- 5 de marzo: Día Internacional para Concienciar sobre el desarme y la no proliferación
- 6 de marzo: Día Internacional del Escultor
- 6 de marzo: Día de la abstinencia digital
- 7 de marzo: Día Mundial de los Cereales
- 7 de marzo: Día de los Datos Abiertos
- 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer
- 9 de marzo: Día Internacional del DJ
- 10 de marzo: Día de Mario Bros
- 10 de marzo: Día de la Peluca
- 10 de marzo: Día Internacional de la Gaita
- 10 de marzo: Día Internacional de las Juezas
- 11 de marzo: Día Mundial de la Fontanería
- 12 de marzo: Día Mundial del Glaucoma
- 12 de marzo: Día Mundial del Riñón
- 12 de marzo: Día Internacional de los Tuiteros
- 12 de marzo: Día Mundial contra la Censura en Internet
- 13 de marzo: Día Mundial del sueño
- 14 de marzo: Día Internacional de las Matemáticas
- 14 de marzo: Día Blanco
- 14 de marzo: Día de Pi (π)
- 14 de marzo: Día Internacional de acción por los ríos
- 14 de marzo: Día Mundial de la Endometriosis
- 15 de marzo: Día Mundial del Contacto
- 15 de marzo: Día Mundial contra la matanza de focas
- 15 de marzo: Día Mundial del discurso
- 15 de marzo: Día Mundial de los derechos del consumidor
- 17 de marzo: Día de San Patricio
- 18 de marzo: Día Mundial del Síndrome de Edwards o Trisomía
- 18 de marzo: Día de la expropiación petrolera
- 18 de marzo: Día Mundial del Trabajo Social
- 19 de marzo: Día Internacional del Artesano
- 19 de marzo: Día Mundial del aprendizaje digital
- 19 de marzo: Día del Carpintero
- 20 de marzo: Equinoccio de Primavera
- 20 de marzo: Día Internacional de la Felicidad
- 20 de marzo: Día Mundial del Gorrión
- 20 de marzo: Día Internacional de la Lengua Francesa
- 20 de marzo: Día Mundial de la Salud Bucodental
- 20 de marzo: Día Mundial sin carne
- 20 de marzo: Día Mundial de la Harina
- 20 de marzo: Día Mundial de la rana
- 21 de marzo: Natalicio Benito Juárez
- 21 de marzo: Día Internacional de los Bosques
- 21 de marzo: Día Mundial de los glaciares
- 21 de marzo: Día Mundial del Síndrome de Down
- 21 de marzo: Día Mundial de la poesía
- 21 de marzo: Día Internacional del color
- 21 de marzo: Día Internacional de la eliminación de la discriminación racial
- 21 de marzo: Día Mundial de la marioneta
- 22 de marzo: Día Mundial del Agua
- 23 de marzo: Día Meteorológico Mundial
- 23 de marzo: Día Mundial del aprendizaje
- 23 de marzo: Día Mundial del ascensor
- 24 de marzo: Día Mundial de la Tuberculosis
- 25 de marzo: Día Internacional de Solidaridad con las Personas Detenidas y Desaparecidas
- 25 de marzo: Día Mundial del niño por nacer
- 25 de marzo: Día Internacional del waffle
- 25 de marzo: Día Internacional de leer a Tolkien
- 26 de marzo: Día Mundial del Clima
- 26 de marzo: Día de conciencia sobre la epilepsia
- 26 de marzo: Día Mundial de prevención del cáncer de cuello uterino
- 27 de marzo: Día Mundial del Teatro
- 28 de marzo: La hora del planeta
- 29 de marzo: Día Mundial del piano
- 29 de marzo: Domingo de ramos
- 30 de marzo: Día Internacional de cero desechos
- 30 de marzo: Día Mundial del trastorno bipolar
- 30 de marzo: Día Internacional de las trabajadoras del hogar
- 31 de marzo: Día del Taco
- 31 de marzo: Día Internacional de la visibilidad transgénero
- 31 de marzo: Día de la Torre Eiffel
- 31 de marzo: Día Mundial contra el cáncer de colon
Famosos que cumplen años o murieron en el mes
A continuación, te compartimos los famosos que soplarán una velita más en el pastel o aquellos que lamentablemente perdieron la vida este mes.
Cumpleaños:
- Justin Bieber cumple años- 1 de mazo
- Lupita Nyong’o cumple años- 1 de marzo
- Jon Bon Jovi cumple años- 2 de marzo
- Becky G cumple años- 2 de marzo
- Camila Cabello cumple años- 3 de marzo
- Fernando Colunga cumple años- 3 de marzo
- Betty Monroe cumple años- 4 de marzo
- Aracely Arámbula cumple años- 6 de marzo
- Ernesto D’ Alessio cumple años- 6 de marzo
- Aarón Díaz cumple años- 7 de marzo
- Luis de Alba cumple años- 7 de marzo
- SUGA de BTS cumple años- 9 de marzo
- Bad Bunny cumple años- 10 de marzo
- Lupita D’ Alessio cumple años- 10 de marzo
- Cynthia Klitbo cumple años- 11 de marzo
- Yuya cumple años- 13 de marzo
- Fito Páez cumple años- 13 de marzo
- Carlos Rivera cumple años- 15 de marzo
- Nicky Jam cumple años- 17 de marzo
- Aislinn Derbez cumple años- 18 de marzo
- Lily Collins cumple años- 18 de marzo
- Adam Levine cumple años- 18 de marzo
- Bruce Willis cumple años- 19 de marzo
- Luisito Comunica cumple años- 20 de marzo
- Arath de la Torre cumple años- 20 de marzo
- Reese Whiterspoon- 22 de marzo
- Fernanda Castillo cumple años- 24 de marzo
- Elton John cumple años- 25 de marzo
- Sarah Jessica Parker cumple años- 25 de marzo
- Jorge Ortiz de Pinedo cumple años- 26 de marzo
- Quentin Tarantino cumple años- 27 de marzo
- Mariah Carey cumple años- 27 de marzo
- Fergie cumple años- 27 de marzo
- Lady Gaga cumple años- 28 de marzo
- Juanpa Zurita cumple años- 29 de marzo
- Celine Dion cumple años- 30 de marzo
Aniversarios luctuosos
- Muere Luke Perry- 4 de marzo
- Muere Stanley Kubrick- 7 de marzo
- Muere Akira Toriyama- 8 de marzo
- Muere Notorious B.I.G.- 9 de marzo
- Muere Andy Gibb- 10 de marzo
- Muere Stephen Hawking- 14 de marzo
- Muere Humberto Espinosa Magaña “Ecoloco”- 15 de marzo
- Muere Luis Donaldo Colosio- 23 de marzo
- Muere Lola Beltrán- 24 de marzo
- Muere Angelines Fernández- 25 de marzo
- Muere Rigo Tovar- 27 de marzo
- Muere Chico Che- 29 de marzo
- Muere Selena Quintanilla- 31 de marzo
