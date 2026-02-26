8M, equinoccio de primavera y más: las efemérides más importantes de marzo 2026

Marzo está muy cerca y con el tercer mes del año nuevas efemérides que debemos de tomar en cuenta y marcar en los calendarios para así conmemorarlas.

Una de las fechas que más destacan es la llegada de la primavera y el Día de la Mujer, pero ¿sabes qué otros días conmemoramos este mes? Aquí te decimos cuáles son las fechas que debes tener presente.

¿Qué se celebra en marzo 2026?

1 de marzo: Día Internacional de la Cero Discriminación

1 de marzo: Día Internacional de la Silla de Ruedas

1 de marzo: Día Mundial de la Concientización sobre la Autolesión

2 de marzo: Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes

3 de marzo: Día Mundial de la Vida Silvestre

3 de marzo: Día Mundial de los Defectos Congénitos

3 de marzo: Día Mundial de la Audición

3 de marzo: Día Internacional de los Escritores

4 de marzo: Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible

4 de marzo: Día Mundial de la Obesidad

4 de marzo: Día Internacional de la Concientización sobre el Virus del Papiloma Humano

5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética

5 de marzo: Día Internacional para Concienciar sobre el desarme y la no proliferación

6 de marzo: Día Internacional del Escultor

6 de marzo: Día de la abstinencia digital

7 de marzo: Día Mundial de los Cereales

7 de marzo: Día de los Datos Abiertos

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer

dia de la mujer

9 de marzo: Día Internacional del DJ

10 de marzo: Día de Mario Bros

10 de marzo: Día de la Peluca

10 de marzo: Día Internacional de la Gaita

10 de marzo: Día Internacional de las Juezas

11 de marzo: Día Mundial de la Fontanería

12 de marzo: Día Mundial del Glaucoma

12 de marzo: Día Mundial del Riñón

12 de marzo: Día Internacional de los Tuiteros

12 de marzo: Día Mundial contra la Censura en Internet

13 de marzo: Día Mundial del sueño

14 de marzo: Día Internacional de las Matemáticas

14 de marzo: Día Blanco

14 de marzo: Día de Pi (π)

Día Pi

14 de marzo: Día Internacional de acción por los ríos

14 de marzo: Día Mundial de la Endometriosis

15 de marzo: Día Mundial del Contacto

15 de marzo: Día Mundial contra la matanza de focas

15 de marzo: Día Mundial del discurso

15 de marzo: Día Mundial de los derechos del consumidor

17 de marzo: Día de San Patricio

18 de marzo: Día Mundial del Síndrome de Edwards o Trisomía

18 de marzo: Día de la expropiación petrolera

18 de marzo: Día Mundial del Trabajo Social

19 de marzo: Día Internacional del Artesano

19 de marzo: Día Mundial del aprendizaje digital

19 de marzo: Día del Carpintero

20 de marzo: Equinoccio de Primavera

primavera

20 de marzo: Día Internacional de la Felicidad

20 de marzo: Día Mundial del Gorrión

20 de marzo: Día Internacional de la Lengua Francesa

20 de marzo: Día Mundial de la Salud Bucodental

20 de marzo: Día Mundial sin carne

20 de marzo: Día Mundial de la Harina

20 de marzo: Día Mundial de la rana

21 de marzo: Natalicio Benito Juárez

21 de marzo: Día Internacional de los Bosques

21 de marzo: Día Mundial de los glaciares

21 de marzo: Día Mundial del Síndrome de Down

21 de marzo: Día Mundial de la poesía

21 de marzo: Día Internacional del color

21 de marzo: Día Internacional de la eliminación de la discriminación racial

21 de marzo: Día Mundial de la marioneta

22 de marzo: Día Mundial del Agua

Canva

23 de marzo: Día Meteorológico Mundial

23 de marzo: Día Mundial del aprendizaje

23 de marzo: Día Mundial del ascensor

24 de marzo: Día Mundial de la Tuberculosis

25 de marzo: Día Internacional de Solidaridad con las Personas Detenidas y Desaparecidas

25 de marzo: Día Mundial del niño por nacer

25 de marzo: Día Internacional del waffle

25 de marzo: Día Internacional de leer a Tolkien

26 de marzo: Día Mundial del Clima

26 de marzo: Día de conciencia sobre la epilepsia

26 de marzo: Día Mundial de prevención del cáncer de cuello uterino

27 de marzo: Día Mundial del Teatro

El fantasma de la Ópera Foto: carteleradeteatro.mx

28 de marzo: La hora del planeta

29 de marzo: Día Mundial del piano

29 de marzo: Domingo de ramos

30 de marzo: Día Internacional de cero desechos

30 de marzo: Día Mundial del trastorno bipolar

30 de marzo: Día Internacional de las trabajadoras del hogar

31 de marzo: Día del Taco

31 de marzo: Día Internacional de la visibilidad transgénero

31 de marzo: Día de la Torre Eiffel

31 de marzo: Día Mundial contra el cáncer de colon

Famosos que cumplen años o murieron en el mes

A continuación, te compartimos los famosos que soplarán una velita más en el pastel o aquellos que lamentablemente perdieron la vida este mes.

Cumpleaños:

Justin Bieber cumple años- 1 de mazo

Lupita Nyong’o cumple años- 1 de marzo

Jon Bon Jovi cumple años- 2 de marzo

Becky G cumple años- 2 de marzo

Camila Cabello cumple años- 3 de marzo

Fernando Colunga cumple años- 3 de marzo

Betty Monroe cumple años- 4 de marzo

Aracely Arámbula cumple años- 6 de marzo

Ernesto D’ Alessio cumple años- 6 de marzo

Aarón Díaz cumple años- 7 de marzo

Luis de Alba cumple años- 7 de marzo

SUGA de BTS cumple años- 9 de marzo

Bad Bunny cumple años- 10 de marzo

Fotos: AFP / DPA KEVIN C. COX

Lupita D’ Alessio cumple años- 10 de marzo

Cynthia Klitbo cumple años- 11 de marzo

Yuya cumple años- 13 de marzo

Fito Páez cumple años- 13 de marzo

Carlos Rivera cumple años- 15 de marzo

Nicky Jam cumple años- 17 de marzo

Aislinn Derbez cumple años- 18 de marzo

aislinn derbez

Lily Collins cumple años- 18 de marzo

Adam Levine cumple años- 18 de marzo

Bruce Willis cumple años- 19 de marzo

Luisito Comunica cumple años- 20 de marzo

Arath de la Torre cumple años- 20 de marzo

Reese Whiterspoon- 22 de marzo

Fernanda Castillo cumple años- 24 de marzo

Elton John cumple años- 25 de marzo

Sarah Jessica Parker cumple años- 25 de marzo

Jorge Ortiz de Pinedo cumple años- 26 de marzo

Quentin Tarantino cumple años- 27 de marzo

Mariah Carey cumple años- 27 de marzo

Fergie cumple años- 27 de marzo

Lady Gaga cumple años- 28 de marzo

Lady Gaga Especial

Juanpa Zurita cumple años- 29 de marzo

Celine Dion cumple años- 30 de marzo

Aniversarios luctuosos

Muere Luke Perry- 4 de marzo

Muere Stanley Kubrick- 7 de marzo

Muere Akira Toriyama- 8 de marzo

Muere Notorious B.I.G.- 9 de marzo

Muere Andy Gibb- 10 de marzo

Muere Stephen Hawking- 14 de marzo

Stephen Hawking

Muere Humberto Espinosa Magaña “Ecoloco”- 15 de marzo

Muere Luis Donaldo Colosio- 23 de marzo

Muere Lola Beltrán- 24 de marzo

Muere Angelines Fernández- 25 de marzo

Muere Rigo Tovar- 27 de marzo

Muere Chico Che- 29 de marzo

Muere Selena Quintanilla- 31 de marzo

