8M, equinoccio de primavera y más: las efemérides más importantes de marzo 2026

Otro mes llega y con él fechas que debemos tener marcadas en el calendario. Aquí te decimos las efemérides de marzo 2026. 

Por: Paola Jiménez

Te contamos las efemérides de marzo

Marzo está muy cerca y con el tercer mes del año nuevas efemérides que debemos de tomar en cuenta y marcar en los calendarios para así conmemorarlas.

Una de las fechas que más destacan es la llegada de la primavera y el Día de la Mujer, pero ¿sabes qué otros días conmemoramos este mes? Aquí te decimos cuáles son las fechas que debes tener presente.

Calendario

¿Qué se celebra en marzo 2026?

  • 1 de marzo: Día Internacional de la Cero Discriminación
  • 1 de marzo: Día Internacional de la Silla de Ruedas
  • 1 de marzo: Día Mundial de la Concientización sobre la Autolesión
  • 2 de marzo: Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes
  • 3 de marzo: Día Mundial de la Vida Silvestre
  • 3 de marzo: Día Mundial de los Defectos Congénitos
  • 3 de marzo: Día Mundial de la Audición
  • 3 de marzo: Día Internacional de los Escritores

  • 4 de marzo: Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible
  • 4 de marzo: Día Mundial de la Obesidad
  • 4 de marzo: Día Internacional de la Concientización sobre el Virus del Papiloma Humano
  • 5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
  • 5 de marzo: Día Internacional para Concienciar sobre el desarme y la no proliferación
  • 6 de marzo: Día Internacional del Escultor
  • 6 de marzo: Día de la abstinencia digital
  • 7 de marzo: Día Mundial de los Cereales
  • 7 de marzo: Día de los Datos Abiertos
  • 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer
dia de la mujer
  • 9 de marzo: Día Internacional del DJ
  • 10 de marzo: Día de Mario Bros
  • 10 de marzo: Día de la Peluca
  • 10 de marzo: Día Internacional de la Gaita
  • 10 de marzo: Día Internacional de las Juezas
  • 11 de marzo: Día Mundial de la Fontanería
  • 12 de marzo: Día Mundial del Glaucoma
  • 12 de marzo: Día Mundial del Riñón
  • 12 de marzo: Día Internacional de los Tuiteros
  • 12 de marzo: Día Mundial contra la Censura en Internet
  • 13 de marzo: Día Mundial del sueño
  • 14 de marzo: Día Internacional de las Matemáticas
  • 14 de marzo: Día Blanco
  • 14 de marzo: Día de Pi (π)
Día Pi
  • 14 de marzo: Día Internacional de acción por los ríos
  • 14 de marzo: Día Mundial de la Endometriosis
  • 15 de marzo: Día Mundial del Contacto
  • 15 de marzo: Día Mundial contra la matanza de focas
  • 15 de marzo: Día Mundial del discurso
  • 15 de marzo: Día Mundial de los derechos del consumidor
  • 17 de marzo: Día de San Patricio
  • 18 de marzo: Día Mundial del Síndrome de Edwards o Trisomía
  • 18 de marzo: Día de la expropiación petrolera
  • 18 de marzo: Día Mundial del Trabajo Social
  • 19 de marzo: Día Internacional del Artesano
  • 19 de marzo: Día Mundial del aprendizaje digital
  • 19 de marzo: Día del Carpintero
  • 20 de marzo: Equinoccio de Primavera
primavera
  • 20 de marzo: Día Internacional de la Felicidad
  • 20 de marzo: Día Mundial del Gorrión
  • 20 de marzo: Día Internacional de la Lengua Francesa
  • 20 de marzo: Día Mundial de la Salud Bucodental
  • 20 de marzo: Día Mundial sin carne
  • 20 de marzo: Día Mundial de la Harina
  • 20 de marzo: Día Mundial de la rana
  • 21 de marzo: Natalicio Benito Juárez
  • 21 de marzo: Día Internacional de los Bosques
  • 21 de marzo: Día Mundial de los glaciares
  • 21 de marzo: Día Mundial del Síndrome de Down
  • 21 de marzo: Día Mundial de la poesía
  • 21 de marzo: Día Internacional del color
  • 21 de marzo: Día Internacional de la eliminación de la discriminación racial
  • 21 de marzo: Día Mundial de la marioneta
  • 22 de marzo: Día Mundial del Agua

  • 23 de marzo: Día Meteorológico Mundial
  • 23 de marzo: Día Mundial del aprendizaje
  • 23 de marzo: Día Mundial del ascensor
  • 24 de marzo: Día Mundial de la Tuberculosis
  • 25 de marzo: Día Internacional de Solidaridad con las Personas Detenidas y Desaparecidas
  • 25 de marzo: Día Mundial del niño por nacer
  • 25 de marzo: Día Internacional del waffle
  • 25 de marzo: Día Internacional de leer a Tolkien
  • 26 de marzo: Día Mundial del Clima
  • 26 de marzo: Día de conciencia sobre la epilepsia
  • 26 de marzo: Día Mundial de prevención del cáncer de cuello uterino
  • 27 de marzo: Día Mundial del Teatro
El fantasma de la Ópera
  • 28 de marzo: La hora del planeta
  • 29 de marzo: Día Mundial del piano
  • 29 de marzo: Domingo de ramos
  • 30 de marzo: Día Internacional de cero desechos
  • 30 de marzo: Día Mundial del trastorno bipolar
  • 30 de marzo: Día Internacional de las trabajadoras del hogar
  • 31 de marzo: Día del Taco
  • 31 de marzo: Día Internacional de la visibilidad transgénero
  • 31 de marzo: Día de la Torre Eiffel
  • 31 de marzo: Día Mundial contra el cáncer de colon

Famosos que cumplen años o murieron en el mes

A continuación, te compartimos los famosos que soplarán una velita más en el pastel o aquellos que lamentablemente perdieron la vida este mes.

Cumpleaños:

  • Justin Bieber cumple años- 1 de mazo
  • Lupita Nyong’o cumple años- 1 de marzo
  • Jon Bon Jovi cumple años- 2 de marzo
  • Becky G cumple años- 2 de marzo
  • Camila Cabello cumple años- 3 de marzo
  • Fernando Colunga cumple años- 3 de marzo
  • Betty Monroe cumple años- 4 de marzo
  • Aracely Arámbula cumple años- 6 de marzo
  • Ernesto D’ Alessio cumple años- 6 de marzo
  • Aarón Díaz cumple años- 7 de marzo
  • Luis de Alba cumple años- 7 de marzo
  • SUGA de BTS cumple años- 9 de marzo
  • Bad Bunny cumple años- 10 de marzo

  • Lupita D’ Alessio cumple años- 10 de marzo
  • Cynthia Klitbo cumple años- 11 de marzo
  • Yuya cumple años- 13 de marzo
  • Fito Páez cumple años- 13 de marzo
  • Carlos Rivera cumple años- 15 de marzo
  • Nicky Jam cumple años- 17 de marzo
  • Aislinn Derbez cumple años- 18 de marzo
aislinn derbez
  • Lily Collins cumple años- 18 de marzo
  • Adam Levine cumple años- 18 de marzo
  • Bruce Willis cumple años- 19 de marzo
  • Luisito Comunica cumple años- 20 de marzo
  • Arath de la Torre cumple años- 20 de marzo
  • Reese Whiterspoon- 22 de marzo
  • Fernanda Castillo cumple años- 24 de marzo
  • Elton John cumple años- 25 de marzo
  • Sarah Jessica Parker cumple años- 25 de marzo
  • Jorge Ortiz de Pinedo cumple años- 26 de marzo
  • Quentin Tarantino cumple años- 27 de marzo
  • Mariah Carey cumple años- 27 de marzo
  • Fergie cumple años- 27 de marzo
  • Lady Gaga cumple años- 28 de marzo
Lady Gaga
  • Juanpa Zurita cumple años- 29 de marzo
  • Celine Dion cumple años- 30 de marzo

Aniversarios luctuosos

  • Muere Luke Perry- 4 de marzo
  • Muere Stanley Kubrick- 7 de marzo
  • Muere Akira Toriyama- 8 de marzo
  • Muere Notorious B.I.G.- 9 de marzo
  • Muere Andy Gibb- 10 de marzo
  • Muere Stephen Hawking- 14 de marzo
Stephen Hawking
  • Muere Humberto Espinosa Magaña “Ecoloco”- 15 de marzo
  • Muere Luis Donaldo Colosio- 23 de marzo
  • Muere Lola Beltrán- 24 de marzo
  • Muere Angelines Fernández- 25 de marzo
  • Muere Rigo Tovar- 27 de marzo
  • Muere Chico Che- 29 de marzo
  • Muere Selena Quintanilla- 31 de marzo
