Así sorprendió Maria Grazia Chiuri en su primera Alta Costura para Fendi

La firma italiana Fendi presentó su colección Alta Costura Otoño/Invierno 2026-2027, con una pasarela que marcó el debut de Maria Grazia Chiuri al frente de la línea Couture de la maison y que dejó claro que comienza una nueva etapa para una de las casas más emblemáticas del lujo.

¿Cómo fue la colección de Alta Costura Otoño/Invierno 2026-2027 de Fendi?

Después de casi una década liderando las colecciones femeninas de Dior, la diseñadora regresó a su ciudad natal para escribir un nuevo capítulo en la historia de Fendi. Y lo hizo con una propuesta que se aleja de los excesos habituales de la alta costura para apostar por una feminidad más libre, sensual y profundamente conectada con el cuerpo.

La diseñadora eligió la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea como escenario para inaugurar esta etapa. IG

La colección se presentó en la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, un espacio que refleja la intención de Chiuri de establecer un diálogo entre la moda y el arte contemporáneo. El escenario no fue casual: tanto la diseñadora como Fendi tienen sus raíces en Roma, por lo que el desfile representó un auténtico regreso a casa.

¿Cuál fue el concepto de la colección de Alta Costura de Fendi?

Antes de que apareciera el primer look, los invitados asistieron a la proyección del cortometraje Love Monster, dirigido por la actriz y cineasta Valeria Golino. La pieza introducía el concepto central de la colección: el deseo entendido como una fuerza vital relacionada con la libertad, el placer, la sensualidad y el movimiento.

El concepto central de la colección gira en torno al deseo como una fuerza vital que conecta el cuerpo y la expresión personal. Cortesía

Celebridades como Sarah Jessica Parker, Monica Bellucci y Jessica Alba fueron testigos de una propuesta que apostó por la emoción antes que por el espectáculo.

Looks de la colección de Alta Costura Otoño/Invierno 2026-2027 de Fendi

Lejos de recurrir a corsés rígidos o estructuras exageradas, Maria Grazia Chiuri decidió que el cuerpo fuera quien definiera la silueta. La diseñadora presentó vestidos de líneas fluidas confeccionados en tul, chiffon, terciopelo, cachemira y delicadas transparencias que acompañaban el movimiento natural de quien los llevaba.

Vestidos fluidos, transparencias, tul, chiffon, terciopelo y siluetas inspiradas en el kimono definieron una propuesta Cortesía

Las prendas parecían flotar sobre la piel gracias a drapeados suaves, capas ligeras y cortes inspirados en el kimono japonés, una influencia que aportó amplitud y comodidad sin perder sofisticación.

El resultado fue una colección que redefine el concepto tradicional de alta costura, demostrando que la artesanía también puede expresarse desde la ligereza.

Maria Grazia Chiuri presenta un homenaje al legado de Karl Lagerfeld

Aunque Chiuri inaugura una nueva etapa, no olvidó la historia de Fendi. La diseñadora recurrió a los archivos de la maison y recuperó como punto de partida una exposición organizada por Karl Lagerfeld en 1985 para celebrar sus dos décadas dentro de la firma.

Los cerca de 180 bocetos y las piezas históricas de piel no fueron reproducidos literalmente, sino reinterpretados desde una mirada contemporánea.

Maria Grazia Chiuri rindió homenaje al legado de Karl Lagerfeld reinterpretando los archivos históricos de Fendi. Cortesía

Mientras Lagerfeld apostaba por hombros marcados, volúmenes imponentes y siluetas propias de los años ochenta, Chiuri eligió vestidos de líneas suaves, cortes en A y largos hasta el tobillo que transmiten una elegancia mucho más relajada.

Uno de los primeros looks resumía perfectamente esa filosofía: un caftán en blanco y negro inspirado en un vestido diseñado hace un siglo por Emilie Flöge, la modista austriaca vinculada al movimiento reformista que defendía prendas amplias y cómodas para liberar el cuerpo femenino.

El detalle de Maria Grazia Chiuri para la colección de Alta Costura de Fendi

Una de las novedades más comentadas fue la presencia de pantalones. Aunque este tipo de prendas suele tener poca presencia en las colecciones Couture, Chiuri apostó por modelos de cintura alta y perneras amplias combinados con largas capas y abrigos de inspiración oriental.

La colección sorprendió con pantalones de cintura alta y chaquetas de inspiración oriental, una apuesta poco habitual dentro del universo Couture. Cortesía

Las chaquetas recordaban a los kimonos abiertos, sin cinturón, permitiendo que la silueta surgiera de manera natural gracias al movimiento del cuerpo.

Esta visión contrasta con el estilo mucho más estructurado que la diseñadora desarrolló durante su etapa en Dior y confirma su intención de explorar nuevas formas de entender la feminidad.

Con esta primera colección, Maria Grazia Chiuri no busca romper con el legado de Fendi, sino reinterpretarlo desde una perspectiva contemporánea donde el deseo, la libertad y la artesanía ocupan el centro del discurso. Su desfile presentó una colección de alta costura que puede seguir emocionando sin recurrir al exceso.