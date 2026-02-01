Eclipse solar anular 2026: fecha del Anillo de Fuego y dónde verlo

En 2026 se registrará uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del calendario: un eclipse solar anular, evento en el que la Luna no cubre por completo al Sol y deja visible un brillante Anillo de Fuego alrededor del disco solar.

Aunque se trata de un espectáculo poco común, su observación directa estará limitada a regiones específicas del planeta, lo que ha generado dudas sobre si será visible desde México y cómo podrá seguirse en tiempo real.

¿Qué es un eclipse solar anular?

De acuerdo con National Geographic, el eclipse solar anular es uno de los tres tipos principales de eclipses solares, junto con el eclipse total y el parcial.

Este fenómeno ocurre cuando:

La Luna se interpone entre la Tierra y el Sol

El satélite se encuentra en el punto más lejano de su órbita (apogeo)

(apogeo) Su tamaño aparente es menor que el del Sol

Fenómenos astronómicos 2026: eclipses, superlunas y eventos que no te puedes perder Foto: Canva

Como resultado, la Luna no logra cubrir por completo el disco solar y deja visible un anillo luminoso, conocido popularmente como Anillo de Fuego.

Durante la fase conocida como anularidad, este anillo puede observarse de forma completa solo desde una franja específica del planeta, mientras que en zonas cercanas se aprecia un eclipse parcial.

¿Cuánto dura el Anillo de Fuego?

La fase de anularidad es relativamente breve. En la mayoría de los eclipses de este tipo:

El Anillo de Fuego suele durar entre dos y cinco minutos

El fenómeno completo, considerando las fases parciales, puede extenderse por varias horas

Es importante subrayar que no es seguro observar este tipo de eclipse sin protección, ya que incluso durante la anularidad el Sol nunca queda completamente cubierto. Para su observación se requieren lentes certificados para eclipses o métodos indirectos.

Prepárate para el eclipse total de luna más largo del siglo XXI (Foto: Pixabay)

Fecha confirmada del eclipse anular de 2026

Según información del Instituto Geográfico Nacional, el eclipse solar anular de 2026 ocurrirá el 17 de febrero.

Se trata de un evento de larga duración, cuyas distintas fases podrán seguirse a lo largo del día conforme la sombra lunar se desplaza sobre la superficie terrestre.

Datos clave del eclipse:

Fecha: 17 de febrero de 2026

17 de febrero de 2026 Inicio: 9:56 horas (Tiempo Universal)

9:56 horas (Tiempo Universal) Máximo: 12:11 horas (Tiempo Universal)

12:11 horas (Tiempo Universal) Fin: 14:27 horas (Tiempo Universal)

14:27 horas (Tiempo Universal) Duración total: más de cuatro horas

¿Se podrá ver el eclipse anular desde México?

No. El eclipse anular de Sol de 2026 no será visible de forma directa desde México.

El recorrido de la sombra lunar se ubicará muy lejos del hemisferio norte, lo que limita su observación a regiones específicas del planeta.

Las zonas desde donde se apreciará el fenómeno incluyen:

La Antártida

Regiones australes de África

Zonas del sur de América

El océano Antártico

El Atlántico Sur

El océano Índico

Desde México y otros países del hemisferio norte, no se observará ni siquiera como eclipse parcial.

¿Cómo seguir el fenómeno desde México?

Aunque no será visible a simple vista desde territorio mexicano, el eclipse anular sí podrá seguirse en tiempo real a través de transmisiones especializadas.

Organismos y plataformas científicas suelen habilitar coberturas en vivo para este tipo de eventos. Entre ellas destacan:

NASA , que frecuentemente utiliza la herramienta Time and Date para mostrar datos de posicionamiento y fases del eclipse.

, que frecuentemente utiliza la herramienta para mostrar datos de posicionamiento y fases del eclipse. Portales de astronomía y observatorios internacionales, que publican streamings y simulaciones del fenómeno.

En eclipses anteriores, estas transmisiones han incluido:

Mapas interactivos del recorrido del eclipse

Conteo regresivo para la fase máxima

Explicaciones científicas en tiempo real

Para el eclipse de 2026, se espera que en las semanas previas se habiliten páginas específicas con acceso público.

Por qué este eclipse es relevante

Aunque no será visible desde México, el eclipse anular de 2026 destaca por varios motivos:

Es uno de los pocos eclipses anulares del año

Su recorrido atraviesa regiones remotas del planeta

Permite el estudio del comportamiento solar y lunar

Refuerza el interés global por la astronomía observacional

Estos eventos también sirven como referencia para futuras misiones científicas y para la divulgación del conocimiento astronómico entre el público general.