La Profeco revela cuál pasta de dientes sí cumple con lo que promete; cuesta solo 27 pesos

Elegir una pasta de dientes en el supermercado suele reducirse a comparar el empaque, el sabor o si promete blancura o protección contra la sensibilidad. Pocas veces el comprador puede verificar si la concentración de flúor realmente corresponde a lo que indica la etiqueta, o si el producto cumple con el pH adecuado para no dañar el esmalte.

Un laboratorio federal resolvió esa duda al analizar 46 productos del mercado mexicano, divididos en pastas convencionales, para dientes sensibles y blanqueadoras, y encontró que una opción de bajo costo igualó e incluso superó a marcas mucho más caras en los parámetros que importan.

El criterio que decidió cuál pasta dental vale su precio

El estudio, publicado en la edición de febrero de 2026 de la Revista del Consumidor —que ese mes también conmemoró el aniversario 50 de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)—, evaluó tres variables centrales: la concentración de flúor, que debe ubicarse entre mil y mil 500 partes por millón; el pH, idealmente cercano a 7 para no erosionar el esmalte dental; y el etiquetado, es decir que el empaque declare correctamente el contenido neto, los ingredientes, el país de origen, el lote y la fecha de caducidad.

Entre las 20 pastas convencionales analizadas, la mejor evaluada fue Freska-ra, un gel dental anticaries mexicano de 132 gramos.

El producto registró 1,100 ppm de flúor, un pH de 7.2 y cumplió al cien por ciento con el contenido neto declarado y la información comercial exigida. Su precio de venta equivale a 27 pesos por cada 100 gramos, una de las tarifas más bajas de todo el estudio.

La diferencia de precio frente a marcas reconocidas es notable: en tiendas en línea, una pasta Colgate Triple Acción de presentación similar se ofrece alrededor de 66 pesos por cada 100 mililitros, más del doble que Freska-ra, aunque ambas cumplieron los parámetros de flúor y pH evaluados por el laboratorio.

Colgate y Crest también aprobaron la categoría de pastas convencionales; en la de dientes sensibles destacaron Sensodyne, Colgate Sensitive y GUM SensiVital+, y entre las blanqueadoras cumplieron Colgate Luminous White, Oral-B 3D White y Colgate Triple Acción Xtra Blancura.

No todos los productos analizados salieron bien calificados: el organismo documentó casos de información comercial incompleta y leyendas publicitarias sobre propiedades especiales que no pudieron comprobarse con las pruebas de laboratorio, sin que esas fallas afectaran el contenido de flúor ni el pH del producto.

Las pruebas se realizaron conforme a tres normas mexicanas: la NOM-141-SSA1/SCFI-2012, sobre etiquetado sanitario y comercial de productos cosméticos; la NOM-002-SCFI-2011, que regula el contenido neto en productos preenvasados; y la NMX-K-539-NYCE-2020, que fija las especificaciones y métodos de prueba para dentífricos.

Para el consumidor, la recomendación que se desprende del estudio es simple: revisar la concentración de flúor en la etiqueta y no asumir que un precio más alto equivale automáticamente a mejor protección dental.