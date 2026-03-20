¿Cuál es la receta para la felicidad, según el país más feliz del mundo?

Justas jornadas laborales, la cercanía con la naturaleza, los deportes podrían ser ingredientes de la receta de la felicidad, incluso en países que enfrentan temperaturas extremas o largas jornadas sin sol.

Así se vive en Finlandia, la nación más feliz del mundo por noveno año consecutivo, de acuerdo con el Informe Mundial de la Felicidad 2026 auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés). Y es que la felicidad no se trata de momentos buenos o de un sentimiento de plenitud, sino de una buena calidad de vida y de estar satisfecho con ella.

Tan sencillo así lo explicó Luis Orozco, ciudadano mexicano radicado en aquella nación europea donde aprendió cómo los sabores de estos ingredientes pueden sostener una vida feliz, incluso enfrentando cambios radicales de clima y horarios.

“Más que el frío, la oscuridad es lo que te pega. Lo que pasa es que estás muy al norte, la diferencia de la longitud del día cambia mucho a lo largo del año. Lo cual significa que en verano tienes 18 horas de sol y en invierno es al revés”.

Y es que durante estos 21 años viviendo en tierra finlandesa, Luis ha aprendido la importancia de una buena chamarra, “creo que en todos los países nórdicos tienen una frase que dice que no hay mal tiempo, hay mala ropa; entonces la gente siempre se viste de acuerdo a lo que necesita por el clima”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, el mexicano relató también cómo es pasar del español al finlandés, uno de los idiomas más complejos en todo el mundo, “la gramática y el vocabulario tiene nada que ver con los idiomas alrededor, ni con el ruso, con el sueco, con el alemán, ni mucho menos con las lenguas romances”.

Todos esos contras no pesan frente a los puntos positivos del país más feliz del mundo, cuyo posicionamiento genera la creación de memes entre los internautas finlandeses a modo de celebración.

“Yo diría que incluso se ríen, y no porque sean particularmente risueños. Son gente, en general, un poquito más parca en sus expresiones de lo que estamos acostumbrados los latinos. Mi lectura de estas listas es que, no es tanto que sean felices como tal, de que estén sonriendo por las calles, sino que están contentos y satisfechos con su vida”.

No solo es un tema de satisfacción, de acuerdo con Luis, sino le tienes que agregar esa pequeña pero constante ambición de mejorar las cosas. Como, a la sazón, el papel que juega la sal sobre el resto de los condimentos en la receta de la felicidad.

“Ven a su país como perfectible, […] aspiran un poco, aspiran a más pero de a poquito. No es como la ambición desenfrenada, pero es una idea de cómo podemos hacer las cosas un poquito mejor, un poquito más cada vez”.

Esta satisfacción e ímpetu por avanzar no es trabajo de un día, es algo constante que se va forjando día a día, de acuerdo con el mismo presidente finlandés, Alexander Stubb, quien agregó más condimentos a la sartén: confianza en las instituciones, la naturaleza y educación.

Sin duda, otro ingrediente a la lista, uno de los que consideramos más importantes por nuestra situación actual en México, sería la seguridad, “acá en Finlandia, una niña de primaria puede ir sola en bicicleta a la escuela mientras está oscuro”.

“Acá, todas las ciudades tienen parques, no solo partes sino yo diría bosques, acceso a la naturaleza. Si tú ves un mapa de Helsinki, está partido a la mitad por el Parque Central. La gente va, se toma su baño de naturaleza, digámoslo así, durante todo el año. En otoño es normal que la gente vaya a recolectar setas, y saben qué setas recolectar que no sean venenosas”.

Luis Orozco recordó también que en invierno se forma en Helsinki una de las redes más grandes de pistas de esquí de fondo, “básicamente es como correr en esquís”. Además, tienen un deporte denominado Orientación, que es correr con un mapa y brújula adentro del bosque para buscar marcas.

“Y tienen muy claro que cuando trabajan, trabajan. Trabajan bien, fuerte, muy enfocados, pero fuera del trabajo tienen el derecho de hacer lo que ellos quieran. Hay muchas asociaciones de pasatiempos, de hobbies. […] Cuando van a trabajar están enfocados en su trabajo, y toman media hora de comida, a veces una hora. Se van, para lo que nosotros en México sería temprano, si entras a las 8 sales a las 4, si entras a las 7 sales a las 3”.

Eso se debe, principalmente, al factor de la confianza entre patrón y empleado, “tú confías en que la persona que contrataste va a hacer su trabajo”.

“Tú confías en que la persona que te vende un coche, te va a vender un buen coche. Confías en que cuando vas a caminar a la calle, no te va a pasar nada”.

Sin embargo, no todo puede ser miel dentro de una receta perfectible y que amasan los finlandeses todos los días. De acuerdo con Luis, el país donde radica actualmente tiene la tasa de desempleo más alta de toda Europa, “la economía no ha crecido mucho durante los últimos diez años, quince años. Ahora, con todos los cambios geopolíticos que ha habido, se ha tenido que reorientar en muchas cosas”.