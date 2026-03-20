¿Fan de las cartas? Este taller de postales en el Palacio Postal es para ti

Si eres de los que todavía disfrutan enviar cartas y postales en plena era digital, esta información te va a interesar. En la Ciudad de México se abrió un taller especial para crear y enviar postales, una actividad perfecta para darle la bienvenida a la primavera.

Aunque hoy muchas personas optan por comunicarse de forma digital, las postales siguen siendo una forma especial de conectar con alguien, ya que llevan un mensaje personal y un recuerdo tangible. Si quieres aprender cómo hacerlo, aquí te contamos dónde y cuándo participar en esta actividad.

Talles de Postales de Primavera

El taller Postales de Primavera con Postcrossing es organizado por el emblemático Palacio Postal, donde los asistentes podrán crear y compartir tarjetas postales con personas de otras partes del mundo.

En este tipo de actividades se elaboran postales, muchas veces con materiales reciclados, lo que permite que la creatividad de los participantes viaje a distintos países. Gracias al intercambio postal, estas pequeñas obras pueden llegar a cualquier lugar, manteniendo viva la tradición de enviar cartas y postales.

¿Cuándo el el taller Postales de Primavera?

Si quieres formar parte de esta actividad y aprender sobre el intercambio de postales, el taller se realizará el 21 de marzo, en un horario de 13:00 a 14:00 horas.

Para participar es necesario registrarse previamente enviando un correo a: museopostal@correosdemexico.gob.mx

¿Dónde está el Palacio Postal?

El taller se llevará a cabo en el Patio de Carteros del Palacio Postal. La entrada es libre, aunque los asistentes deberán preguntar por el costo de la estampilla.

Este histórico edificio se encuentra en:

Tacuba 1, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

La estación de metro más cercana es Metro Bellas Artes que conecta con las líneas 2 y 8.

Postales de Primavera en Palacio Postal, CDMX: fechas Foto: Canva

¿Qué hacer en el Palacio Postal?

Además del taller, visitar el Palacio Postal es una experiencia imperdible por la belleza de su arquitectura. Este edificio histórico fue inaugurado el 17 de febrero de 1907 y es considerado uno de los más impresionantes del Centro Histórico.

Durante tu visita también puedes:

Recorrer la exposición sobre la historia del correo en México dentro del museo postal. Visitar la biblioteca del primer piso, que cuenta con entre 8,000 y 9,000 volúmenes, además de revistas y documentos históricos que datan desde 1580. Tomarte fotos en sus emblemáticas escaleras, de estilo plateresco y ecléctico, consideradas uno de los rincones más elegantes del edificio.

Si decides participar en el taller o simplemente visitar este lugar, enviar una postal puede convertirse en una experiencia divertida y diferente, además de una forma especial de compartir un mensaje que viajará por el mundo.