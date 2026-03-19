¿Ya se acaba? Fecha exacta del fin de Mercurio retrógrado 2026 y cómo afecta a tu signo

Durante semanas, la sensación ha sido colectiva, con mensajes que no llegan, malentendidos, decisiones postergadas y una extraña nostalgia por el pasado. Todo esto tiene nombre y apellido: Mercurio retrógrado.

Este fenómeno comenzó el pasado 26 de febrero en el signo de Piscis, un territorio emocional. ¿El resultado? Un cóctel de confusión mental con sensibilidad a flor de piel.

¿Cuándo termina y qué es Mercurio retrógrado?

Hay luz al final del túnel, ya que el 20 de marzo de 2026, Mercurio retoma su movimiento directo, cerrando este ciclo que, para muchos, se sintió como una montaña rusa de emociones.

Aunque no se trata de un movimiento real hacia atrás, desde la perspectiva de la Tierra, el planeta Mercurio parece retroceder en su órbita. En astrología, esto simboliza un periodo de revisión, caos en la comunicación, fallas tecnológicas y encuentros con el pasado.

En esta ocasión, al ocurrir en Piscis, el impacto fue más emocional que racional. Las decisiones se nublaron, las conversaciones se volvieron ambiguas y muchos sintieron que estaban navegando sin brújula.

Mercurio retrógrado 2026

¿Qué pasa cuando termina Mercurio retrógrado?

El fin de este fenómeno no significa que todo se arregle de inmediato, pero sí marca un punto clave y, es como si el “tren” finalmente se detuviera, permitiéndote observar el camino recorrido, entender los errores y reorganizar tu rumbo.

A partir del 20 de marzo, comienza una etapa de claridad, cierre de ciclos y toma de decisiones que durante semanas parecían imposibles.

Mercurio retrógrado 2026

Cómo afectará a tu signo el fin del primer Mercurio retrógrado 2026

Aries: revelaciones que lo cambian todo

Sentirás que por fin encajas las piezas. Esa respuesta que tanto buscabas llega como un “clic” mental. Prepárate para una revelación que puede cambiar tu rumbo.

Tauro: limpieza emocional y nuevos comienzos

¿Alguien del pasado volvió? Es momento de decidir si se queda o se va. También podrías retomar un proyecto olvidado con más fuerza que nunca.

Géminis: decisiones valientes

Se acabó la duda. Este cierre te empuja a tomar una decisión importante, especialmente en tu carrera. Es momento de hablar claro y sin miedo.

Cáncer: claridad mental al fin

Después de semanas de confusión, ahora todo tiene sentido. Decisiones importantes fluyen y los malentendidos comienzan a desaparecer.

Leo: control y avance

Tu situación financiera o emocional empieza a estabilizarse. Recuperas el control y dejas atrás cargas del pasado que te frenaban.

Virgo: relaciones bajo la lupa

El amor y las relaciones toman protagonismo. ¿Segunda oportunidad o cierre definitivo? Tú tienes la última palabra.

Signos del zodiaco

Libra: orden en medio del caos

Tu rutina se reorganiza. Es momento de poner límites, aclarar malentendidos laborales y recuperar el equilibrio.

Escorpio: drama fuera, decisiones dentro

El caos emocional baja la intensidad. Ahora actúas con determinación: ya sea para cerrar ciclos o reabrir conversaciones pendientes.

Sagitario: paz en casa

Los conflictos familiares o del hogar comienzan a resolverse. Sientes alivio y, por fin, puedes avanzar sin cargas del pasado.

Capricornio: conversaciones clave

Una charla importante puede cambiarlo todo. Noticias o decisiones te darán claridad sobre tu siguiente paso.

Acuario: alivio económico

Temas financieros empiezan a destrabarse. Respuestas que esperabas llegan y te permiten respirar con más tranquilidad.

Piscis: renacer total

Este cierre ocurre en tu signo, y eso lo cambia todo. Es un punto de inflexión: dejas atrás una versión de ti y comienzas una nueva etapa con más claridad y fuerza.

Signos del zodiaco

Un cierre que marca un nuevo comienzo

El fin de Mercurio retrógrado no solo representa alivio, sino también una oportunidad. Todo lo que parecía estancado ahora puede avanzar, pero con una ventaja: el aprendizaje que dejó este periodo.

Si algo quedó claro en este ciclo en Piscis, es que no todo se resuelve con lógica. A veces, hay que sentir, soltar y confiar en el proceso.

AAAT*