El autorretrato de Frida Kahlo que Madonna buscó durante más de una década

Madonna ha demostrado en varias ocasiones la profunda admiración que siente por Frida Kahlo, una de las artistas mexicanas más reconocidas a nivel mundial. La cantante no solo ha hablado de la influencia que la pintora ha tenido en su vida, sino que también posee algunas de sus obras más valiosas.

En esta ocasión, la llamada "Reina del Pop" reveló la historia detrás del autorretrato de Frida Kahlo que forma parte de su colección privada, una pieza que soñó con tener y que logró conseguir años después.

La historia del autorretrato de Frida Kahlo que tiene Madonna

En una entrevista para Vogue Latinoamérica, Madonna compartió que una de sus pertenencias más preciadas es un autorretrato pintado por la propia Frida Kahlo.

Durante la conversación, la cantante recordó la fascinación que la artista mexicana tenía por los monos, animales que convivían con ella en la Casa Azul y que aparecen en varias de sus obras.

“Ella sí tenía muchos monos, pero la razón por la que los tenía era porque los entrenaba para que avisaran cuando su esposo era infiel con otra mujer. Si regresaba a casa del estudio y él estaba pasando un buen rato con alguna de sus modelos, lo cual hacía muy a menudo, los monos se volvían locos. Así ella se enteraba y los castigaba como correspondía”, platicó.

Con esta anécdota, la cantante dejó ver el interés que ha tenido durante años por conocer la vida y la historia de la pintora mexicana.

¿Cómo comenzó la admiración de Madonna por Frida Kahlo?

Madonna contó que su admiración por Frida Kahlo comenzó cuando estudiaba la preparatoria. Durante una visita al Instituto de Artes de Detroit quedó impactada por los murales de Diego Rivera, pero poco después descubrió fotografías de Frida Kahlo, cuya personalidad y obra captaron de inmediato su atención.

Desde entonces, comenzó a investigar más sobre la artista mexicana y desarrolló una profunda conexión con su historia y su legado.

¿Cómo consiguió Madonna un autorretrato de Frida Kahlo? Esta es la historia Foto: Cuartoscuro.com / Alberto Vera

Madonna revela cómo consiguió el autorretrato de Frida Kahlo

Años más tarde, ese interés se convirtió en uno de sus mayores sueños: adquirir un autorretrato original de Frida Kahlo.

Madonna recordó que, cuando se mudó de Detroit a Nueva York, vivió un momento que interpretó como una señal.

“Unos años después me mudé a Nueva York, desde Detroit, Michigan, y mientras paseaba por allí, había una feria callejera y vi esta postal. Era de esta pintura. Eran mis primeros cinco minutos en Nueva York y la primera persona que vi fue a Frida. Desde ese día me prometí que, algún día tendría ese cuadro”, expresó la cantante.

La cantante reveló que once años después cumplió aquella promesa al adquirir la obra durante una subasta.

Para Madonna, Frida Kahlo representa un símbolo de fortaleza, cualidad que ha sido una fuente constante de inspiración en su vida.

¿Cómo consiguió Madonna un autorretrato de Frida Kahlo? Esta es la historia Foto: Cuartoscuro.com

La intérprete ha dejado claro que su admiración por la pintora mexicana va mucho más allá del arte, pues también reconoce la fuerza con la que enfrentó los desafíos de su vida y el legado que continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo.