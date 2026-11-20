Disney es uno de los destinos favoritos en Estados Unidos. No importa si viajas con niños o como adulto, en este parque encontrarás diversión para todos. Sin embargo, la temporada en que viajas puede influir mucho en la experiencia, ¿cuál es la mejor?

En general, no existe una temporada exacta que sea la mejor para visitar un sitio específico, pues depende mucho de tus intereses, presupuesto y tiempo libre, entre otros. Eso sí, antes de comprar boletos siempre es fundamental hacer una planeación.

Entre los factores que debes considerar para elegir tus fechas de viaje están el clima, los costos (tanto de los boletos como de los hoteles y vuelos), qué tan concurrido está el parque en esos días y qué ofrece Disney durante tu estancia.

Es decir, la temporada navideña suele ser muy atractiva por las decoraciones y personajes, pero no es lo mismo ir a inicios, alrededor de mediados de noviembre, que durante la temporada más alta.

Si es tu primer viaje a Disney, tienes un presupuesto ajustado o estás un poco perdido, te damos algunos tips para elegir el mejor momento para visitar estos icónicos parques temáticos, sin importar si eliges California u Orlando.

El presupuesto, disponibilidad e intereses influyen en cuál es la mejor temporada para visitar Disney Canva

¿Cuál es la diferencia entre Disney en Orlando y Disney en California?

Tanto Walt Disney World Resort, en Orlando, Florida, como Disneyland Resort, en Anaheim, California, están inspirados en los personajes y franquicias de Disney, por lo que encontrarás atracciones, espectáculos, comida y toda la magia de estos parques temáticos. Sin embargo, tienen diferencias.

La principal son las dimensiones. Mientras Walt Disney World cuenta con cuatro parques temáticos (Magic Kingdom, EPCOT, Disney's Hollywood Studios y Disney's Animal Kingdom), Disneyland Resort está integrado por Disneyland Park y Disney California Adventure Park.

Por lo tanto, para el primero se recomiendan entre 4 y 6 días, y para el segundo entre 2 y 3 días.

De igual modo, al estar ubicados en estados distintos, existen diferencias climáticas. Orlando tiene un clima subtropical húmedo, lo que hace que su verano sea más caluroso y lluvioso, en cambio, Anaheim tiene condiciones más secas y temperaturas generalmente moderadas.

Si el clima es importante para ti, considera que en Orlando las temperaturas máximas se suelen registrar en julio, con un promedio de 34 °C. Asimismo, en junio, julio y agosto se registra una mayor cantidad de lluvias.

En el tema de los huracanes, la temporada va del 1 de junio al 30 de noviembre, aunque la mayor actividad puede presentarse entre mediados de agosto y mediados de octubre. Claro, lo mejor es siempre revisar las condiciones climatológicas antes de viajar.

En el caso de Anaheim, las temperaturas máximas se registran alrededor de agosto con aproximadamente 32 °C. La principal diferencia es que aquí las lluvias se concentran durante el invierno.

Por lo tanto, invierno y primavera son temporadas más agradables para visitar Orlando, y primavera y otoño para visitar Anaheim.

Los parques de California y Orlando están inspirados en los personajes de Disney, pero hay diferencias entre ellos Facebook Disney World Latino

¿Cuándo es más barato viajar a Disney en Estados Unidos?

Disney no es el destino más económico, sin embargo, es posible ahorrar si viajas en temporada baja, es decir, cuando hay una menor demanda. Asimismo, siempre vale la pena comparar tarifas de los parques y hoteles, pero también de vuelos.

En general, existen temporadas en las que las entradas pueden salir más baratas. Sin embargo, toma en cuenta que los precios pueden variar por días, por lo que es importante revisar diferentes días antes de comprar.

Si planeas visitar Walt Disney World, enero, después de las celebraciones de Año Nuevo, además de agosto y septiembre, ofrecen precios un poco más bajos, aunque deberás considerar el clima.

Otra opción, en especial si quieres disfrutar las celebraciones navideñas, son los primeros días de diciembre.

Para Disneyland Resort también puedes considerar los meses de enero, febrero y septiembre, siempre comparando el calendario oficial de precios y prefiriendo días entre semana fuera de las vacaciones escolares y celebraciones importantes.

La principal recomendación para ahorrar al viajar a Disney es elegir las temporadas bajas Cortesía Disneyland Resort

Tips para ahorrar al viajar a Disney

Compra con anticipación. Esto aplica tanto para las entradas a los parques como para los boletos de avión e incluso el hotel. Entre más se acerca la fecha, los precios suelen aumentar.

Considera y evita los días festivos y vacaciones. Aquí es importante pensar en el calendario estadounidense, que no siempre coincide con México. Por ejemplo, allá se celebra el Thanksgiving y existe el spring break, donde los estudiantes tienen una semana de vacaciones en primavera.

Planifica qué atracciones quieres visitar, verifica que estén abiertas y considera cuántos días necesitas para recorrerlas.

Al planear un viaje siempre es mejor comprar con anticipación Canva

Disney según la temporada: actividades, celebraciones y más

¿Qué hacer en Disney en primavera?

Con meses que van de marzo a mayo, aproximadamente, la primavera ofrece no solo temperaturas menos calurosas que el verano, también actividades especiales.

En Orlando, está el EPCOT International Flower & Garden Festival, una celebración que transforma distintas áreas del parque con jardines temáticos, esculturas de personajes elaboradas con plantas y propuestas gastronómicas de temporada.

En California, Disney California Adventure celebra el Food & Wine Festival entre marzo y abril, con demostraciones culinarias, música en vivo y otras actividades. Asimismo, a mediados de enero, se celebra el Año Nuevo Lunar de Mulán con gastronomía de Asia, manualidades y actividades para niños.

¿Qué hacer en Disney en verano?

Verano es temporada de vacaciones, por lo que hay más gente, además de que las temperaturas aumentan. Sin embargo, esto permite disfrutar los parques acuáticos de Orlando, además de las atracciones de agua en los diferentes parques.

El otoño es una de las temporadas favoritas para visitar Disney Facebook Disney World Latino

¿Qué hacer en Disney en otoño?

Otoño trae consigo un cambio en la temperatura, volviéndose más agradable, aunque también puede volverse frío conforme se acerca el invierno. Asimismo, es la temporada con más celebraciones temáticas, pues coincide el Halloween con el Día de Muertos.

Justamente, en California, entre septiembre y octubre se vive el Día de Muertos en Disney California Adventure Park. Al mismo tiempo, en este parque, de agosto a octubre, llega la celebración anual de Halloween.

Asimismo, durante algunas noches, se vive la fiesta nocturna Oogie Boogie Bash donde puedes pedir dulces, encontrarte con tus villanos favoritos y disfrutar de atracciones temáticas.

El festival de Halloween se extiende a Orlando. En el Magic Kingdom Park ese vive la Mickey’s not so scary Halloween Party con desfile temático, fuegos artificiales y dulces.

Finalmente, desde agosto y durante el otoño, se vive el EPCOT International Food & Wine Festival, con platillos y bebidas inspiradas en diferentes países del mundo.

¿Qué hacer en Disney en invierno?

Invierno es sinónimo de Navidad en todo el mundo y Disney no es la excepción, pues en ambos complejos, desde mediados de noviembre las decoraciones navideñas invaden los parques, pero también hay actividades especiales.

En Orlando, en Disney Hollywood Studios, puedes disfrutar de las Disney Jollywood Nights, con música en vivo, fuegos artificiales y tus personajes favoritos. También en Orlando, está la Mickey’s Very Merry Christmas Party donde vivirás toda la magia de la Navidad.

¿Cuál es tu temporada favorita para viajar a Disney? Con estos consejos podrás elegir la que mejor se acomode a tus necesidades y así disfrutar de estos parques temáticos al máximo.