Si ya estás preparando tus looks para el Corona Capital 2026, el maquillaje también merece un lugar especial. Desde propuestas llenas de color y delineados gráficos hasta estilos más naturales y luminosos, existen distintas opciones para complementar tus outfits y destacar durante el festival.

Sin embargo, además de elegir un estilo que vaya con tu personalidad, es importante preparar correctamente la piel y utilizar productos que ayuden a mantener el maquillaje en su lugar durante varias horas. Estos son algunos consejos para conseguir un acabado favorecedor y duradero.

Foto: Pixabay

¿Cómo preparar tu piel para que el maquillaje dure todo el festival?

Limpieza facial: Lava tu rostro con un limpiador suave o agua micelar para eliminar impurezas, grasa y restos de productos anteriores. Si utilizas agua micelar, retira cualquier residuo antes de continuar con tu rutina.

Hidratación del contorno de ojos: Esta zona es especialmente delicada, por lo que conviene aplicar una crema específica para mantenerla hidratada y evitar que el corrector se acumule en las líneas de expresión.

Crema hidratante: Elige una crema o gel de acuerdo con tu tipo de piel. Las texturas ligeras funcionan bien para pieles grasas o mixtas, mientras que las fórmulas más cremosas pueden ser una buena alternativa para las pieles secas. Espera a que el producto se absorba por completo.

Foto: Pixabay

Protector solar: Aplica un protector solar facial de rápida absorción y acabado ligero antes de comenzar con el maquillaje. Recuerda que durante el festival pasarás varias horas al aire libre y tu piel estará expuesta a los rayos del sol. Reaplica siguiendo las indicaciones del producto.

Base ligera: Para conseguir un acabado natural, puedes utilizar una BB cream o una base de cobertura baja a media. Difumínala con una esponja húmeda para lograr un resultado uniforme. Después, aplica corrector de un tono similar al de tu piel únicamente en las ojeras y pequeñas imperfecciones o rojeces.

Maquillaje gráfico, vibrante y muy divertido

En esta propuesta, los ojos son los protagonistas absolutos gracias a un delineado flotante multicolor que combina azul turquesa, rosa intenso, naranja y verde limón. El diseño se complementa con pequeñas piedritas brillantes cerca del lagrimal y pestañas largas que intensifican la mirada.

Para equilibrar el resultado, la piel luce luminosa y natural, con iluminador en los pómulos, cejas orgánicas bien peinadas y labios en un tono rosado suave con mucho brillo.

Foto: Facebook Rosy McMichael

Maquillaje en tonos cálidos

Los tonos tierra son una excelente alternativa para quienes prefieren un maquillaje sofisticado sin renunciar a un toque de intensidad. Los ojos destacan con un cut crease suave en tonos café y crema, un delineado foxy negro muy definido y pestañas que ayudan a alargar visualmente la mirada.

La piel luce fresca, acompañada de rubor durazno y un toque sutil de iluminador. Para completar el estilo, los labios llevan un tono nude acaramelado con acabado glossy.

Foto: Facebook Danya Elegance Studio

Maquillaje glamuroso y muy festivo

Si buscas una propuesta más llamativa, este maquillaje combina un cut crease en tonos marrones y crema con pequeñas piedritas que siguen la cuenca del ojo. El diseño se complementa con un delineado negro alargado y pestañas de mucho volumen.

La piel luce luminosa gracias al iluminador aplicado en los pómulos y la nariz. Las cejas bien definidas equilibran el resultado, mientras que los labios rojos intensos con acabado mate aportan un toque de sofisticación.

Foto: Facebook Danya Elegance Studio

Maquillaje fresco, moderno y con un toque de color

Una manera sencilla de darle personalidad a un maquillaje natural es apostar por un delineado de color. En esta propuesta, los ojos llevan sombras neutras y un delineado clásico en morado eléctrico que destaca inmediatamente.

El look se complementa con un punto de luz brillante en el lagrimal y pestañas definidas. Para el resto del rostro, se apuesta por una piel de aspecto saludable, rubor rosado en las mejillas, cejas bien estructuradas y labios marrón rosado con acabado glossy.

Foto: Facebook Monica Llaca

Maquillaje romántico, luminoso y muy armonioso

Para quienes prefieren un estilo delicado, esta alternativa apuesta por sombras cálidas con un toque satinado en el párpado móvil, un delineado negro clásico y fino, y pestañas definidas que ayudan a abrir la mirada.

La piel mantiene un acabado fresco con rubor rosado bien integrado e iluminador sutil. Las cejas conservan una apariencia natural y los labios destacan con un tono nude rosado de acabado glossy.

Foto: Facebook Monica Llaca

Maquillaje coqueto en tonos rosados y lila

Los tonos rosados y lilas son ideales para conseguir un maquillaje divertido y femenino. En esta propuesta, los ojos destacan con sombras llenas de destellos en el párpado móvil, acompañadas de un delineado gráfico morado y un punto de luz nacarado en el lagrimal.

Las pestañas definidas intensifican la mirada, mientras que el resto del rostro mantiene un acabado equilibrado con rubor rosado sutil, cejas prolijas y labios en un tono rosa con efecto mate.

Foto: Facebook Monica Llaca

Maquillaje fresco y llamativo en tonos verde menta

El verde menta es una alternativa original para quienes quieren experimentar con colores diferentes durante el festival. Los ojos son el centro de atención con sombras en verde pastel difuminadas, un delineado negro alargado y pestañas con volumen.

Para darle un toque todavía más festivo, se incorporan pequeñas piedritas brillantes alrededor de la cuenca y el párpado inferior. El resto del maquillaje se mantiene equilibrado con rubor durazno cálido, cejas bien definidas y labios en tono marrón nude con acabado mate.

Foto: Facebook Monica Llaca

¿Cómo sellar el maquillaje para que dure más tiempo?

Una vez terminado el maquillaje, aplica un polvo traslúcido en las zonas donde suele aparecer más brillo, como la frente, la nariz y el mentón. Después, utiliza un spray fijador para ayudar a mantener los productos en su lugar durante más tiempo.

También puedes llevar contigo papelitos absorbentes para retirar el exceso de grasa sin arrastrar el maquillaje, así como un bálsamo o brillo labial para retocarlo cuando sea necesario.

Lo más importante es elegir una propuesta con la que te sientas cómoda y que te permita disfrutar de la música sin preocuparte constantemente por tu apariencia. Recuerda que un festival es la oportunidad perfecta para experimentar con colores, texturas y estilos que reflejen tu personalidad.

Si quieres utilizar pequeñas piedritas o cristales decorativos alrededor de los ojos, en el lagrimal o sobre las cejas. Para fijarlas, puedes utilizar pegamento para pestañas postizas, preferentemente transparente y de uso cosmético.