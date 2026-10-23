¿Conviene invertir en CETES? Esto dejan 24 mil pesos mensuales durante un año

Los CETES (Certificados de la Tesorería) son uno de los instrumentos de inversión más populares en México. Se trata de títulos de deuda que emite el gobierno federal para financiarse, y que cualquier persona puede comprar desde montos muy bajos.

Cuando alguien invierte en CETES, en realidad le está prestando dinero al gobierno mexicano por un plazo determinado. A cambio, recibe un rendimiento garantizado que se conoce desde el primer día, sin sorpresas.

Por eso los CETES son considerados de los instrumentos más seguros del mercado mexicano. Al estar respaldados por el gobierno federal, el riesgo de perder el dinero invertido es prácticamente nulo.

Además, se pueden comprar fácilmente a través de la plataforma Cetesdirecto, con montos desde 100 pesos. Esto los convierte en una puerta de entrada ideal para quienes empiezan a invertir.

Cuánto se gana invirtiendo 24 mil pesos en CETES a 28 días

Esta semana, la tasa de rendimiento de los CETES a 28 días se ubica en 6.25 por ciento anual, según el resultado de la más reciente subasta. Es la cifra que se usa para calcular las ganancias de este plazo.

Si una persona invierte 24 mil pesos en CETES a 28 días con esa tasa, obtendría una ganancia de alrededor de 117 pesos al concluir el mes. Esto significa que, al vencimiento, recibiría de vuelta sus 24 mil pesos originales más esa ganancia.

En total, sumando el capital y el rendimiento, la persona tendría disponibles 24 mil 117 pesos al final de esas cuatro semanas. Y lo más relevante: ese rendimiento está garantizado desde el día en que se hace la inversión.

Es una ganancia modesta, pero sin riesgo y con total liquidez, ya que el dinero puede recuperarse al vencimiento o reinvertirse de inmediato.

Cuánto se acumula si se invierten 24 mil pesos cada mes durante un año

El verdadero atractivo de los CETES aparece cuando la inversión se vuelve un hábito. Si una persona destina 24 mil pesos cada mes a CETES a 28 días, durante doce meses seguidos, el resultado cambia por completo.

Suponiendo que la tasa se mantuviera estable en 6.25 por ciento durante todo el año, cada una de esas doce inversiones mensuales generaría una ganancia similar, de unos 117 pesos por mes.

Al sumar las ganancias de los doce meses, el resultado acumulado sería de aproximadamente 1 mil 400 pesos. Es un monto que se construye poco a poco, sin esfuerzo adicional.

En ese escenario, la persona habría destinado en total 288 mil pesos a lo largo del año, repartidos en sus doce aportaciones mensuales de 24 mil pesos cada una.

Sumando ese ahorro acumulado más la ganancia obtenida, el total disponible al cierre del año sería de 289 mil 400 pesos. Vale la pena recordar que la tasa de los CETES cambia cada semana, por lo que el rendimiento real podría variar.