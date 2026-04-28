¿Por qué los coreanos aman México? Su perspectiva sobre nuestra cultura

La cultura mexicana destaca a nivel mundial por su calidez, tradiciones y sentido de comunidad, cualidades que la han convertido en una de las más admiradas. En países como Corea del Sur, el interés por México ha crecido en los últimos años, posicionándolo como un destino turístico atractivo y lleno de riqueza cultural.

A través de redes sociales, cada vez son más los coreanos que comparten su fascinación por México, desde su gastronomía hasta la forma en que las personas conviven día a día.

¿Porque los coreanos vienen a México?

Aunque la admiración entre ambos países es mutua, México ofrece diversos elementos que resultan especialmente atractivos para los visitantes coreanos, quienes encuentran en este país experiencias únicas.

Gastronomía mexicana

La comida mexicana es uno de los principales motivos por los que los coreanos se sienten atraídos por el país. En plataformas digitales, es común ver videos donde prueban platillos típicos como el pozole, las enchiladas, las tostadas y, por supuesto, los icónicos tacos.

Un punto en común entre ambas culturas es el gusto por el picante. Tanto la gastronomía mexicana como la coreana utilizan este elemento para potenciar los sabores, lo que facilita una conexión natural entre sus cocinas.

Además, en ambos países existe una combinación frecuente de carnes y verduras en los platillos, lo que también contribuye a que los sabores resulten familiares para los visitantes coreanos.

¿Cuál es la relación entre México y Corea? Foto: Canva

¿Qué es la hospitalidad mexicana?

México es reconocido por la hospitalidad de su gente. La calidez con la que se recibe a los visitantes suele sorprender a los coreanos, especialmente por el contraste con el ritmo exigente que caracteriza su vida académica y laboral.

La actitud amigable y el esfuerzo por hacer sentir bienvenidas a las personas convierten a México en un destino donde los turistas no solo visitan, sino que se sienten parte del entorno.

¿Cuál es la relación entre México y Corea? Foto: Canva

Valores familiares: una conexión cultural profunda

En Corea del Sur, los valores familiares tienen una gran importancia y están influenciados por el Confucianismo, que promueve la armonía y el respeto.

En México, la familia también es el pilar de la sociedad. El respeto, el amor y la unión familiar se transmiten de generación en generación, creando una similitud cultural que facilita la identificación entre ambos países.

¿Cuál es la relación entre México y Corea? Foto: Canva

Artesanías mexicanas en Corea

Las artesanías mexicanas han ganado gran popularidad en Corea del Sur, especialmente aquellas que reflejan identidad cultural. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Corea es uno de los principales socios comerciales de México.

Entre los productos más valorados destacan las bolsas artesanales de estilo oaxaqueño, reconocidas por su elaboración tejida y su diseño único. En Corea, estos artículos son considerados de lujo debido a su calidad y valor cultural.

¿Cuál es la relación entre México y Corea? Foto: Canva

¿Cómo es la relación entre México y Corea?

El interés no es unilateral. En México también existe una fuerte admiración por la cultura coreana, desde su gastronomía hasta su entretenimiento, como los K-dramas.

En ciudades como la Ciudad de México, es posible encontrar restaurantes y comercios coreanos que reflejan esta conexión cultural. Esta relación demuestra cómo ambas naciones comparten el gusto por sus tradiciones y encuentran puntos en común que fortalecen su vínculo.

¿Cuál es la relación entre México y Corea? Foto: Canva

México destaca por su gastronomía, calidez y riqueza cultural, cualidades que han logrado cruzar fronteras. Al mismo tiempo, la cultura coreana también ha ganado un lugar especial entre los mexicanos, creando un intercambio cultural que sigue creciendo y fortaleciendo la relación entre ambos países.