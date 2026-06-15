¿Cómo tramitar la visa americana para estudiantes? Requisitos y costos

¿Tu sueño siempre fue acudir a una escuela en el extranjero? Este es el paso a paso para tramitar la visa americana para estudiar en Estados Unidos; tu próximo viaje con el vecino del norte puede ser para aprender algo nuevo y el trámite es sencillo.

Soñar con caminar por los campus universitarios de los Estados Unidos, asistir a conferencias en salones históricos y vivir la auténtica experiencia académica rodeado de bibliotecas monumentales es una de las metas más emocionantes para miles de jóvenes en todo el mundo.

El sistema educativo estadounidense goza de un prestigio internacional indiscutible, atrayendo anualmente a mentes brillantes que buscan maestrías, doctorados, licenciaturas o capacitaciones técnicas.

Sin embargo, antes de empezar a empacar tus maletas y tus libros, necesitas tramitar la visa americana de estudiante. Si ya recibiste tu carta de aceptación o estás en pleno proceso de postulación institucional, has llegado al lugar correcto.

Cómo tramitar visa de estudiante para Estados Unidos Canva

Tipos de visa americana para estudiantes

Visa F-1

La más común y solicitada, se trata de una visa para estudios académicos y de idiomas, para cursar programas de tiempo completo en instituciones académicas acreditadas del país o si te has inscrito en un programa intensivo de perfeccionamiento del idioma inglés.

Bajo esta, los estudiantes están autorizados para trabajar de forma legal dentro del campus universitario hasta un máximo de 20 horas semanales durante el periodo de clases y 40 horas en periodos de vacaciones oficiales.

Asimismo, abre las puertas para aplicar a programas de entrenamiento práctico como el CPT (Curricular Practical Training) y el famoso OPT (Optional Practical Training), que faculta a los graduados para trabajar temporalmente en su área de especialidad tras concluir sus estudios.

Visa M-1

Se trata de la visa para estudios vocacionales y técnicos, reservada para alumnos que asisten a escuelas de cocina profesional, academias de aviación comercial, cursos técnicos de mecánica, escuelas de diseño de modas práctico o institutos de belleza y peluquería.

Los portadores de una visa M-1 tienen prohibido trabajar de manera externa o interna durante el transcurso completo de sus estudios, y la duración máxima permitida de su estancia legal en el país suele estar limitada a la duración de su programa técnico con un tope estricto de tres años.

Visa J-1

Esta categoría está pensada para personas que participan en programas de intercambio cultural, académico o científico patrocinados por instituciones gubernamentales, universidades u organismos sin fines de lucro autorizados por el Departamento de Estado.

Incluye a estudiantes de intercambio por un semestre, investigadores de posgrado, profesores visitantes y participantes de programas de trabajo de verano.

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Guía para tramitar la visa americana para estudiantes

Documentación de la escuela donde planeas estudiar

Inicia el trámite para estudiar en Estados Unidos en el departamento de admisiones de la escuela de tu elección, la cual debe estar estrictamente certificada por el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, por sus siglas en inglés).

Una vez que eres admitido y demuestras ante la institución que cuentas con las credenciales académicas y los recursos económicos para cubrir los costos institucionales, se registran tus datos personales en una base de datos centralizada del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) denominada SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System).

El sistema SEVIS generará de forma automática el Formulario I-20 (Certificado de Elegibilidad para el Estatus de Estudiante No Inmigrante). La escuela te enviará este documento firmado de forma digital o física a tu país de origen.

Pagos y formularios

Debes activar tu estatus estudiantil en la base de datos de seguridad nacional de los Estados Unidos. Ingresa al portal web oficial fmjfee.com, introduce tu número de ID de SEVIS que aparece en tu Formulario I-20 y realiza el pago electrónico de la tarifa SEVIS I-901, la cual tiene un costo establecido de $350 USD para visas F-1 y M-1.

Imprime el recibo de pago para llevarlo a la entrevista consular; ingresa a la plataforma oficial del Centro de Aplicación Electrónica Consular (CEAC) en ceac.state.gov/genniv y selecciona el Formulario DS-160 (Solicitud de Visa de No Inmigrante).

Completa en idioma inglés cada una de las secciones sobre tu historial familiar, laboral, antecedentes de viajes internacionales y datos de tu escuela de destino. Al finalizar, el sistema te generará una Hoja de Confirmación del DS-160 con un código de barras único; imprímela y resguárdala.

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Pagos y entrevista

Regístrate en el portal de servicios de citas de la embajada o consulado de los Estados Unidos correspondiente a tu país, genera la ficha de pago para la solicitud de visa no inmigrante, la cual tiene un costo arancelario estándar de $185 USD.

Una vez que el sistema detecte y valide tu pago arancelario, se liberará el calendario de fechas disponibles. Deberás programar dos citas diferenciadas: la primera cita se llevará a cabo en el Centro de Atención al Solicitante (CAS), donde el personal técnico capturará tus huellas dactilares biométricas y te tomará la fotografía digital oficial para el visado.

La segunda cita corresponderá a la entrevista formal presencial frente al oficial consular en las instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos. El día de la entrevista, preséntate con tus documentos físicos obligatorios y de soporte, como estados de cuenta, posibles becas y/o aprobaciones de préstamos educativos.

Entre formularios, pagos de tarifas y una recolección de registros académicos e historiales financieros, puedes sentirte abrumador; sin embargo, tramitar la visa americana para estudiantes es un proceso sencillo si sigues todos los pasos.