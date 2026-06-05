¿Sientes que la hora de la comida se ha convertido en una batalla campal en casa? Descubre si el rechazo de tu pequeño a los alimentos es solo un capricho pasajero o la señal de una deficiencia nutricional oculta.

La deficiencia de hierro en la infancia es un problema de salud pública global. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la anemia afecta a millones de niños en desarrollo, impactando directamente su crecimiento físico y su capacidad de aprendizaje a largo plazo.

¿Cómo sé si le falta hierro, calcio o vitaminas a mi hijo? Canva

¿Cuáles son los síntomas de desnutrición en niños?

Los síntomas de desnutrición se manifiestan primero en sus niveles de energía y cambios drásticos en sus rutinas alimentarias. Las alteraciones en el cabello o la piel aparecen cuando el problema ya es grave.

Detectar a tiempo estas señales evita complicaciones en el desarrollo integral de tus hijos. Prestar atención a su comportamiento diario es la mejor herramienta de prevención para los padres de familia.

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Cambios en el comportamiento y nivel de energía

La licenciada Verónica Copka, experta en nutrición infantil de Nestlé Nutrición en México, explica que la mejor manera de identificar una deficiencia es observar las rutinas y la conducta del menor frente al plato:

La manera en la que nosotros podemos empezar a saber que puede haber algún tipo de deficiencias es cuando nosotros notamos que ha cambiado el patrón de alimentación de nuestros pequeñitos, que normalmente empiezan a dejar de comer un poquito más".

Vitaminas y minerales esenciales en México

En el país, las carencias más comunes corresponden a elementos específicos para el desarrollo óseo, inmunológico y cognitivo. La experta señala las principales alarmas en la población infantil mexicana:

El hierro es uno de los micronutrientes que más tenemos que cuidar porque justo es uno de los que más deficiencias tenemos; también vitamina D, vitamina A y vitamina B12".

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Consecuencias a largo plazo de las carencias nutricionales

Las consecuencias de las carencias nutricionales incluyen el retraso en el crecimiento físico y alteraciones en el desarrollo cognitivo o mental. Detectar estos problemas a tiempo permite revertir los daños en la mayoría de los casos.

El acompañamiento médico mensual es indispensable durante los primeros años de vida. No bajes la guardia ante los cambios repentinos en su desarrollo.

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El impacto en el rendimiento escolar y cognitivo

Los efectos de una mala nutrición prolongada se reflejan de forma directa en las capacidades cognitivas del menor. Al respecto, Copka advierte sobre el peligro de ignorar estas alertas:

El desarrollo mental se puede ver afectado. Si también tenemos a estos chiquitos con cierto tipo de deficiencias, empezamos a ver a lo mejor de manera un poquito más lenta, pero cómo llevan cierto tipo de retraso en su desarrollo escolar principalmente. Podemos tener niños que no se concentran fácilmente en la escuela".

Ofrecer carnes rojas y vegetales de hoja verde combinados con vitamina C ayuda a contrarrestar estos riesgos de manera natural. El uso de alimentos lácteos especializados sin azúcar añadida también resulta ideal en esta etapa.