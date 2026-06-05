¿Tu hijo se pasa a tu cama durante la noche? Así puedes ayudarlo a dormir solo

Dormir con los hijos suele ser una práctica común durante los primeros años de vida. Sin embargo, llega un momento en el que muchos padres buscan que los niños aprendan a dormir solos en su propia cama, algo que no siempre resulta sencillo.

La transición puede generar ansiedad, miedo o resistencia tanto en los pequeños como en los adultos. Por ello, especialistas recomiendan hacerlo de manera gradual y respetando el ritmo de cada niño.

Si eres mamá o papá y te preguntas cómo ayudar a tu hijo a dormir solo, aquí te compartimos algunos consejos respaldados por expertos.

¿Por qué es bueno que los niños duerman solos?

Aunque dormir con los padres puede brindar seguridad y tranquilidad durante los primeros años, fomentar la independencia al momento de dormir también aporta beneficios importantes.

Aprender a dormir solos ayuda a que los niños desarrollen mayor autonomía, fortalezcan su confianza y establezcan hábitos saludables de descanso. Además, les permite crear una rutina de sueño más estable dentro de su propio espacio.

¿Cómo hacer que mi hijo duerma solo en su cama?

De acuerdo con especialistas de Child Mind Institute, una estrategia conocida como "fading" o retirada gradual puede ser de gran ayuda para que los niños se adapten a dormir solos.

Este método consiste en acompañarlos poco a poco mientras adquieren la confianza necesaria para quedarse dormidos sin la presencia constante de sus padres.

Algunas recomendaciones son:

Identificar si existe algún miedo específico, como la oscuridad o quedarse solos, que esté dificultando el proceso. Buscar soluciones que ayuden a disminuir esos temores de manera gradual, siempre considerando la comodidad emocional del niño. Colocar una silla dentro de la habitación y permanecer cerca mientras se duerme. Alejar la silla poco a poco cada noche hasta llegar a la puerta y, posteriormente, fuera de la habitación. Si el niño vuelve a la cama de sus padres durante la noche, acompañarlo de regreso a su habitación para reforzar la nueva rutina. Reconocer y elogiar cada avance que logre durante el proceso. Si la ansiedad es intensa o persiste durante mucho tiempo, buscar orientación profesional con un especialista.

¿Cómo ayudar a tu hijo a dormir solo en su cama? Foto: Canva

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a dormir toda la noche?

Además de fomentar la independencia al dormir, es importante crear condiciones que favorezcan un descanso adecuado.

Según Kids Health, algunas prácticas que pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño en los niños son:

Mantener una rutina constante antes de acostarse. Reducir el uso de pantallas y la exposición a luces intensas durante la noche. Establecer horarios regulares para dormir y despertar. Mantener el dormitorio fresco, oscuro y silencioso. Procurar que el niño pase suficiente tiempo descansando según su edad. Exponerse a la luz natural durante la mañana. Evitar bebidas o alimentos con cafeína. Limitar las siestas cuando interfieran con el sueño nocturno. Realizar actividad física durante el día. Levantarse de la cama por un momento si no logra conciliar el sueño.

¿Cómo ayudar a tu hijo a dormir solo en su cama? Foto: Canva

Es importante escuchar a los niños y comprender qué emociones o preocupaciones están detrás de su resistencia para dormir solos.

Si después de intentar diferentes estrategias no se observan avances o la ansiedad es muy intensa, lo más recomendable es acudir con un especialista que pueda brindar orientación personalizada para el caso.