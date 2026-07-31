Horóscopos de agosto 2026: el momento de soltar la versión de ti que ya no existe

Los horóscopos de agosto 2026 llegan con uno de los meses más transformadores del año dentro de la astrología. Después de un julio que invitó a crear desde un lugar más auténtico, agosto acelera ese proceso con dos eclipses, la primera retrogradación de Quirón en Tauro y un poderoso cierre de mes que recuerda que crecer también implica dejar atrás una versión de nosotros mismos que ya no existe y comprometernos con un nuevo rumbo.

El primer gran movimiento ocurrirá el 3 de agosto, cuando Quirón inicie, por primera vez, su retrogradación en Tauro, un tránsito que se extenderá hasta enero de 2027. Comienza así un proceso de revisión sobre el valor personal, la autoestima, la seguridad y la manera en que construimos estabilidad en nuestra vida. También será una invitación a reconocer cuánto hemos fortalecido la confianza en nosotros mismos y qué heridas aún necesitan ser observadas desde una nueva perspectiva.

El 12 de agosto, el eclipse solar en Leo marcará un nuevo comienzo profundamente ligado a la identidad. Con el Nodo Sur transitando por este signo, este evento no busca alimentar el ego, sino depurarlo. Será una oportunidad para dejar atrás máscaras, personajes, expectativas y formas de buscar reconocimiento que ya no representan quiénes somos realmente. La transformación más importante llegará cuando dejemos de intentar demostrar quién creemos que debemos ser y permitamos que se exprese nuestra verdadera esencia.

La energía continuará el 27 de agosto con el eclipse lunar en Piscis, uno de los grandes cierres del ciclo evolutivo iniciado hace casi dos años. Todo el aprendizaje relacionado con la intuición, la espiritualidad, la compasión y la confianza en la vida alcanzará un momento de integración. Será tiempo de despedir aquello que ya cumplió su propósito para abrir espacio a una nueva etapa.

Finalmente, el 31 de agosto, el aspecto entre Júpiter en Leo y Saturno en Aries favorecerá un cierre de poder. Después de las limpiezas impulsadas por los eclipses, esta energía ayudará a redirigir el fuego interno con mayor claridad, madurez y propósito. Ya no se tratará de actuar por impulso, sino de comenzar a construir una vida que refleje quiénes somos en realidad.

Agosto recuerda que cada cierre prepara el terreno para un nuevo comienzo. Lo que hoy se despide no lo hace para dejarnos vacíos, sino para permitir que emerja una versión más auténtica, consciente y alineada con nuestro camino. Julio ayudó a descubrir quién eres; agosto llega para depurar todo aquello que ya no eres. A continuación, consulta qué le deparan los horóscopos de agosto 2026 a cada uno de los signos del zodiaco.

Horóscopos de agosto 2026: predicciones para cada signo del zodiaco Canva

Horóscopos de agosto 2026: ¿qué le espera a cada signo del zodiaco?

Horóscopo de Aries para agosto 2026

Agosto te invita a recordar lo que vales y a dejar de construir tu vida desde la necesidad de demostrarlo.

Con Quirón retrógrado comienza un periodo para revisar y fortalecer tu relación con tu autoestima, tus talentos, el dinero y la seguridad que has construido. Es momento de identificar aquellas creencias que aún limitan el reconocimiento de tu propio valor y comenzar a transformarlas desde una mayor consciencia.

El eclipse solar en Leo abre un nuevo ciclo para limpiar bloqueos al expresar tu creatividad, disfrutar más de la vida y conectar con aquello que enciende tu corazón. También puede traer nuevos comienzos relacionados con proyectos creativos, hijos, romances o cualquier experiencia que te permita expresar quién eres de forma auténtica. La invitación es dejar atrás la necesidad de buscar aprobación y permitir que tu esencia sea suficiente.

Hacia el final del mes, el eclipse lunar en Piscis pone en evidencia viejos miedos, patrones inconscientes, cargas emocionales o situaciones que permanecían ocultas y que ahora pueden llegar a un punto de resolución. Es un momento de profunda liberación interior que te prepara para iniciar una nueva etapa con mayor claridad y confianza.

Recordatorio para ti: tu valor no depende de cuánto haces para demostrarlo, sino de la autenticidad con la que decides vivir y crear tu propio camino.

Horóscopo de Tauro para agosto 2026

Agosto marca el inicio de una transformación profunda en la forma en la que te percibes, en la persona que estás eligiendo ser y que proyectas al exterior.

Con Quirón retrógrado comienza un periodo para revisar la relación que tienes contigo, tu identidad, tu confianza y la manera en la que te presentas al mundo. Es momento de reconocer las heridas que han influido en cuánto y cómo te aprecias y descubrir que la verdadera seguridad nace cuando te aceptas tal como eres, porque desde este lugar puedes crear cosas maravillosas.

El eclipse solar en Leo abre un nuevo ciclo para limpiar bloqueos relacionados con tu hogar, tu familia, tus raíces y tu mundo emocional. También puede traer nuevos comienzos como cambios de casa, una nueva dinámica familiar o una forma distinta de construir el lugar donde te sientes seguro. La invitación es crear una nueva relación con tu mundo emocional que refleje la persona en la que te estás convirtiendo.

Hacia el final del mes, el eclipse lunar en Piscis pone en evidencia proyectos, amistades, grupos o metas que han cumplido su propósito y que ahora pueden llegar a un punto de resolución. Es un momento para cerrar ciclos con personas o comunidades y abrir espacio para conectar con vínculos y objetivos más alineados con tu nueva versión.

Recordatorio para ti: la transformación más importante comienza cuando dejas de intentar ser quien otros esperan y te permites convertirte en quien realmente eres.

Horóscopo de Géminis para agosto 2026

Este mes te impulsa a escuchar tu mundo interior y a transformar la forma en la que expresas todo lo que has descubierto de ti.

Con Quirón retrógrado comienza un periodo para revisar heridas, miedos y patrones inconscientes que han permanecido ocultos y que ahora surgen porque buscan ser vistos y comprendidos porque ahora cuentas con más recursos personales para sanarlos. También es un excelente momento para fortalecer tu conexión espiritual, confiar más en tu intuición y tomar tiempo a solas para conocerte mejor.

El eclipse solar en Leo abre un nuevo ciclo para limpiar bloqueos en tu comunicación, la forma en la que expresas tus ideas y la manera en la que te relacionas con tu entorno cercano. También puede traer nuevos comienzos relacionados con estudios, proyectos, contratos, redes sociales, viajes cortos o cualquier oportunidad que te invite a compartir tu voz con mayor autenticidad.

Hacia el final del mes, el eclipse lunar en Piscis pone en evidencia situaciones relacionadas con tu profesión, propósito, reconocimiento o dirección de vida que pueden llegar a un punto de resolución. Es momento de cerrar una dinámica profesional o redefinir el camino que deseas construir para que esté más alineado con quién eres hoy o con quién quieres expresar en el futuro.

Recordatorio para ti: cuando sanas el diálogo que tienes contigo, también transforma la manera en la que el mundo escucha tu voz.

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Horóscopo de Cáncer para agosto 2026

Agosto te recuerda que el crecimiento también ocurre cuando te rodeas de personas y proyectos que reflejan el valor que reconoces en ti.

Con Quirón retrógrado comienza un periodo para revisar la forma en la que te relacionas con amistades, grupos, comunidades y proyectos a futuro. Es momento de sanar heridas relacionadas con sentir que perteneces o no a esos grupos y permitirte construir vínculos donde puedas mostrarte de manera auténtica.

El eclipse solar en Leo abre un nuevo ciclo para limpiar bloqueos relacionados con tu autovaloración, tus talentos, tus recursos y la manera en la que generas estabilidad. También puede traer nuevos comienzos económicos o una mayor confianza para desarrollar habilidades que te permitan reconocer todo lo que tienes para ofrecer. La invitación es dejar de medir tu valor por lo que haces o tienes y comenzar a reconocerlo como la expresión de quién eres.

Hacia el final del mes, el eclipse lunar en Piscis pone en evidencia creencias, estudios, viajes, procesos legales o formas de entender la vida que pueden llegar a un punto de resolución. Es momento de cerrar una etapa de aprendizaje para abrirte a una visión más amplia, confiando en que cada experiencia ha expandido tu camino.

Recordatorio para ti: cuando reconoces tu propio valor, también atraes personas, oportunidades y experiencias que vibran en la misma frecuencia.

Horóscopo de Leo para agosto 2026

Agosto marca un antes y un después en la forma en la que eliges mostrar tu esencia al mundo y construir el camino que realmente deseas.

Con Quirón retrógrado comienza un periodo para revisar la relación que tienes con tu profesión, tu propósito, el reconocimiento y las responsabilidades que has asumido. Es momento de sanar heridas relacionadas con la necesidad de demostrar tu valor a través de los logros y comenzar a construir una definición de éxito que integre el sentir satisfacción de ser tú en tu profesión.

El eclipse solar en tu signo está invitándote a limpiar bloqueos relacionados con tu confianza y la forma en la que te expresas al mundo. Es un momento de profundo renacimiento personal que te impulsa a dejar atrás máscaras, expectativas ajenas y versiones de ti que ya no representan quién eres. La invitación es atreverte a ocupar tu lugar y no el que les satisface a otros.

Hacia el final del mes, el eclipse lunar en Piscis pone en evidencia procesos emocionales intensos, apegos, miedos, de recursos compartidos o situaciones de transformación profunda que pueden llegar a un punto de resolución. Es momento de pasar la página en este tipo de situaciones que solamente te están drenando emocionalmente.

Recordatorio para ti: tu mayor brillo no nace de buscar reconocimiento, sino de permitir que tu verdadera esencia sea la que ilumine tu camino.

Horóscopo de Virgo para agosto 2026

Agosto te invita a expandir tu visión de la vida y a confiar en que cada experiencia también forma parte de tu crecimiento.

Con Quirón retrógrado comienza un periodo para revisar tus creencias, tu filosofía de vida y la manera en la que encuentras sentido a lo que has vivido si te ha ayudado a confiar en quién eres o te ha alimentado inseguridades y experiencias del pasado dolorosas. También puede llevarte a sanar heridas relacionadas con estudios, viajes, procesos legales o la confianza en tu camino espiritual. Es momento de abrirte a nuevas perspectivas que fortalezcan tu sabiduría interior.

El eclipse solar en Leo abre un nuevo ciclo para limpiar bloqueos en tu mundo interior, tu conexión con la divinidad y los patrones inconscientes que han permanecido detrás de escena. Es una oportunidad para hacer consciente viejas cargas emocionales, fortalecer tu conexión con la intuición y prepararte para un nuevo comienzo personal. La invitación es hacer espacio dentro de ti para recibir una nueva etapa.

Hacia el final del mes, el eclipse lunar en Piscis pone en evidencia situaciones relacionadas con tus relaciones de pareja, sociedades o vínculos más importantes que pueden llegar a un punto de resolución. Es momento de cerrar dinámicas que no te ayudan a conectar sinceramente y abrirte a relaciones construidas desde un mayor equilibrio, autenticidad y reciprocidad.

Recordatorio para ti: a veces, el mayor crecimiento ocurre cuando sueltas la necesidad de tener todas las respuestas y confías en el camino que la vida está revelando para ti.

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Horóscopo de Libra para agosto 2026

Agosto te impulsa a transformar desde la raíz tu concepto de la vulnerabilidad y cómo ha jugado en tus vínculos más cercanos.

Con Quirón retrógrado comienza un periodo para revisar heridas relacionadas con la confianza, la intimidad, los recursos compartidos y los procesos de transformación que has vivido. También es un momento para fortalecer tu capacidad de soltar el control, el miedo a ser lastimado y reconocer que cada final puede convertirse en una oportunidad de renacimiento que da espacio a relaciones con mejor conexión.

El eclipse solar en Leo abre un nuevo ciclo para limpiar bloqueos relacionados con tus amistades, comunidades, proyectos colectivos y metas a futuro. También puede traer nuevos comienzos al conectar con personas que compartan tu visión o abrirte a oportunidades que impulsen tus sueños. La invitación es rodearte de vínculos que inspiren tu crecimiento y te permitan expresar tu autenticidad.

Hacia el final del mes, el eclipse lunar en Piscis pone en evidencia situaciones relacionadas con tu trabajo, tu rutina, tus hábitos o tu bienestar físico y emocional que pueden llegar a un punto de resolución. Es momento de cerrar dinámicas que han desgastado tu energía y construir hábitos más equilibrados y conscientes del cuidado de tu cuerpo, mente y corazón

Recordatorio para ti: cada vez que te permites transformar lo que sucede en tu interior, también cambian las oportunidades y las personas que llegan a tu vida.

Horóscopo de Escorpio para agosto 2026

Agosto te recuerda que las relaciones más importantes comienzan por la forma en la que te relacionas contigo primero.

Con Quirón retrógrado comienza un periodo para revisar heridas relacionadas con la pareja, las sociedades y los vínculos más cercanos. Es momento de identificar patrones que se repiten en tus relaciones que fomentan tus inseguridades, fortalecer la confianza en ti y en tus vínculos, y aprender a construir conexiones más conscientes, equilibradas y auténticas.

El eclipse solar en Leo abre un nuevo ciclo para limpiar bloqueos relacionados con tu profesión, vocación, reconocimiento y dirección de vida. También puede traer nuevos comienzos laborales, cambios de rumbo o la oportunidad de asumir un mayor liderazgo desde un lugar más auténtico. La invitación es dejar atrás la necesidad de cumplir expectativas ajenas y construir un camino profesional que refleje quién eres realmente.

Hacia el final del mes, el eclipse lunar en Piscis pone en evidencia situaciones relacionadas con tu creatividad, proyectos personales, romances, hijos o la capacidad de disfrutar la vida que pueden llegar a un punto de resolución. Es momento de cerrar aquello que limita tu creatividad para conectar con aquello que enciende tu corazón y te inspira a crear desde tu esencia.

Recordatorio para ti: las relaciones y los logros más significativos nacen cuando eliges expresarte desde tu creatividad única y permites que tu verdadera esencia guíe cada decisión.

Horóscopo de Sagitario para agosto 2026

Agosto te invita a reorganizar tus hábitos y dar prioridad a aquello que se sienta tan bien por dentro como se ve por fuera.

Con Quirón retrógrado comienza un periodo para revisar la relación que tienes con tus responsabilidades laborales, tus hábitos, tu bienestar y la forma en la que cuidas de ti. Es momento de identificar aquellas rutinas o exigencias que han desgastado tu energía y comenzar a construir un equilibrio que fortalezca tanto tu cuerpo como tu mente.

El eclipse solar en Leo abre un nuevo ciclo para limpiar bloqueos relacionados con tus sistemas de creencias, estudios, viajes, procesos legales o la forma en la que comprendes el mundo. También puede traer nuevos comienzos que expandan tus horizontes y te impulsen a seguir aprendiendo, enseñando o explorando nuevos caminos. La invitación es atreverte a mirar la vida desde una perspectiva diferente y confiar en todo lo que aún está por descubrir.

Hacia el final del mes, el eclipse lunar en Piscis pone en evidencia situaciones relacionadas dinámicas en tu hogar, tu familia, tus raíces o tu mundo emocional que pueden llegar a un punto de resolución. Es momento de cerrar una etapa de confusión emocional para construir una base más clara y sólida desde la cual puedas crecer con mayor tranquilidad porque tu entorno familiar te brinda seguridad.

Recordatorio para ti: cuando cuidas de tu bienestar y honras tus raíces, también se expande la libertad con la que puedes explorar nuevos caminos.

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Horóscopo de Capricornio para agosto 2026

Agosto te impulsa a reconectar con aquello que despierta tu alegría y a recordarte que relajarte también es parte fundamental para producir y crear.

Con Quirón retrógrado comienza un periodo para revisar la relación que tienes con tus hobbies, el disfrute, los romances, los hijos o la capacidad de expresar tu esencia. Es momento de sanar heridas relacionadas con el miedo a no ser productivo por no estar trabajando todo el tiempo, a mostrar tu lado juguetón y permitirte crear desde un lugar más libre y relajado.

El eclipse solar en Leo abre un nuevo ciclo para limpiar bloqueos relacionados con compromisos o deudas en conjunto, transformación de apegos, cómo vives la intimidad y si aun tienes miedos muy profundos. También puede traer nuevos comienzos vinculados con inversiones, herencias, créditos o acuerdos económicos, así como una profunda renovación interior. La invitación es soltar acuerdos que ya cumplieron su propósito para dar espacio a una versión de ti más libre.

Hacia el final del mes, el eclipse lunar en Piscis pone en evidencia situaciones relacionadas con tu comunicación, estudios, contratos, entorno cercano o la manera en la que expresas tus ideas que pueden llegar a un punto de resolución. Es momento de cerrar conversaciones pendientes, transformar antiguos patrones de pensamiento y encontrar una forma más auténtica de compartir tu voz.

Recordatorio para ti: cada vez que te permites disfrutar, expresar tu esencia y soltar el control sobre lo que ya terminó, descubres una nueva fortaleza para construir el futuro que deseas.

Horóscopo de Acuario para agosto 2026

Agosto te invita a reconocer y fortalecer tus raíces para construir relaciones más auténticas que nacen de aceptar las cualidades y fortalezas heredadas de tus ancestros.

Con Quirón retrógrado comienza un periodo para revisar cómo te sientes en tu hogar, y la relación con tu familia, tus raíces y tu mundo emocional. Es momento de ver con claridad viejas heridas que aún influyen en tu sensación de seguridad y pertenencia, para crear una base interna mucho más sólida desde la cual puedas crecer.

El eclipse solar en Leo abre un nuevo ciclo para limpiar bloqueos en las dinámicas de pareja, las sociedades y los vínculos más importantes de tu vida. También puede traer nuevos comienzos en una relación, la consolidación de un compromiso o el inicio de una colaboración significativa. La invitación es construir relaciones donde puedas mostrarte con autenticidad, dejando atrás dinámicas basadas en miedos e inseguridades.

Hacia el final del mes, el eclipse lunar en Piscis pone en evidencia situaciones relacionadas con tu autoestima, tus talentos, tus recursos o tu economía que pueden llegar a un punto de resolución. Es momento de cerrar una etapa en la forma en la que valoras lo que eres y lo que tienes, abriendo espacio para una relación más consciente y abundante con tus propios recursos.

Recordatorio para ti: cuando fortaleces tus raíces, reconoces tu verdadero valor y construyes relaciones más sanas y oportunidades más alineadas con tu esencia.

Horóscopo de Piscis para agosto 2026

Agosto marca el cierre de un importante ciclo personal y te invita a reconocer todo lo que has evolucionado durante los últimos años.

Con Quirón retrógrado comienza un periodo para revisar la forma en la que te comunicas, expresas tus ideas y dialogas contigo. Es momento de sanar creencias limitantes sobre ti, fortalecer tu confianza al compartir tu voz y transformar antiguos patrones de pensamiento de confusión e idealización.

El eclipse solar en Leo abre un nuevo ciclo para limpiar bloqueos relacionados con tu trabajo, tus hábitos, tu bienestar y la forma en la que organizas tu día a día. También puede traer nuevos comienzos en tus responsabilidades laborales, cambios en tu rutina o la oportunidad de incorporar hábitos que fortalezcan tu salud física, emocional y mental. La invitación es construir un estilo de vida que apoye la vida que deseas crear.

Hacia el final del mes, el eclipse lunar en tu signo pone en evidencia el enorme proceso de transformación personal que has vivido durante el último par de años con los eclipses en Virgo-Piscis.

Es un momento de cierre, liberación y renacimiento que te invita a dejar atrás una versión de ti que ya cumplió su propósito o a ver esa versión de ti que ha estado surgiendo. Todo lo aprendido durante los últimos dos años comienza a integrarse, preparándote para iniciar una nueva etapa con mayor claridad, confianza y autenticidad.

Recordatorio para ti: honra todo lo que has recorrido. La persona que está emergiendo después de este ciclo es el resultado de cada aprendizaje, cada cierre y cada paso que te ha acercado a tu verdadera esencia.

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Los grandes cambios a veces comienzan cuando nos atrevemos a soltar una versión de nosotros mismos que ya cumplió su propósito. Los eclipses abren y cierran puertas, Quirón nos invita a sanar esas heridas que nos hacen sentir inseguros de nosotros y el cielo nos acompaña para construir un camino más auténtico, consciente y alineado con nuestra esencia.

Recuerda que la astrología no determina tu destino; ilumina los ciclos que estás viviendo para que puedas transitarlos con mayor claridad y tomar decisiones desde la consciencia. Si deseas seguir profundizando en estas energías, conocer las reflexiones semanales y mantenerte al tanto de las actualizaciones astrológicas, puedes encontrar a nuestra astróloga en sus redes sociales como @astrokarlamartinez.

Más información sobre sus sesiones, cursos y otros recursos: https://linktr.ee/astrokarlamartinez.

Que agosto te ayude a liberar lo que ya terminó, reconocer el valor de quién eres y dar el siguiente paso con confianza hacia todo lo que está esperando por ti.