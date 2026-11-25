Mattel y Fórmula 1 anunciaron el lanzamiento de su nueva colección a escala 1:64, la cual reunirá por primera vez a los 11 equipos y 22 pilotos que integran la parrilla completa de la temporada 2026. Con esta expansión, que llegará a tiendas de todo el mundo a partir de 2027, los aficionados podrán coleccionar los renovados diseños destacando el esperado debut de las escuderías Cadillac y Audi.

Para el público mexicano, el mayor atractivo reside en la incorporación del Cadillac Formula 1 Team. El monoplaza número 11 del piloto tapatío Sergio "Checo" Pérez saldrá a la venta en febrero de 2027, seguido más adelante ese mismo año por el auto número 77 de su compañero Valtteri Bottas. En esas mismas fechas arribarán los modelos del Audi Revolut F1 Team: primero el número 5 de Gabriel Bortoleto y posteriormente el 27 de Nico Hülkenberg.

Hot Wheels lanza en el mercado internacional su nueva colecciòn que incluye a Cadillac Hot Wheels

"Completar la parrilla de 2026 con la incorporación de Cadillac y Audi nos acerca a que todos los seguidores celebren a sus pilotos favoritos", señaló Alex Ries, director global de Hot Wheels en Mattel. Por su parte, Emily Prazer, directora comercial de Fórmula 1, destacó que esta alianza inspira a las nuevas generaciones de aficionados.

Además de los lanzamientos individuales y paquetes dobles por escudería, la colección incluirá el Season Display Set con los 11 equipos y un tapete de doble vista, cuya preventa exclusiva iniciará el 4 de diciembre de 2026 en Mattel Creations. La oferta se complementará en 2027 con pistas de carreras Racing Track Sets, la línea de proporciones caricaturizadas Silver Series Tooned y experiencias interactivas en los circuitos mundiales.