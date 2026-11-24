Sergio Pérez y el equipo Cadillac llegan a la penúltima cita del calendario 2026 de la Fórmula 1 luego de un fin de semana que, por momentos, trajo optimismo en Las Vegas. Qatar será una historia diferente dado que el trazado es complicado no solo por las fuerzas G y la degradación de los neumáticos sino también por la complejidad para lograr adelantamientos.

En Las Vegas, Checo Pérez abandonó de forma prematura el sábado pasado tras un contacto con el brasileño Rafael Camara, donde el originario de Jalisco logró sacar un poco de potencial del Cadillac MAC-26.

Pero el trazado de Lusail, de 5.4 kilómetros, contrasta radicalmente con las rectas callejeras estadunidenses. Caracterizado por una sucesión de curvas de media, alta y ultra alta velocidad —como el complejo de las curvas 12, 13 y 14—, Qatar llevará al límite tanto la aerodinámica de los monoplazas como la resistencia física de los pilotos bajo condiciones de calor y alta humedad.

Checo Pérez reconoció que las características del circuito podrían evidenciar las debilidades actuales de su monoplaza, aunque subrayó la importancia de aprovechar cada sesión para seguir evolucionando rumbo a 2027.

Dar el salto a través de 11 zonas horarias directamente desde Las Vegas hasta Doha es un gran desafío físico, por lo que la recuperación y ajustar nuestros horarios de sueño al inicio de la semana es importante. Lusail es un reto muy diferente al de Vegas, con su trazado rápido, fluido y curvas de alta velocidad. Sabemos que este tipo de circuito no favorece particularmente a nuestro auto y expondrá algunas de las áreas donde todavía nos falta rendimiento", señaló el tapatío.

"Sin embargo, tras el frustrante final anticipado de mi carrera en Vegas, tengo muchas ganas de volver a la pista y trabajar de cerca con el equipo para maximizar lo que tenemos. Seguiremos empujando en todos los frentes, no solo con el rendimiento del auto sino también en lo operativo, ya que cada carrera es una oportunidad para aprender, mejorar y prepararnos para la próxima temporada", añadió Pérez, quien suma tres participaciones previas en Qatar, destacando su cuarto lugar en la edición inaugural de 2021.