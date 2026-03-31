Escápate a estas aguas termales cerca de la CDMX en Semana Santa

Si estás planeando tu escapada para este fin de semana, te traemos la lista de los lugares con aguas termales cerca de la Ciudad de México para que vayas a relajarte. Disfruta de un baño calientito y todos los beneficios para tu salud, sin ir muy lejos.

El término aguas termales se refiere a fuentes naturales de agua que brotan del subsuelo. Su principal característica es su temperatura superior a la ambiental (al menos 5 °C arriba), además de tener minerales como azufre, calcio y magnesio que les otorgan propiedades terapéuticas.

La razón de todo esto es que el agua subterránea se calienta al entrar en contacto con rocas profundas calentadas por la actividad geotérmica de la Tierra. Es durante este proceso que van recogiendo los diferentes minerales.

Como dato curioso, no todos los países tienen aguas termales. México es privilegiado, pues su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico favorece la presencia de volcanes y sistemas geotérmicos que dan como resultado estos manantiales.

Los estados con más aguas termales son Hidalgo, Puebla, Estado de México y Michoacán, lo que hace que, desde la Ciudad de México, podamos acceder fácilmente a ellas. Aquí la lista de las aguas termales más cercanas a la CDMX.

Las aguas termales se caracterizan por su temperatura cálida Canva

Parque Acuático Ixtapan, Ixtapan de la Sal, Estado de México

Ixtapan de la Sal es un Pueblo Mágico del Estado de México, ubicado a poco más de 2 horas de la CDMX, el cual se caracteriza por su ambiente tranquilo y diferentes opciones de aguas termales.

Una opción es el balneario municipal El Bañito, pero si vas con niños, el Parque Acuático Ixtapan es perfecto. Aquí tienes la opción de entrar solo a las albercas termales pagando 105 pesos mexicanos o pagar la entrada general al parque de 395 pesos y por 35 pesos más entras a las aguas termales.

El parque cuenta con una gran variedad de toboganes, albercas de olas, área infantil, tanto acuática como con otros juegos, además de diferentes albercas y hospedaje.

El Paraíso, Huichapan, Hidalgo

Huichapan es un Pueblo Mágico de Hidalgo que se caracteriza por la abundancia de aguas termales. Básicamente, por la alta actividad geotérmica de la región. Esto es lo que ha llevado a la creación de diferentes balnearios, uno de ellos es El Paraíso.

Ubicado a una distancia promedio de 2 horas de la CDMX, aquí encontrarás tres albercas y un chapoteadero alimentados por aguas termales con una temperatura de 36 °C. Este lugar también es un hotel, por lo que puedes quedarte todo el fin de semana para disfrutar de la naturaleza.

El Géiser, Tecozautla, Hidalgo

Ubicado a alrededor de 200 kilómetros de la CDMX, lo que se traduce en 3 horas y media de carretera, El Géiser es considerado uno de los balnearios termales más impresionantes del país por su géiser natural que emite vapor constantemente.

Este es una fuente termal poco común, caracterizado por expulsar cada cierto tiempo columnas de agua hirviendo y vapor a presión.

Según expertos, el fenómeno ocurre en zonas volcánicas activas, donde el agua subterránea se calienta por magma, acumulando presión en las cavidades hasta erupcionar. De esta forma se crea un ambiente tipo spa.

Lo mejor, es que también cuentan con albercas, tirolesas y espacios para hospedarte, como hotel y cabañas.

Los géiser se caracterizan por expulsar columnas de agua hirviendo y vapor a presión Canva

Grutas de Tolantongo, Hidalgo

Aunque es el destino más alejado de la CDMX, con una distancia de poco más de 200 kilómetros y un viaje de más de 4 horas, se ha convertido en uno de los destinos favoritos, principalmente, por el color azul turquesa de su agua.

Este complejo natural ofrece pozas de aguas termales, cuevas, túneles y un río cálido que atraviesa el valle. Para quienes aman el agua calientita, la temperatura oscila entre los 36 y 38 °C, ideales para relajarte mientras disfrutas del contacto con la naturaleza.

Otro de sus atractivos, es que puedes quedarte ahí una o más noches, pues cuenta con áreas para acampar, hoteles y restaurantes.

¿Cuáles son los beneficios de las aguas termales?

Mejoran la circulación. El calor de las aguas termales eleva la temperatura corporal, lo que favorece la dilatación de los vasos sanguíneos. De esta forma, la circulación se ve beneficiada.

eleva la temperatura corporal, lo que favorece la dilatación de los vasos sanguíneos. De esta forma, la circulación se ve beneficiada. Efectos relajantes y desestresantes. El efecto térmico actúa sobre los músculos, ayudando a reducir tensiones, contracturas y fatiga. Además, al encontrarse en un entorno natural, ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad.

Ayudan a eliminar de toxinas. Al elevarse la temperatura corporal, estimula la sudoración, lo que facilita la eliminación de toxinas acumuladas.

Cuidan tu piel. Al contener minerales, como el azufre, el agua puede favorecer la regeneración de la piel y ayudar en algunos padecimientos dermatológicos, sin que esto sustituya los tratamientos médicos.

Estos destinos con aguas termales cerca de la CDMX, son una opción perfecta para una escapada de fin de semana, ya sea en pareja o familia. Eso sí, si tienes alguna condición médica, consulta con un especialista antes de meterte a estas aguas.